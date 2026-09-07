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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    26 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    12 комментариев
    7 сентября 2026, 06:59 • Новости дня

    Замглавы МИД Грушко: Российский СПГ все еще поступает в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский сжиженный природный газ продолжает поступать в страны Евросоюза, однако нынешние объемы поставок значительно уступают показателям, которые были в прошлом, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

    «Что касается общей картины, действительно, наш СПГ идет», – приводит слова Грушко РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что нынешние объемы экспорта в страны ЕС несопоставимы с прежними уровнями. Тогда доля России в газовом балансе Евросоюза достигала примерно 40%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первой половине 2026 года страны Евросоюза импортировали рекордные 9,89 млн тонн российского СПГ с проекта «Ямал СПГ».

    По данным финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха CREA, Евросоюз к концу июля оставался крупнейшим покупателем российского СПГ с долей 49% в его общем экспорте.

    В июне объем поставок сжиженного и трубопроводного газа из России в страны Евросоюза составил 1,35 млрд евро после 1,5 млрд евро месяцем ранее.

    4 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Нарышкин: У ЕС есть план на случай исчерпания мобилизационного потенциала Украины

    Нарышкин: ЕС прогнозирует исчерпание мобилизационного потенциала Украины за год

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские спецслужбы прогнозируют исчерпание мобилизационного ресурса украинских войск в течение предстоящего года, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    По его словам, в Европе на этот случай подготовили запасной план, передает РИА «Новости». «По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года. На этот случай предусмотрен европейский план B – милитаризация самой Европы», – отметил глава ведомства.

    Выступая на заседании руководителей органов безопасности стран СНГ, руководитель СВР добавил, что Североатлантический альянс рассматривает затягивание конфликта как оптимальный метод ограничения военно-технических возможностей Москвы. Он назвал подобные выводы представителей военного блока фактической явкой с повинной.

    Реализации замыслов западных стран препятствует стремительная убыль населения на Украине, подчеркнул руководитель разведывательной службы. В настоящее время государство занимает первое место в Европе по уровню смертности при самых низких показателях рождаемости, что делает невозможным выполнение планов по истощению России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор СВР Сергей Нарышкин указал на катастрофическое сокращение населения Украины.

    Глава ведомства спрогнозировал скорую утрату украинскими войсками способности к сопротивлению.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила сохранение курса НАТО на милитаризацию Европы.

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    5 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    В Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев

    Украинские беженцы начали массово покидать Польшу ради Германии и Чехии

    В Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские беженцы массово покидают Польшу, выбирая для дальнейшего проживания Германию и Чехию на фоне сокращения числа лиц с временной защитой, отмечают местные СМИ.

    Польшу стремительно покидают граждане Украины, перебираясь в соседние европейские страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    «Число граждан Украины, пользующихся временной защитой в Польше, продолжает сокращаться: часть украинских беженцев покидает страну и переезжает, в частности, в Чехию и Германию», – говорится в сообщении.

    Только в июле 2026 года количество украинцев со статусом временной защиты в Польше снизилось на 8,1 тыс. человек, составив 953,1 тыс. Месяцем ранее отток составил около 6,3 тыс. человек. При этом Чехия становится одним из главных направлений для переезда из Польши.

    Германия по-прежнему лидирует в ЕС по количеству принятых украинцев: в июне там находилось около 1,29 млн беженцев. В Чехии этот показатель составил 381 тыс. человек. Значительное число украинских граждан также проживает в Испании (272,3 тыс.), Румынии (219,4 тыс.) и Словакии (149 тыс.). Ранее посол Украины в Варшаве Василий Боднар отмечал рост числа нападений на соотечественников в Польше на 30%.

    Напомним, что ранее статистическое агентство Еврокомиссии также зафиксировало массовый выезд украинцев с польской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переселенцы в этой стране столкнулись с растущей неприязнью со стороны местного населения. Также сообщалось, что растущие потоки мигрантов из Польши создают дополнительные трудности для социальной системы Германии.

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    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    5 сентября 2026, 04:40 • Новости дня
    Литва и Латвия намерены запретить транзит зерна из России
    Литва и Латвия намерены запретить транзит зерна из России
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Руководство двух прибалтийских стран обсуждает возможность полного прекращения транзита российской сельскохозяйственной продукции из-за ожидаемого резкого роста поставок.

    Латвия и Литва готовятся ввести жесткие ограничения на транзит сельхозпродукции из России, так как Москва перенаправила часть экспорта через балтийские порты, преимущественно латвийские, после атак на российскую инфраструктуру, передают «Вести» со ссылкой на Reuters.

