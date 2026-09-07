Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!26 комментариев
Замглавы МИД Грушко: Российский СПГ все еще поступает в ЕС
Российский сжиженный природный газ продолжает поступать в страны Евросоюза, однако нынешние объемы поставок значительно уступают показателям, которые были в прошлом, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.
«Что касается общей картины, действительно, наш СПГ идет», – приводит слова Грушко РИА «Новости».
Дипломат отметил, что нынешние объемы экспорта в страны ЕС несопоставимы с прежними уровнями. Тогда доля России в газовом балансе Евросоюза достигала примерно 40%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в первой половине 2026 года страны Евросоюза импортировали рекордные 9,89 млн тонн российского СПГ с проекта «Ямал СПГ».
По данным финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха CREA, Евросоюз к концу июля оставался крупнейшим покупателем российского СПГ с долей 49% в его общем экспорте.
В июне объем поставок сжиженного и трубопроводного газа из России в страны Евросоюза составил 1,35 млрд евро после 1,5 млрд евро месяцем ранее.