США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами

Шерпа Лукаш: США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20

Tекст: Валерия Городецкая

«Страна-председатель готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», – сказала она в интервью РИА «Новости».

На этой неделе в Вашингтоне состоялась первая встреча представителей стран-участниц G20. Это событие стало стартом американского председательства в организации.

Ранее Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли.