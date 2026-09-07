Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

Tекст: Ольга Никитина

Главное – кратко

В 2026 году налоговое уведомление приходит за налоговый период 2025 года.

По уведомлению физлица платят налог на имущество, земельный и транспортный налоги, а в отдельных случаях – НДФЛ.

Срок уплаты имущественных налогов за 2025 год – не позднее 1 декабря 2026 года.

Налоговое уведомление направляют не позднее чем за 30 дней до срока уплаты.

Уведомление можно посмотреть в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

С 1 августа 2026 года налоговые уведомления автоматически приходят на Госуслуги пользователям с подтвержденной учетной записью, если они не отказались от такого способа.

Бумажное письмо может не прийти, если уведомление уже размещено в электронном виде.

Если уведомление отправлено заказным письмом, оно считается полученным через шесть дней после отправки.

Уведомление могут не направить, если налога к уплате нет из-за льготы, вычета или переплаты либо если сумма начислений меньше 300 рублей.

Если уведомления нет, но у человека есть недвижимость или транспорт, нужно проверить электронные сервисы и при необходимости обратиться в ФНС.

Что такое налоговое уведомление

Налоговое уведомление – это документ ФНС, по которому физические лица платят налоги, рассчитанные налоговой службой. В первую очередь речь идет об имущественных налогах: налоге на имущество физических лиц, земельном налоге и транспортном налоге.

В отдельных случаях в налоговое уведомление может быть включен НДФЛ, если его должна рассчитать ФНС. Например, это может касаться доходов, по которым налоговый агент не удержал налог, или других ситуаций, предусмотренных налоговым законодательством.

В уведомлении указывают:

сумму налога к уплате;

объект налогообложения;

налоговую базу;

налоговую ставку;

примененные льготы и вычеты;

период владения объектом;

срок уплаты;

реквизиты для перечисления денег в бюджет;

УИН, QR-код или другие платежные данные.

Налоговое уведомление не нужно путать с требованием об уплате задолженности. Уведомление – это расчет налога за прошедший налоговый период. Требование появляется уже тогда, когда налог не уплачен в срок и образовалась задолженность.

В 2026 году налоговые уведомления формируются за 2025 год. Поэтому если человек получает документ осенью 2026 года, в нем отражены налоги за имущество, землю, транспорт и отдельные доходы именно за 2025 год.

Когда придет налоговое уведомление в 2026 году

Налоговое уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до наступления срока уплаты. Поскольку налоги за 2025 год нужно заплатить не позднее 1 декабря 2026 года, уведомления обычно появляются осенью – до начала ноября.

Точная дата зависит от региона, способа получения и работы электронных сервисов. Одни налогоплательщики увидят уведомление в личном кабинете ФНС, другие – на Госуслугах, третьи получат заказное письмо по почте.

Важно: электронное уведомление может появиться раньше бумажного письма. Если человек пользуется личным кабинетом налогоплательщика или Госуслугами, ждать почтовый конверт не нужно. Лучше самостоятельно проверить начисления в электронных сервисах.

Если до 1 ноября уведомление не появилось, а у человека есть налогооблагаемая недвижимость, земля или транспорт, стоит проверить личный кабинет ФНС, Госуслуги и при необходимости обратиться в налоговую.

За какой год начисляют налоги в уведомлении

В 2026 году налоговое уведомление приходит за налоговый период 2025 года. Это одна из самых частых причин путаницы: гражданин получает документ в 2026 году, но платит налоги за прошлый год.

Например, если квартира была в собственности в 2025 году, налог за нее придет в уведомлении 2026 года. Если автомобиль продали в 2025 году, транспортный налог должны рассчитать с учетом периода владения. Если земельный участок купили или продали в течение года, земельный налог также считают не за весь год, а за фактический период владения с учетом правил НК РФ.

В уведомлении нужно проверить:

за какой год начислен налог;

какой объект включен в расчет;

сколько месяцев владения учтено;

правильно ли указана доля собственности;

применены ли льготы;

нет ли объекта, который уже продан;

не отсутствует ли объект, который должен быть отражен.

Если право на льготу действовало в 2025 году, оно должно быть учтено при расчете налога за 2025 год. Если льготу не применили, нужно подать заявление или обращение на перерасчет.

Какие налоги входят в налоговое уведомление

Налоговое уведомление для физического лица может включать несколько видов начислений.

Обычно в него входят:

налог на имущество физических лиц;

земельный налог;

транспортный налог;

НДФЛ в случаях, когда его рассчитывает ФНС и включает в уведомление.

Налог на имущество начисляют за квартиры, комнаты, жилые дома, гаражи, машино-места и другие объекты недвижимости, если они признаются объектами налогообложения.