    Источники прогнозируют значительное увеличение объемов транспортировки в октябре. На фоне этих ожиданий латвийское правительство намерено обсудить полное эмбарго на провоз продукции. Вильнюс не уточнил характер возможных ограничений.

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что инфраструктура страны не должна использоваться для экспорта российского зерна, пишет портал Delfi. На этой неделе Литовская ассоциация переработчиков и торговцев зерном (LGPP) объявила, что в Клайпедском порту осуществляется перевалка российского зерна.

    Глава Клайпедского государственного портового управления Алгис Латакас заявил, что за первые восемь месяцев 2026 года из Клайпедского порта было перевезено 47 тыс. тонн зерна российского происхождения. В основном это кукуруза, доставленная по железной дороге из Калининградской области в Клайпеду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, литовские депутаты в августа предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград. Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград. Спецслужбы Латвии пришли с обысками в русские книжные магазины.

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    5 сентября 2026, 20:54 • Новости дня
    На Западе отметили неспособность Европы на затяжную войну с Россией

    The Guardian: Европа неспособна вести затяжную войну с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны не обладают достаточными ресурсами для ведения длительных боевых действий против России в случае возникновения потенциального вооруженного конфликта, отмечают британские СМИ.

    В НАТО признали, что Европа не сможет выдержать затяжной конфликт с Россией. Представители альянса пришли к выводу, что европейские государства не обладают достаточной готовностью к ведению боевых действий, пишет газета The Guardian.

    «Планировщики в сфере обороны, работающие с НАТО, опасаются, что в случае войны с Россией Европа в настоящее время не сможет выдержать затяжную войну на истощение из-за недостаточной готовности к боевым действиям», – говорится в материале британского издания.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что западные страны намеренно распространяют ложную информацию об угрозе со стороны Москвы. По словам главы государства, такие заявления используются политическими элитами для оправдания увеличения оборонных бюджетов за счет налогоплательщиков, а также для маскировки собственных экономических просчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о сохранении курса НАТО на милитаризацию Европы.

    Ранее американские журналисты описали критические уязвимости Североатлантического альянса в сфере противоракетной обороны.

    Между тем, еще в конце прошлого года генсек НАТО Марк Рютте призывал европейские страны повысить оборонные бюджеты для подготовки к возможному конфликту с Москвой.

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    4 сентября 2026, 15:51 • Новости дня
    Глава Газпрома Миллер заявил о новых рекордах поставок газа в Китай

    Миллер: Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай обновили суточные рекорды

    Глава Газпрома Миллер заявил о новых рекордах поставок газа в Китай
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер заявил о достижении беспрецедентных объемов суточной прокачки российского топлива по трубопроводу «Сила Сибири» китайским потребителям.

    Он отметил, что объемы экспорта российского топлива китайским потребителям продолжают стабильно расти, передает РИА «Новости». «Мы успешно развиваем сотрудничество с Китайской Народной Республикой, поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» в этом году ставят новые суточные рекорды», – заявил Миллер.

    Всего за текущий год корпорация зафиксировала три исторических максимума прокачки: два в январе и один в июле.

    В январе текущего года Газпром установил исторический рекорд по суточным поставкам голубого топлива в Китай.

    В декабре прошлого года компания обновила максимум прокачки по газопроводу «Сила Сибири».

    В ноябре 2025 года объем экспортируемого газа превысил контрактные обязательства холдинга.

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    4 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Нарышкин заявил о попытках европейских элит возродить «дух вермахта»

    Нарышкин: ЕС заложил готовность к конфликту с Россией к 2030 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о попытках европейских элит возродить «дух вермахта» и подготовиться к масштабному военному конфликту к 2030 году.

    Руководство Евросоюза активно готовится к масштабному вооруженному конфликту, который может начаться к 2030 году, заявил Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ, передает РИА «Новости».

    «Предпринимая попытки возродить в Европе «дух вермахта», европейские элиты прикладывают к этому серьезные усилия... Готовность к масштабному вооруженному конфликту к 2030 году заложена в основные концептуальные документы Европейского союза», – сказал глава СВР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о подготовке европейскими странами нападения на манер Гитлера.

    Президент России Владимир Путин обвинил руководство западных государств в намеренном создании нестабильности на международной арене.

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    5 сентября 2026, 20:19 • Новости дня
    Словакия призвала страны Запада наладить прямую коммуникацию с Россией

    Президент Словакии Пеллегрини призвал Запад к прямому диалогу с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Словакии Петер Пеллегрини выступил за активизацию усилий Запада по налаживанию прямых коммуникаций с Россией.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал страны Запада усилить работу по установлению прямого диалога с Россией ради дипломатического решения конфликта.

