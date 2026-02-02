Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?14 комментариев
Россия передала США свои предложения по нормализации отношений
Россия направила США предложения, направленные на снижение барьеров в отношениях между странами, сообщило Министерство иностранных дел РФ в ответах на вопросы журналистов, подготовленных к пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2025 году.
В ведомстве подчеркнули: «Американцам переданы предложения по устранению этих серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном», передает ТАСС.
Ранее в МИД России сообщили, что Киев в настоящее время пытается отвлечь внимание от обсуждения американского плана урегулирования, основанного на пониманиях, достигнутых в Анкоридже.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс урегулирования ситуации на Украине остается сложным, но по ряду вопросов удалось достичь сближения позиций сторон.