Земельный налог начисляют владельцам земельных участков.

Транспортный налог начисляют владельцам зарегистрированных транспортных средств, если по ним есть обязанность уплаты.

НДФЛ включается не всегда, а только в предусмотренных законом случаях. Поэтому отсутствие НДФЛ в уведомлении не означает ошибку, если у налогоплательщика не было соответствующих доходов.

Не нужно смешивать налоговое уведомление физлица с налогами ИП на УСН, патентом, налогом на профессиональный доход или другими режимами. Они администрируются по своим правилам и не являются обычным имущественным уведомлением для физлица.

Где посмотреть налоговое уведомление

В 2026 году налоговое уведомление можно получить несколькими способами.

Основные варианты:

личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;

личный кабинет на Госуслугах;

заказное письмо по почте, если электронная доставка невозможна;

личное обращение в налоговый орган;

обращение через МФЦ.

В первую очередь стоит проверить личный кабинет ФНС. Там можно посмотреть само уведомление, объекты, начисления, льготы, переплату, задолженность и оплатить налоги онлайн.

Второй важный канал – Госуслуги. С 1 августа 2026 года уведомления через портал направляются автоматически пользователям с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от получения налоговых документов через Госуслуги.

Если электронная передача невозможна, уведомление направят по почте заказным письмом. Но если у человека есть электронные каналы, бумажное письмо может не прийти.

Получить бумажный экземпляр можно отдельно: налогоплательщик вправе обратиться в любой налоговый орган или МФЦ с заявлением о выдаче налогового уведомления.

Налоговое уведомление на Госуслугах: что изменилось с 1 августа 2026 года

С 1 августа 2026 года изменился порядок получения налоговых уведомлений через Госуслуги. Раньше для получения документов ФНС через портал требовалось отдельное согласие. Теперь налоговые уведомления автоматически направляются пользователям Госуслуг с подтвержденной учетной записью.

Это касается налогоплательщиков, которые зарегистрированы в ЕСИА и не отказались от получения документов через Госуслуги.

Новый порядок означает, что уведомление может появиться в личном кабинете на портале без дополнительного заявления. Поэтому в 2026 году не стоит ориентироваться только на бумажное письмо: налоговое уведомление может быть уже доступно в электронном виде.

Исключение – если человек ранее направил отказ от получения документов через Госуслуги и не изменил свое решение. В таком случае уведомление через портал не направят до тех пор, пока налогоплательщик снова не выберет этот способ.

Что нужно проверить на Госуслугах:

подтверждена ли учетная запись;

нет ли отказа от получения документов ФНС через портал;

есть ли уведомления от налоговой службы;

отображается ли начисление;

указан ли срок уплаты;

можно ли перейти к оплате.

Важно: получение уведомления на Госуслугах не отменяет возможности обратиться за бумажным экземпляром в налоговый орган или МФЦ.

Налоговое уведомление в личном кабинете ФНС

Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС – основной электронный сервис для проверки налоговых уведомлений. Если человек пользуется этим сервисом, налоговое уведомление размещают там в электронном виде.

В личном кабинете можно:

посмотреть налоговое уведомление;

скачать документ;

проверить объекты недвижимости, землю и транспорт;

увидеть начисления за 2025 год;

проверить льготы и вычеты;

увидеть переплату или задолженность;

оплатить налоги онлайн;

направить обращение в налоговую;

подать заявление на льготу;

запросить перерасчет при ошибке.

Пользователям личного кабинета ФНС бумажное уведомление обычно не дублируется по почте, если они не подавали уведомление о необходимости получать документы на бумаге.

Если уведомление не пришло по почте, первым делом нужно проверить именно личный кабинет ФНС. Часто документ уже находится там, а бумажного письма не будет.

Придет ли налоговое уведомление по почте

Бумажное налоговое уведомление направляют заказным письмом, если его невозможно передать в электронной форме через личный кабинет ФНС или Госуслуги.

Если уведомление отправлено заказным письмом, оно считается полученным по истечении шести дней с даты направления письма. Это значит, что отсутствие фактически полученного конверта не всегда помогает избежать налоговых последствий, если документ был направлен по правилам.

Почтовое уведомление может не прийти, если:

документ уже размещен в личном кабинете ФНС;

уведомление направлено на Госуслуги;

налога к уплате нет;

сумма начислений меньше установленного порога;

адресные данные некорректны;

письмо еще находится в доставке.

Если человек привык получать бумажные письма, в 2026 году ему особенно важно проверить электронные каналы. С учетом изменений по Госуслугам уведомление может появиться там автоматически.