    «Думаю, что мы должны активизировать попытки прямую коммуникацию с Россией, конечно, вместе с Украиной, чтобы мы попытались восстановить дипломатический путь решения этого военного конфликта», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Словацкий лидер отметил, что поддержка Киева европейскими странами направлена на создание условий для равноправных переговоров с Москвой. При этом отказ от дипломатических усилий грозит постепенным расширением конфликта за пределы украинской территории, подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Петер Пеллегрини заявил о поиске Евросоюзом компромиссного переговорщика для контактов с Россией.

    Весной главы Словакии, Австрии и Чехии поддержали идею запуска прямого диалога между Брюсселем и Москвой. Зимой словацкий премьер-министр Роберт Фицо указал на важность прямого общения западных стран с российским руководством.

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    4 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Литва призвала Европу сократить объем выдачи шенгенских виз для россиян

    Глава МИД Литвы Будрис призвал ЕС сократить выдачу шенгенских виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал европейские страны сократить выдачу шенгенских виз россиянам и ускорить введение новых санкций.

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на рабочей встрече в Сейме призвал страны Европы сократить выдачу шенгенских виз гражданам России и чаще вводить санкции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на литовский новостной портал Delfi.

    «Совершенно неприемлемо… выдавать рекордное количество шенгенских виз, как это происходило в прошлом и этом году. Мы должны сокращать их число. Как известно, Литва не выдает туристические визы гражданам России, однако в Европе их полно», – заявил Будрис.

    По словам министра, кинетические операции, проводимые в последнее время Россией, не имеют для нее политической цены, поэтому НАТО должен принять меры сдерживания, например, ограничить возможности россиян действовать в Европе. Он также предложил ограничить число российских дипломатов и их свободу передвижения.

    Будрис считает, что новые ограничения нужно вводить чаще, а также вернуться к вопросу санкций против крупнейших энергетических компаний и полному отключению России от SWIFT. Он добавил, что санкции следует разбивать на мелкие пакеты и принимать быстрее.

    Как накануне писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия разрабатывает новые адресные ограничения на выдачу виз гражданам России.

    Также стало известно, что туристические страны Европейского союза отказываются поддерживать инициативу по масштабному запрету на въезд россиян.

    Ранее литовские депутаты предложили сократить время автомобильного транзита россиян в Калининградскую область до шести часов.

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    5 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Сын Младича: Отцу в тюрьме Гааги давали фентанил перед смертью

    Дарко Младич сообщил о тайном применении фентанила к отцу в Гааге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сын бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича заявил, что отцу перед смертью в гаагской тюрьме давали фентанил без ведома семьи.

    Бывшему командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу незадолго до смерти в гаагской тюрьме давали сильный наркотический препарат - фентанил. По словам сына генерала, Дарко Младича, это произошло после того, как его отец перенес два инсульта, причем семью уведомили о таком решении не сразу. Об этом он рассказал в интервью RT.

    «Мы не осознавали этого, он был не в состоянии нам об этом рассказать, потому что уже после второго инсульта он больше не мог говорить, что фактически подтвердили и наши, и их врачи... Только когда нас уведомили, что ему начали давать фентанил, мы тогда стали глубже это исследовать и увидели, что фактически происходит процесс убийства», – заявил Дарко.

    Сын генерала отметил, что медики объясняли использование фентанила необходимостью купировать сильные боли у онкологических больных в терминальной стадии. Однако, как подчеркнул Дарко Младич, его отец не жаловался на физические страдания, а говорил лишь о душевной боли из-за переживаемой несправедливости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын бывшего командующего боснийских сербов Ратко Младича в конце августа подтвердил информацию о кончине отца в гаагской тюрьме.

    Позже посол Боснии и Герцеговины в Белграде Александар Враньеш рассказал о лишении генерала медицинских препаратов после отказа от эвтаназии. Накануне родственники покойного обвинили врачей трибунала в намеренном применении слишком сильных опиатов.

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    4 сентября 2026, 21:30 • Новости дня
    Норвегия пообещала помочь россиянам после ареста судна на Шпицбергене

    МИД Норвегии: Осло поможет россиянам после ареста судна «Профессор Молчанов»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Норвегии окажут помощь россиянам на архипелаге Шпицберген в связи с арестом снабженческого судна «Профессор Молчанов», сообщили в норвежском МИД.

