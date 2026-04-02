КСИР сбил израильский БПЛА «новой системой ПВО»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о том, что сбил израильский беспилотник Orbiter с помощью «новой передовой системы ПВО», передает ТАСС. Как уточнили в КСИР, инцидент произошел в небе над провинцией Кум. При этом, какую именно систему ПВО использовали военные, не раскрывается.

Ранее, 28 февраля, США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, что привело к нанесению ударов по ряду крупных городов страны, включая Тегеран. Власти США объяснили атаки необходимостью защиты от ракетных и ядерных угроз, якобы исходящих от Ирана.

В ответ КСИР запустил масштабную военную операцию против Израиля, а также нанес удары по военным объектам США, размещенным в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Ситуация в регионе остается напряженной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО ВВС КСИР провинции Хормозган сбили у южного побережья Ирана беспилотник Hermes-900, названный аппаратом Израиля и США.

Иранские системы противовоздушной обороны в ночь на четверг уничтожили два израильских вооруженных дрона Orbiter и Heron и перехватили крылатую ракету над различными районами страны.

КСИР сообщил об общем числе в 104 беспилотника, сбитых иранскими силами с начала конфликта с Израилем и США.