«Легенды хоккея» разгромили сборную Ночной лиги в Сочи
Команда «Легенды хоккея» победила сборную Ночной лиги со счетом 17:11
В сочинском олимпийском дворце «Большой» прошел традиционный гала-матч, в котором прославленные ветераны отечественного спорта уверенно обыграли сборную Ночной хоккейной лиги.
Звездная команда «Легенды хоккея» одержала победу над сборной Ночной хоккейной лиги со счетом 17:11, передает ТАСС.
Матч состоялся на федеральной территории Сириус в рамках форума лиги.
За команду легенд выступили именитые российские хоккеисты. В их числе олимпийские чемпионы Сергей Бабинов, Алексей Гусаров и Борис Миронов. Также на лед вышли обладатели Кубка Стэнли Сергей Федоров, Андрей Коваленко и Валерий Каменский, а также пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.
Ночная хоккейная лига была создана в декабре 2011 года по инициативе Владимира Путина и ветеранов спорта для популяризации массового любительского хоккея. Глава государства неоднократно участвовал в гала-матчах турнира. В последний раз он выходил на лед в 2021 году, забросив восемь шайб за команду легенд.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о регулярных хоккейных тренировках Владимира Путина.