    Осло окажет необходимую поддержку российским гражданам на архипелаге Шпицберген после задержания судна «Профессор Молчанов», передает РИА «Новости». Данный корабль использовался для снабжения российских поселков в этом регионе.

    «Норвежские власти делают все возможное для защиты российских граждан, которые сейчас оказались в сложной ситуации на Шпицбергене», – заявили в министерстве иностранных дел Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии Хейди Олуфсен для заявления решительного протеста в связи с арестом судна «Профессор Молчанов». Российские дипломаты потребовали от норвежских властей освободить корабль и обеспечить безопасность его пассажиров.

    Президент России Владимир Путин расценил задержание научно-исследовательского судна на Шпицбергене как акт государственного терроризма.

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    4 сентября 2026, 16:25 • Новости дня
    Мьянма сообщила о планах импортировать российский СПГ

    Министр энергетики Мьянмы Ко Ко Луин заявил о планах импорта СПГ из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия, Мьянма и Китай планируют совместный проект по импорту российского сжиженного природного газа для производства электроэнергии в регионах Янгон и Иравади, сообщил министр электричества и энергетики Мьянмы У Ко Ко Луин.

    Министр сообщил об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА «Новости». «Еще одним важным направлением сотрудничества являются проекты по использованию сжиженного природного газа, в том числе проект в регионе Иравади, в районе Милинджайн», – отметил он.

    В рамках проекта СПГ будет импортироваться из России, а затем совместно с Китаем преобразовываться обратно в газообразное состояние. Электроэнергия и природный газ будут поставляться в регионы Янгон и Иравади. У Ко Ко Луин также добавил, что сотрудничество Москвы и Нейпьидо охватывает производство, передачу и распределение электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в пятницу министр энергетики Мьянмы У Ко Ко Луин предложил превратить регион Давэй в хаб для торговли российскими энергоресурсами.

    В августе президент Владимир Путин заявил о хороших перспективах экспорта сжиженного природного газа в эту страну. Глава государства также выразил готовность отечественного бизнеса участвовать в добыче углеводородов на мьянманском шельфе.

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    4 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Еврокомиссия ответила на слова Трампа о возврате потраченных на Киев денег

    Еврокомиссия: США не требовали вернуть потраченные на Украину деньги

    Tекст: Мария Иванова

    В Брюсселе опровергли получение официальных требований от Вашингтона о компенсации сотен миллиардов долларов, направленных на военную поддержку Украины.

    Еврокомиссия не получала формального требования от Вашингтона вернуть деньги, потраченные на военную помощь Киеву. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, передает РИА «Новости».

    «Насколько мне известно, мы не получали формального заявления в связи с этим комментарием в соцсети», – подчеркнул представитель европейского ведомства.

    Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что американская сторона потребует от Европы возместить сотни миллиардов долларов. Эти средства были выделены администрацией бывшего главы государства Джо Байдена на военную поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пообещал заставить европейские страны компенсировать затраты на военную помощь Киеву.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сыронизировал над лидерами Евросоюза из-за этих финансовых требований.

    Месяцем ранее американский лидер назвал поставки оружия на Украину главной причиной дефицита боеприпасов в самих Соединенных Штатах.


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    5 сентября 2026, 01:05 • Новости дня
    Пассажиров литовской электрички возмутили надписи на русском языке

    В литовской электричке появились надписи на русском языке

    Tекст: Катерина Туманова

    В литовской электричке пассажиров возмутило появление информации на табло на русском языке, что вынудило железнодорожную компанию объясняться.

    В пятницу, 4 сентября, один из пассажиров электропоезда сообщением Вильнюс – Марцинконис Симас Мишкинис заметил, что информационные табло в вагоне отображали текст только на русском языке, и выразил недовольство в социальных сетях.

    «Это нормально, что мне, как литовцу, приходится читать информацию о литовских железных дорогах только на русском языке?» – приводит текст его возмущения Sputnik Литва.

    В компании LTG Link, которая является частью группы «Литовские железные дороги», прокомментировали ситуацию, заявив, что произошла ошибка из-за человеческого фактора.

    Информационная система на одном из старых составов запустилась с заводскими настройками. Согласно правилам компании, информация должна выводиться на литовском и английском языках. Перевозчик заверил, что принимает меры для недопущения подобных инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД заявил о давлении Прибалтики на россиян перед выборами. В МИД заявили о подготовке иска к странам Балтии из-за русофобии. Житель Латвии донес на брата за настройку российских телеканалов.

