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Путин прибыл на культурный форум в Мариинский театр
Президент России Владимир Путин приехал на пленарное заседание Международного форума объединенных культур, проходящего в Мариинском театре в Петербурге.
Глава российского государства прибыл в Петербург для участия в пленарном заседании Международного форума объединенных культур, передает РИА «Новости». Мероприятие проводится на новой сцене Мариинского театра.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал региональную поездку Владимира Путина на пятницу. Форум объединенных культур, ставший 12-м по счету, проходит в Северной столице с 24 по 26 сентября.
В начале сентября президент России пригласил деятелей культуры стран ШОС на этот петербургский форум.
Накануне советник главы государства Елена Ямпольская заявила о большом количестве иностранных гостей на мероприятии.
В прошлом году российский лидер назвал Мариинский театр настоящей гордостью страны.