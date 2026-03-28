Россия выступила с осуждением обстрелов атомных объектов в Иране

Россия осудила атаки на атомные объекты Ирана и призвала МАГАТЭ вмешаться

Tекст: Вера Басилая

Россия считает удары по атомным объектам Ирана, включая комплекс в Хондабе, завод в Ардакане и обстрелы у АЭС «Бушер», заслуживающими решительного осуждения со стороны мирового сообщества, следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.

Захарова в своем заявлении подчеркнула, что данные атаки заслуживают однозначного и решительного осуждения со стороны всего мирового сообщества.

«Продолжаются вопиющие нарушения международного права, и те, кто несет ответственность за подобный произвол, должны это понимать», – добавила Захарова.

МИД также осудил деструктивный курс противников Ирана, потребовав немедленного прекращения атак. Захарова отметила: «Решительно осуждаем этот деструктивный курс. Тем, кто его проводит, необходимо немедленно остановиться».

В заявлении министерства говорится, что МАГАТЭ обязано более внятно и четко высказываться о серьезности угроз, возникающих из-за атак на атомные объекты Ирана. Захарова выразила надежду, что глава агентства сможет донести до агрессоров мысль о необходимости прекратить злодеяния и не доводить ситуацию до глобального бедствия.

Кроме того, МИД России подчеркнул, что государства, атакующие мирные атомные объекты в Иране, своими действиями перечеркивают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), механизмы проверки МАГАТЭ и профильные международные конвенции. Захарова отметила, что «тщательно выверенные и согласованные на международном уровне решения» игнорируются в угоду эгоистическим интересам.

В министерстве обратили внимание, что агрессоры повышают ставки в войне на Ближнем Востоке, не считаясь с риском масштабного радиоактивного заражения в регионе.

Посольство России в Ереване сообщило об эвакуации еще 164 сотрудников «Росатома» с иранской АЭС «Бушер» через территорию Армении.

Израиль и США нанесли очередной удар по территории этой атомной электростанции в Иране.

Россия выразила обеспокоенность последствиями атак на иранскую АЭС «Бушер» и передала сигналы МАГАТЭ и США.