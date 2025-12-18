Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами
Соединенные Штаты приступили к подготовке к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами, заявила российская шерпа в «Группе двадцати» Светлана Лукаш.
«Страна-председатель готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», – сказала она в интервью РИА «Новости».
На этой неделе в Вашингтоне состоялась первая встреча представителей стран-участниц G20. Это событие стало стартом американского председательства в организации.
Ранее Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли.