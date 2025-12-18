  • Новость часаТуск заявил о переломе по вопросу активов России на саммите ЕС
    Загадочное убийство ядерщика разрушает миф об американской науке
    Военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите
    Группа «Восток» полностью освободила ДНР в своей зоне ответственности
    Волочкова призналась в потере квартиры по «схеме Долиной»
    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами
    Госдума приняла закон о крестах на гербе России
    Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    ВСУ подтвердили потерю вертолета Ми-24 и гибель экипажа
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    18 декабря 2025, 21:52 • Новости дня

    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами

    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты приступили к подготовке к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами, заявила российская шерпа в «Группе двадцати» Светлана Лукаш.

    «Страна-председатель готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», – сказала она в интервью РИА «Новости».

    На этой неделе в Вашингтоне состоялась первая встреча представителей стран-участниц G20. Это событие стало стартом американского председательства в организации.

    Ранее Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли.

    18 декабря 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

    Президент исполнил мечту мальчика – примерить на себя роль инспектора ДПС, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Для этого Тимур вместе с мамой приехал в Москву. В рамках акции ему удалось не только побывать в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, но и посетить Музей Госавтоинспекции. Помимо этого, мальчик прокатился по улицам столицы на патрульном автомобиле, наблюдая за работой настоящих сотрудников ДПС.

    «Служба» Тимура началась с экскурсии по Москве, которую для него провел майор Павел Медников. Сопровождая Тимура с мамой, офицер рассказал ему о работе полиции и расспросил о детских увлечениях.

    Тимур признался, что любит ДПС и восхищается смелостью и добротой сотрудников. «Я знаю, кто вам сказал это сделать. Это Путин. Нет. Владимир Владимирович», – отметил мальчик во время поездки, передают «Известия».

    Ранее Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    17 декабря 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин указал на действия России при отказе Украины от «разговора по существу»
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин напомнил на расширенном заседании коллегии Минобороны, что в любой международной обстановке ключевым гарантом суверенитета и независимости России остаются Вооруженные Силы, над укреплением которых нужно планомерно работать.

    «Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», – сказал Путин.

    Он добавил, что в высоком темпе и качественно должна продолжаться работа по модернизации Вооруженных Сил, в том числе в рамках новой Государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

    Напомним, 17 декабря президент России Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны, на котором заявил, что за время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин на заседании коллегии Минобороны отметил, что 2025 год стал важным этапом для решения задач спецоперации. Он также выразил уверенность, что все задачи специальной военной операции, сформулированные в 2022 году, обязательно будут выполнены.

    18 декабря 2025, 14:40 • Видео
    Евросоюз сделает из Армении Молдавию

    Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    18 декабря 2025, 15:51 • Новости дня
    Глава хабаровского рыбзавода объяснил, чем икра удивила Уиткоффа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Красная икра, производимая на хабаровском «Восточном рыбокомбинате», не содержит консервантов, подчеркнул управляющий комбинатом Дмитрий Вологжин.

    По его словам, этот натуральный продукт мог впечатлить спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который попробовал икру во время обеда в одном из московских ресторанов, передает РИА «Новости».

    Вологжин рассказал, что процесс производства икры занимает всего несколько часов. «У нас икорное производство – с момента, как рыба была в воде, до момента, когда икра стала соленой, проходит иногда всего три часа. То есть икра производится день в день. Сегодня рыба, сегодня из нее изъяли икру и приготовили продукт. Вот поэтому продукт без консервантов, он абсолютно натуральный. Вода, соль, икра. То есть икра подвергается шоковой заморозке, она хранится в замороженном виде при температуре минус 20», – сообщил он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края.

    18 декабря 2025, 00:35 • Новости дня
    Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике

    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV раскрыл свое отношение к российскому коллеге Владимиру Путину, отметив его выдающиеся качества как политика.

    «Нормальный человек. Человеческие качества у него очень хорошие. Но в политике волкодав. Он в политике великий человек. Давно руководит такой большой страной. Поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики», – приводит ТАСС слова Лукашенко.

    Лидер Белоруссии добавил, что Путин – сильный человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина – «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть». А вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что Путин «мягче в общении, чем можно было бы ожидать», при этом назвал его расчетливым политиком, «который заботится об интересах России, как он их видит».

    Американский журналист Такер Карлсон в разговоре с политическим обозревателем Майклом Ноулзом назвал Путина самым эффективным современным лидером.

    18 декабря 2025, 09:25 • Новости дня
    Трампу передали ящик икры из Хабаровского края

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф вручил Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Продукт был произведен на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района, передает ТАСС.

    Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края, Уиткофф сначала попробовал местную икру во время обеда в московском ресторане «Савва» перед началом переговоров с президентом России.

    Угощение произвело на спецпредставителя такое большое впечатление, что ему преподнесли целый ящик, который он затем доставил в США для президента Трампа.

    Президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в начале декабря.

    Кушнер и Уиткофф ранее пообедали с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где им подали посикунчики и блюда русской кухни.

    18 декабря 2025, 14:01 • Новости дня
    Песков опроверг обсуждение вопроса С-400 на встрече Путина и Эрдогана в Ашхабаде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Повестка переговоров между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом не включала вопрос российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что эта тема не обсуждалась лидерами двух стран, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало после публикации агентства Bloomberg о якобы прозвучавшем со стороны Эрдогана на встрече в Ашхабаде желании вернуть С-400 России.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил о существующих обязательствах Турции перед Москвой по использованию зенитных ракетных комплексов С-400.

    Посол США в Турции Том Баррак заявил о готовящемся отказе Турции от комплексов С-400 и возврате в программу F-35.

    18 декабря 2025, 14:30 • Новости дня
    Роскосмос утвердил развертывание РОС на российском сегменте МКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов сообщил, что научно-технический совет Роскосмоса утвердил запуск и отделение Российской орбитальной станции (РОС) после завершения проекта Международной космической станции (МКС).

    Российская орбитальная станция (РОС) будет создана на базе российского сегмента Международной космической станции (МКС), а затем отделится для самостоятельного полета после завершения текущего проекта станции. Об этом объявил директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов, передает ТАСС.

    Он отметил, что научно-технический совет Роскосмоса утвердил этот сценарий как основной вариант. Орлов добавил, что при выборе орбиты РОС с углом наклонения 51,6 градуса учитывались геополитические аспекты, а проект несколько месяцев анализировала специальная комиссия.

    Стоимость всей программы оценивается в 608,9 млрд рублей. Первый этап предполагает запуск научно-энергетического модуля в конце 2027 года, а к 2030 году на орбиту отправят универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули. Это оборудование вместе с НЭМ составит ядро будущей орбитальной станции. На втором этапе до 2033 года запланировано расширение РОС путем стыковки еще двух целевых модулей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ведет работу по созданию собственной орбитальной станции параллельно с сохранением сотрудничества с США по МКС до 2028 года.

    Российская орбитальная станция создается для научных и технологических целей, а не для противостояния США, заявил Герой России, командир отряда космонавтов Роскосмоса, временно исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

    Новая станция получит более мощные энергоисточники по сравнению с МКС. Кроме того, специалисты из Новосибирска уже разрабатывают систему виртуальной дополненной реальности для обучения будущих космонавтов работе на новой российской станции.

    18 декабря 2025, 20:11 • Новости дня
    В России стало меньше трудоголиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В третьем квартале 2025 года число перерабатывающих россиян уменьшилось на 13% по сравнению с прошлым годом, сократившись до 2,48 млн человек.

    Количество россиян, работающих сверх установленной нормы, в третьем квартале 2025 года снизилось до 2,48 млн. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.

    Исследование охватило жителей всех регионов России старше 15 лет. Итоги опроса были экстраполированы на всю численность взрослого населения страны.

    Особое внимание уделили тем, кто работает более 51 часа в неделю. Их число составило 546 тыс., что стало самым низким среднеквартальным показателем с 2016 года, когда стала применяться действующая система обследования. Напомним, в Трудовом кодексе максимальная продолжительность рабочей недели не превышает 40 часов.

    Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин признался, что часто ночует в кремлевской квартире из-за большой загрузки. Путин также уточнил, что мало спит и не советует брать с него пример.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что рабочий день российского лидера заканчивается далеко за полночь, а рано утром он уже на связи.

    18 декабря 2025, 10:01 • Новости дня
    Axios: Дмитриев намерен посетить Майами для переговоров по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который также занимает пост спецпредставителя президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества, в ближайшие выходные намерен отправиться в Майами для переговоров по ситуации на Украине, сообщили СМИ.

    Как пишет портал Axios со ссылкой на чиновника Белого дома и осведомленный источник, Дмитриев должен встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также с Джаредом Кушнером, который является советником и зятем американского лидера Дональда Трампа. Ожидается, что на встречах обсудят план США по возможному прекращению боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее Politico сообщила, что США и Россия проведут переговоры о ситуации на Украине в Майами в эти выходные, переговоры пройдут после обсуждения гарантий безопасности между США, Украиной и Европой в Берлине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва высоко ценит искренние усилия администрации президента США Дональда Трампа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине. Он добавил о прогрессе Уиткоффа в понимании позиции России.

    18 декабря 2025, 11:59 • Новости дня
    Путин исполнил мечту школьника об управлении самолетом

    Tекст: Вера Басилая

    Юнармеец Егор Рогов из Алтайского края, чье желание полетать на сверхлегком самолете исполнил президент России Владимир Путин, несколько минут сам управлял воздушным судном.

    Полет был организован 15 декабря недалеко от Алейска. Егор Рогов находился на месте второго пилота и несколько минут управлял сверхлегким винтовым самолетом самостоятельно. Сам юнармеец рассказал, что ему понравились пейзажи с высоты, маневры и ощущение пилотирования, передает ТАСС.

    Рогов отметил, что по сравнению с пассажирскими авиаперелетами этот полет оказался намного ярче и эмоциональнее. Его мама Марина Довбышенко подчеркнула, что вся семья поддерживала Егора, гордится им, а отец подростка помогает участникам спецоперации на Украине.

    Рогов также заявил, что стал участником этого события после того, как увидел в мессенджере Max приглашение принять участие в прямой линии с президентом России. Он признался, что давно мечтает связать свою жизнь с военной авиацией.

    «Я как участник Юнармии, патриот своей страны, подумал, почему бы не попробовать. Я люблю авиацию, хочу связать свою жизнь с военной карьерой. Попросил помощи у нашего верховного главнокомандующего», – отметил мальчик.

    Ранее президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, которые обратились к нему на предстоящую прямую линию.

    18 декабря 2025, 14:25 • Новости дня
    Лавров назвал отказ США от европейской модели демократии серьезным сигналом

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты больше не стремятся к демократии в европейском понимании, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству.

    «То, что сейчас Соединенные Штаты не хотят больше такой демократии, как она понимается в Европе, это серьезный показатель», – отметил министр, передает ТАСС. Лавров также напомнил, что президент США Дональд Трамп призывал Владимира Зеленского «не растаптывать» демократию и провести выборы на Украине.

    Ранее эксперты указали на закат демократии в Европе.

    Масштабное исследование компании Ipsos показало, что около 45% жителей Запада не удовлетворены функционированием демократической системы, они опасаются экстремизма и фейковых новостей.

    18 декабря 2025, 13:39 • Новости дня
    Кремль подтвердил подготовку контактов России и США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль готовит контакты с представителями США, чтобы ознакомиться с результатами переговоров Вашингтона с Киевом и Брюсселем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия готовится к встречам с американскими представителями с целью обсуждения итогов работы США с Украиной и Евросоюзом, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что в Кремле занимаются подготовкой соответствующих контактов, комментируя появившуюся в портале Axios информацию о возможных переговорах в Майами.

    Ранее Axios сообщал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев намерен отправиться в Майами для переговоров по ситуации на Украине.

    Издание Politico сообщило, что США и Россия проведут переговоры о ситуации на Украине в Майами в эти выходные.

    18 декабря 2025, 09:20 • Новости дня
    USADA отстранило россиянина Хайбулаева на год за допинг в MMA

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский боец Мовлид Хайбулаев получил годовую дисквалификацию после положительной проб на рекомбинантный эритропоэтин, сообщили в Антидопинговом агентстве США (USADA).

    Боец смешанных единоборств Хайбулаев отстранен на один год за нарушение антидопинговых правил, указали в агентстве, сообщает ТАСС.

    Проба, взятая у Хайбулаева в соревновательный период первого августа, показала наличие рекомбинантного эритропоэтина. Срок дисквалификации отсчитывается с первого августа.

    Хайбулаеву 35 лет, он одержал 21 победу в 22 двух поединках в смешанных единоборствах. Спортсмен стал победителем Professional Fighters League 2021 года в полулегком весе. Второго августа россиянин во второй раз выиграл Гран-при PFL в полулегкой категории, в финале одолев перуанца Хесуса Пинедо.

    Ранее глава Американского антидопингового агентства (USADA) заявлял, что отстранение России от Олимпийских игр является вопросом политики.

    18 декабря 2025, 16:25 • Новости дня
    Захарова заявила о непростом пути к нормализации отношений России и США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Позиция России по прагматичному диалогу с США, основанная на защите национальных интересов, вызывает ответную реакцию со стороны американской администрации, но процесс нормализации отношений идет непросто, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Процесс нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами развивается непросто, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что российская позиция по диалогу с Америкой остается последовательной и строится на защите национальных интересов, уважении к традициям и готовности к прагматичному взаимодействию. Она отметила, что именно такой подход Россия считает единственно верным в нынешних условиях.

    По словам Захаровой, этот курс находит отклик у администрации США и способствует поддержанию контактов, несмотря на ряд сохраняющихся трудностей в отношениях двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова назвала слухи о выходе США из НАТО спекуляциями. Она заявила, что НАТО остается выгодной структурой для Вашингтона.

    Также официальный представитель МИД отметила, что детали переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не будут публиковаться.

    Кроме того, Захарова предположила, что новогодняя иллюминация Москвы могла побудить американскую делегацию задуматься о российской экономике, которую Барак Обама обещал «порвать в клочья».

    18 декабря 2025, 14:03 • Новости дня
    Песков: Путин позвонит мальчику, чей шарик снял с «Елки желаний»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в четверг поговорит по телефону с одним из детей, чье новогоднее желание он лично исполнил в рамках благотворительной акции «Елка желаний», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин в четверг свяжется по телефону с одним из детей, чьи желания он исполнил в рамках акции «Елка желаний», передает ТАСС.

    «Планирует он с одним мальчиком поговорить по телефону, желание которого как раз исполняется», – отметил Песков.

    Ранее 3 декабря на международном форуме «Мы вместе» глава государства принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», выбрав три открытки-шарика.

    Также президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на прямую линию.

    Путин также исполнил мечту школьника об управлении самолетом.

    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО
    Гимн Одессы «У Черного моря» перевели на украинский язык
    В России стало меньше трудоголиков
    Москвичи назвали лучшие качества современных детей
    В Петербурге заявили об отсутствии эффекта от запрета на работу мигрантов в такси

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Болгары наконец-то взбунтовались вовремя

    Болгария стала одной из семи стран Евросоюза, где правительство воспротивилось краже российских активов. Софию сподвигли к этому совместные действия двух сил – болгарского народа и Соединенных Штатов Америки, а в начале следующего года Болгария даже может получить свободную от русофобии власть. Подробности

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Эстонская оборона стала зависеть от русского языка

    Эстонское военно-политическое руководство разрывается между связанными с русским языком противоречиями. С одной стороны, военные жалуются на призывников, которые говорят только на русском и не понимают эстонских команд. С другой, признано неверным решение вовсе не брать русских призывников в армию. Почему этот конфликт стал краеугольным для Сил обороны Эстонии? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Евросоюз сделает из Армении Молдавию

      Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

