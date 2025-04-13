Песков рассказал о регулярных занятиях Путина хоккеем

Песков сообщил, что Путин продолжает регулярно играть в хоккей

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, президент России Владимир Путин регулярно играет в хоккей, сообщает ТАСС. «Он играет, он играет регулярно в хоккей. Это единственное, что я знаю», – сказал Песков, отвечая на вопрос о спортивной активности Путина.

Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо и любит горные лыжи. В 2011 году по его инициативе в России была создана Ночная хоккейная лига, целью которой является развитие массового хоккея и организация всероссийских любительских соревнований. Президент неоднократно участвовал в матчах этой лиги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял Центральному телевидению Китая, что продолжает играть в хоккей с удовольствием и находит время для занятий спортом.