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    5 сентября 2026, 15:24 • Новости дня
    Переехавшая в Россию семья отметила дискриминацию в Эстонии

    Семья Купченковых переехала в Псков из-за дискриминации русскоязычных в Эстонии

    Переехавшая в Россию семья отметила дискриминацию в Эстонии
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переехавшая из Эстонии в Россию семья Купченковых рассказала о том, как столкнулась с постоянной дискриминацией в Прибалтике.

    Семья Купченковых, переехавшая в Россию из Эстонии, рассказала о дискриминации в прибалтийской стране. Маргарита и Кирилл Купченковы покинули Евросоюз и обосновались в Псковской области из-за враждебного отношения к русским и постоянных отказов в обслуживании.

    Супруги рассказали RT, что столкнулись с серьезными трудностями во время проживания в прибалтийской республике. «Начали в русских школах запрещать, закрывать предметы русского языка, потом переводить в русских школах предметы на эстонский язык... Перестали обслуживать в магазинах. Очень часто могли высадить из такси», – поделилась Маргарита Купченкова.

    Из-за нарастающей русофобии пара решила перебраться в Россию. Они приобрели дом в Псковской области и успешно трудоустроились. Женщина устроилась в перинатальный центр специалистом по связям с общественностью, а ее муж стал сетевым администратором.

    На новом месте переселенцы отметили высокий уровень сервиса, превосходящий европейский. Они вспомнили, что коммунальные платежи в Эстонии достигали 960 евро. При этом оформление документов в России заняло всего несколько часов, против нескольких дней на Западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в детских садах Латвии появились требования к русскоязычным детям говорить исключительно на латышском языке.

    Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о крупных штрафах в Прибалтике для родителей за русскую речь школьников на переменах. А министерство иностранных дел России обвинило Литву, Латвию и Эстонию в угрозах массовой депортации русскоязычных жителей.

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    4 сентября 2026, 15:57 • Новости дня
    Дмитриев назвал российский газ залогом существования немецкой промышленности

    Дмитриев: Без российского газа не будет немецкой промышленности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость промышленного сектора Германии от поставок российского газа на фоне закрытия крупных заводов.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Дмитриев связал проблемы немецкой экономики с отсутствием поставок российского голубого топлива, передает РИА «Новости». «Нет российского газа – нет немецкой промышленности», – отметил он в своих социальных сетях.

    Заявление главы Российского фонда прямых инвестиций прозвучало на фоне высказываний сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель. Она подвергла критике решение горно-металлургической компании ArcelorMittal закрыть заводы в Дуйсбурге, что затронет две трети сотрудников предприятия.

    Вайдель назвала происходящее ударом по Германии как по промышленному центру. По ее мнению, коалиция Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен губят страну своей «зеленой» политикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Дмитриев также объяснил утрату конкурентоспособности немецкой промышленности отказом от российских энергоносителей.

    Ранее он отметил негативное влияние потери доступа к ресурсам из России на промышленный сектор ФРГ.

    До этого сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель предрекла крах всей бизнес-модели страны без дешевых газа и нефти.

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    Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев завершился
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    Россия запустила исторический нефтяной проект на зависть Западу

    Владимир Путин дал старт уникальному проекту «Восток Ойл». Это не просто один из крупнейших в мире нефтегазовых проектов по масштабам ожидаемой добычи, сравнимой с добычей целой страны – Кувейта. Сама нефть по своим характеристикам ожидается даже лучше ближневосточной – а значит, она будет очень дорогой. В чем еще уникальность и особенности этого проекта? Подробности

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    Пауза в переговорах ухудшила дела Украины

    В Кремле назвали конструктивной и доверительной беседу президента России Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе обсуждений Москва довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. А ситуация для Украины, как и для ее спонсоров, за период паузы в переговорах стала только хуже. По словам экспертов, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России. Подробности

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    Подавление Starlink становится достижимой задачей

    В России найден способ подавления неуязвимой до последнего времени спутниковой системы Starlink. Как устроена новая система радиоэлектронной борьбы «Волна Купол Гарант», какими словами оценивает ее противник и что нужно сделать для того, чтобы данный комплекс стал обязательным элементом антидронной ПВО России? Подробности

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    Эстония стала жертвой мошенников по «схеме Долиной»

    Скандал в министерстве обороны Эстонии на первый взгляд кажется рутиной: недостачи, недопоставки, неисполненные контракты. Но отставка главы этого ведомства по-своему беспрецедентна и отражает интеллектуальный уровень эстонской власти в целом: ее опять обнесли мошенники под лозунгом «слава Украине». Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

      Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

    • За что народ любит Мелони

      Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    • «Герани» загнали власть Украины в подвал

      Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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