Почему налоговое уведомление не пришло

Если налоговое уведомление не пришло, это не всегда означает, что налог платить не нужно. Причин может быть несколько.

Уведомление могло не прийти, если:

оно уже размещено в личном кабинете ФНС;

оно пришло на Госуслуги;

заказное письмо еще идет по почте;

налога к уплате нет из-за льготы или вычета;

сумма налогов полностью перекрыта переплатой;

общая сумма начисленных налогов меньше 300 рублей;

объект зарегистрирован недавно и сведения еще не поступили;

ФНС не получила данные об объекте от регистрирующих органов;

изменился адрес;

налогоплательщик отказался от получения документов через Госуслуги;

есть техническая задержка;

объект не является налогооблагаемым.

Есть отдельное правило: если общая сумма налогов, отражаемых в уведомлении, составляет менее 300 рублей, налоговое уведомление не направляется. Исключение – случай, когда наступает последний год, в который налоговый орган еще может направить такое уведомление.

Также уведомление не направляют, если льгота, вычет или другие основания полностью освобождают владельца объекта от уплаты налога.

Что делать, если налогового уведомления нет

Если уведомления нет, лучше не ждать до последнего дня. Особенно это важно, если у человека есть квартира, дом, земельный участок, автомобиль или доля в недвижимости.

Порядок действий:

1. Проверить личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

2. Проверить Госуслуги.

3. Посмотреть, нет ли уведомлений от ФНС в электронных сообщениях.

4. Проверить почтовый адрес и возможное заказное письмо.

5. Уточнить, не была ли сумма налога закрыта льготой, вычетом или переплатой.

6. Обратиться через сервис ФНС «Обратиться в ФНС России».

7. Позвонить в контакт-центр ФНС по номеру 8 800 222-22-22.

8. Обратиться в любой налоговый орган.

9. Обратиться в МФЦ, если услуга доступна.

10. Если уведомления по объекту никогда не приходили, сообщить в ФНС о наличии недвижимости или транспорта.

ФНС прямо указывает: владельцы налогооблагаемых объектов, которые никогда не получали налоговые уведомления и не заявляли льготы по таким объектам, обязаны сообщить о них в любой налоговый орган.

Это касается недвижимости и транспорта, о которых налоговая могла не получить сведения. Если объект есть, а уведомления по нему никогда не было, лучше не считать это «подарком», а уточнить ситуацию в ФНС.

Когда уведомление не направляют

Налоговое уведомление не всегда должно быть сформировано и направлено. В некоторых случаях его отсутствие нормально.

Уведомление могут не направить, если:

налог к уплате полностью отсутствует из-за льготы;

налоговая база обнулена вычетом;

сумма полностью закрыта положительным сальдо единого налогового счета;

общая сумма налогов меньше 300 рублей;

объект не облагается налогом;

уведомление уже направлено электронно;

налогоплательщик получает документы через личный кабинет ФНС;

налогоплательщик получает документы через Госуслуги;

нет объектов, по которым должен начисляться налог.

Но если человек владеет квартирой, землей или автомобилем и не видит уведомления ни в личном кабинете ФНС, ни на Госуслугах, ни по почте, лучше обратиться в налоговую. Особенно если уведомления по этим объектам не приходили никогда.

Что делать, если в уведомлении ошибка

Налоговое уведомление нужно не только получить, но и проверить. Ошибки могут быть связаны с объектом, периодом владения, льготой, ставкой, кадастровой стоимостью или сведениями о собственнике.

Частые ситуации:

в уведомлении указана проданная машина;

начислен налог за квартиру, которая уже продана;

не учли долю владения;

неправильно указан период владения;

не применили льготу пенсионера, предпенсионера, многодетной семьи или другой категории;

не учли вычет;

указан неверный кадастровый номер;

ошибочно отражена площадь;

объект продублирован;

не учтен перерасчет;

нет объекта, который должен быть в уведомлении.

Игнорировать уведомление не стоит. Если сумма кажется неправильной, нужно подать обращение через личный кабинет ФНС, сервис «Обратиться в ФНС России», налоговую инспекцию или МФЦ.

К обращению можно приложить документы: договор купли-продажи, выписку ЕГРН, документы о льготе, сведения о снятии автомобиля с учета, подтверждение доли собственности или другие доказательства.

Заявление о перерасчете рассматривается в течение 30 дней. В отдельных случаях срок может быть продлен еще до 30 дней. Если основания подтвердятся, ФНС сформирует новое уведомление или направит сообщение о перерасчете.

Как оплатить налоги по уведомлению

Оплатить налоги по уведомлению можно несколькими способами. Главное – сделать это не позднее 1 декабря 2026 года.

