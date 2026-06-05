Tекст: Валерия Городецкая

Руководство европейских государств намеренно создает нестабильность на международной арене, подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Фактически европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны», – заявил он.

Он добавил, что подобные деструктивные процессы не возникают стихийно. По словам президента, они стали прямым следствием крупнейшей за последние десятилетия структурной трансформации мироустройства.

Глава государства уточнил, что текущие изменения представляют собой не просто переход между фазами экономического цикла. Речь идет о полноценной смене самой парадигмы глобального развития.

Накануне глава государства заявил о стремлении европейских стран придать украинскому противостоянию мировой масштаб.

Посольство России в Вашингтоне обвинило лидеров ЕС в провоцировании прямого вооруженного столкновения Москвы и Вашингтона.

До этого Путин назвал бредом слова западных политиков о мнимой российской угрозе для Европы.