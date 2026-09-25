Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
Путин и Беглов обсудили социально-экономическую ситуацию в Петербурге
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым для обсуждения социально-экономической ситуации в городе.
Путин провел рабочую встречу с губернатором Петербурга Бегловым, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главной темой обсуждения стала социально-экономическая ситуация в городе.
Ранее Путин также принял участие в пленарном заседании форума объединенных культур в городе на Неве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства приехал на пленарное заседание Международного форума объединенных культур в Мариинском театре.
В июне российский лидер провел рабочую встречу с губернатором на полях Петербургского международного экономического форума.
Зимой президент обратил внимание Александра Беглова на необходимость решения проблемы с обеспечением местами в яслях.