Способы оплаты:

через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;

через Госуслуги;

через сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин»;

через приложение или сайт банка;

по QR-коду из уведомления;

по УИН;

в отделении банка;

через кассу местной администрации или почтовой службы, если такая возможность доступна;

через МФЦ, если в регионе предусмотрен прием налоговых платежей.

После оплаты лучше сохранить чек. В электронных сервисах платеж может отразиться не сразу, поэтому в первые дни после оплаты не стоит паниковать, если начисление еще отображается.

Если налоги оплачивает другой человек, это возможно, но вернуть эти деньги из бюджета как свои он потом не сможет. Поэтому при оплате за родственника нужно внимательно проверять УИН, данные налогоплательщика и сумму.

Что будет, если не заплатить налоги до 1 декабря

Если не заплатить налоги по уведомлению до 1 декабря 2026 года, после срока может образоваться задолженность. На сумму долга начнут начисляться пени.

Дальше налоговая может:

отразить задолженность в личном кабинете ФНС;

показать долг на Госуслугах;

направить требование об уплате;

начать процедуру взыскания;

обратиться за взысканием в установленном законом порядке;

ограничить возможности при наличии значительной задолженности в случаях, предусмотренных законом.

Не стоит доводить ситуацию до просрочки, если уведомление уже есть и сумма понятна. Если в уведомлении ошибка, лучше подать обращение заранее и сохранить подтверждение обращения.

Если налогоплательщик не согласен с начислением, это не всегда освобождает его от обязанности действовать до срока уплаты. Нужно уточнить в ФНС, как поступить в конкретной ситуации: дождаться перерасчета, оплатить часть суммы или оплатить начисление полностью и затем вернуть переплату.

Как получить налоговое уведомление за ребенка

Если недвижимость, земля или транспорт оформлены на несовершеннолетнего ребенка, налогоплательщиком считается сам ребенок. Но исполняют обязанность по уплате налогов его законные представители – родители, усыновители, опекуны или попечители.

Например, если ребенку принадлежит доля в квартире, налоговое уведомление формируется на ребенка отдельно. Начисления ребенка не включаются в уведомление родителя. Это значит, что платить нужно отдельно: за родителя – по его уведомлению, за ребенка – по уведомлению ребенка.

Посмотреть начисления ребенка можно через личный кабинет налогоплательщика с использованием семейного доступа, если такая возможность подключена. Также уведомление может прийти по почте по адресу регистрации ребенка.

Родителю стоит проверить уведомление за ребенка, если:

ребенку выделили долю в квартире;

на ребенка оформлен дом или земельный участок;

ребенок получил имущество по наследству;

объект куплен с использованием материнского капитала и доли оформлены на детей;

уведомления раньше не приходили.

Если начисление за ребенка не видно, можно обратиться в налоговую инспекцию или МФЦ и уточнить порядок подключения доступа и получения уведомления.

Как проверить льготы и перерасчет

В налоговом уведомлении нужно проверить не только сумму, но и льготы. Это особенно важно для пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, многодетных семей, участников СВО и других льготных категорий.

Что проверить:

применена ли льгота;

по какому объекту она применена;

учтен ли налоговый вычет;

правильно ли выбрана квартира, дом, гараж или другой объект;

не начислен ли налог по объекту, который должен быть освобожден;

учтен ли период владения;

нет ли задолженности за прошлые годы;

нет ли перерасчета.

Если льготу не учли, нужно подать заявление в ФНС. Если у налогоплательщика несколько объектов одного вида, можно подать уведомление о выбранном объекте льготы.

Если уведомление уже сформировано, а льгота появилась или подтверждающие сведения не дошли, можно направить обращение на перерасчет. При наличии оснований налоговая пересчитает сумму.

Проверить льготы также помогает сервис ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». В нем можно выбрать регион, муниципалитет, налог и посмотреть действующие ставки и льготы.

Кратко: налоговое уведомление в 2026 году

В 2026 году налоговое уведомление приходит за 2025 год. По нему физлица платят налог на имущество, земельный и транспортный налоги, а в отдельных случаях – НДФЛ.

Срок уплаты – не позднее 1 декабря 2026 года. Уведомление направляют не позднее чем за 30 дней до срока платежа.

Посмотреть документ можно в личном кабинете ФНС, на Госуслугах или получить по почте. С 1 августа 2026 года уведомления автоматически направляются на Госуслуги пользователям с подтвержденной учетной записью, если они не отказались от такого способа.

