КСИР сбил израильский БПЛА «новой системой ПВО»
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) утверждает, что сбил израильский беспилотник Orbiter, применив при этом «новую передовую систему ПВО». Заявление военных распространило агентство ISNA.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о том, что сбил израильский беспилотник Orbiter с помощью «новой передовой системы ПВО», передает ТАСС. Как уточнили в КСИР, инцидент произошел в небе над провинцией Кум. При этом, какую именно систему ПВО использовали военные, не раскрывается.
Ранее, 28 февраля, США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, что привело к нанесению ударов по ряду крупных городов страны, включая Тегеран. Власти США объяснили атаки необходимостью защиты от ракетных и ядерных угроз, якобы исходящих от Ирана.
В ответ КСИР запустил масштабную военную операцию против Израиля, а также нанес удары по военным объектам США, размещенным в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Ситуация в регионе остается напряженной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО ВВС КСИР провинции Хормозган сбили у южного побережья Ирана беспилотник Hermes-900, названный аппаратом Израиля и США.
Иранские системы противовоздушной обороны в ночь на четверг уничтожили два израильских вооруженных дрона Orbiter и Heron и перехватили крылатую ракету над различными районами страны.
КСИР сообщил об общем числе в 104 беспилотника, сбитых иранскими силами с начала конфликта с Израилем и США.