Если уведомления нет, сначала нужно проверить электронные сервисы. Затем можно обратиться в ФНС, МФЦ или позвонить в контакт-центр. Если у человека есть недвижимость или транспорт, по которым уведомления никогда не приходили, о таких объектах нужно сообщить в налоговую.

Вопросы и ответы

Когда придет налоговое уведомление в 2026 году?

Налоговое уведомление должны направить не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. Налоги за 2025 год нужно заплатить не позднее 1 декабря 2026 года, поэтому уведомления обычно приходят осенью, до начала ноября.

За какой год приходит налоговое уведомление в 2026 году?

В 2026 году налоговое уведомление формируют за налоговый период 2025 года. Это касается налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ.

Где посмотреть налоговое уведомление?

Посмотреть уведомление можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, на Госуслугах, а при отсутствии электронной доставки – получить по почте или запросить в налоговой инспекции либо МФЦ.

Почему налоговое уведомление не пришло по почте?

Оно могло прийти в электронном виде в личный кабинет ФНС или на Госуслуги. Также уведомление могут не направить, если налог полностью закрыт льготой, вычетом, переплатой или сумма начислений меньше 300 рублей.

Что изменилось с Госуслугами с 1 августа 2026 года?

С 1 августа 2026 года налоговые уведомления автоматически направляются на Госуслуги пользователям с подтвержденной учетной записью, если они не отказались от получения документов через портал.

Придет ли бумажное письмо, если есть Госуслуги?

Не обязательно. Если уведомление передано электронно через личный кабинет ФНС или Госуслуги, бумажное письмо может не прийти. Бумажное заказное письмо направляют, если электронная передача невозможна.

Что делать, если уведомления нет?

Проверьте личный кабинет ФНС и Госуслуги. Если документа нет, обратитесь через сервис ФНС «Обратиться в ФНС России», позвоните по номеру 8 800 222-22-22, посетите налоговую инспекцию или МФЦ. Если по объекту уведомления никогда не приходили, сообщите о нем в ФНС.

До какого числа нужно оплатить налоги в 2026 году?

Имущественные налоги за 2025 год нужно оплатить не позднее 1 декабря 2026 года.

Что делать, если в уведомлении ошибка?

Нужно подать обращение или заявление о перерасчете через личный кабинет ФНС, сервис обращения, инспекцию или МФЦ. К обращению стоит приложить документы, подтверждающие ошибку.

Почему сумма налога меньше или больше, чем раньше?

Сумма может измениться из-за кадастровой стоимости, ставки, льготы, вычета, периода владения, доли собственности, перерасчета или изменений в региональных и местных правилах. Нужно сравнить данные уведомления с объектами и льготами.

Как оплатить налоговое уведомление?

Оплатить можно через личный кабинет ФНС, Госуслуги, сервис «Уплата налогов и пошлин», банк, QR-код, УИН, отделение банка, почту или МФЦ, если такая возможность есть в регионе.

Что будет, если не заплатить до 1 декабря?

После срока уплаты образуется задолженность, на нее могут начисляться пени. Затем налоговая может направить требование и начать взыскание в установленном порядке.

Как получить налоговое уведомление за ребенка?

Если ребенок владеет долей в квартире, домом, землей или транспортом, уведомление формируют отдельно на ребенка. Оплачивают налог родители или законные представители. Начисления можно проверить через семейный доступ в личном кабинете ФНС или обратиться в налоговую.

Нужно ли платить налог, если уведомление не пришло?

Если налога к уплате действительно нет из-за льготы, вычета или переплаты, платить нечего. Но если у человека есть недвижимость или транспорт, а уведомления нет, нужно проверить личный кабинет ФНС, Госуслуги и при необходимости обратиться в налоговую.

Можно ли получить бумажное уведомление, если все пришло электронно?

Да. Налогоплательщик вправе получить налоговое уведомление на бумаге в любом налоговом органе или через МФЦ на основании заявления.

Налоговое уведомление в 2026 году – главный документ для уплаты имущественных налогов физлиц за 2025 год. По нему платят налог на имущество, земельный и транспортный налоги, а в отдельных случаях – НДФЛ. Срок оплаты – не позднее 1 декабря 2026 года.

Главное изменение года – автоматическая доставка уведомлений на Госуслуги для пользователей с подтвержденной учетной записью. Поэтому бумажное письмо может не прийти, даже если раньше человек получал уведомления по почте. Проверять начисления нужно в личном кабинете ФНС, на Госуслугах, а при отсутствии документа – обращаться в налоговую службу. Если уведомление не появилось, это не всегда значит, что налога нет: документ может быть электронным, сумма может быть закрыта льготой или переплатой, а сведения об объекте могли не поступить в ФНС.