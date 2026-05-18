    Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    18 мая 2026, 21:32 • Новости дня

    Трамп отказался идти на уступки в переговорах с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о неготовности идти на какие-либо уступки ради сделки с Тегераном на фоне тупика в переговорах между странами.

    Президент США  заявил о неготовности идти на какие-либо уступки ради сделки с Тегераном на фоне тупика в переговорах между странами, передает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон занимает жесткую позицию в диалоге с иранской стороной.

    В интервью изданию New York Post политик отметил, что он «не готов» к каким-либо уступкам Тегерану. Это заявление прозвучало после получения очередного якобы разочаровывающего ответа от иранских властей по мирному соглашению.

    Американский лидер также добавил, что Иран осведомлен о последствиях отказа от договоренностей. По его словам, Тегеран якобы в курсе того, что произойдет в ближайшее время, если не пойдет на сделку с Вашингтоном.

    Накануне американский лидер пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за срыва мирного соглашения. Ранее глава Белого дома счел неприемлемым последний план Тегерана по урегулированию двустороннего конфликта. Президент США также допустил возможность повторных бомбардировок иранских ядерных объектов.

    18 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Италия потребовала от Евросоюза экстренных финансовых поблажек
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони направила письмо руководству Еврокомиссии с просьбой вывести затраты на преодоление топливного кризиса из-под строгих ограничений.

    Рим настаивает на финансовых послаблениях из-за экономических потрясений на фоне иранского конфликта и скачка цен на топливо, пишет Politico.

    В обращении к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министр Джорджа Мелони попросила не учитывать экстренные энергетические меры в рамках Пакта стабильности и роста, ограничивающего дефицит бюджета на уровне 3% ВВП.

    «Кризис на Ближнем Востоке и напряженность в Ормузском проливе, которые усугубляют последствия спецоперации на Украине, уже оказывают очень тяжелое воздействие на цены на энергоносители, на расходы семей и предприятий», – подчеркнула политик.

    Глава правительства отметила, что энергетическая безопасность стала европейским стратегическим приоритетом. По ее словам, Италии будет крайне сложно оправдать участие в программе финансирования обороны Евросоюза, если Брюссель откажется проявить необходимую гибкость. Около 20% мировых поставок нефти проходит через Ормузский пролив, а обострение ситуации привело к истощению запасов авиатоплива.

    Ранее статистическое управление Евросоюза подтвердило, что дефицит итальянского бюджета на 2025 год превысил допустимые нормы. При этом представитель Еврокомиссии Олоф Гилл заявил, что объединение уже предоставило государствам ряд вариантов для управления кризисом, но расширять финансовые послабления ради сохранения ответственных ограничений не планирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предрекла Европе многолетний энергетический кризис из-за американо-израильского конфликта.

    Участники недавнего саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые меры для борьбы с топливной проблемой.

    По итогам прошлого года дефицит государственного бюджета Италии превысил установленный Евросоюзом лимит в 3%.

    18 мая 2026, 02:17 • Новости дня
    Израиль начал применять закон о смертной казни террористов

    Tекст: Антон Антонов

    Генерал-майор Ави Блот, командующий Центральным военным округом Израиля, подписал поправку к указу о мерах безопасности на Западном берегу реки Иордан, закон о смертной казни для террористов начинает применяться, сообщило министерство обороны страны.

     «Закон о смертной казни для террористов начинает применяться», – указано в заявлении военного ведомства. Отмечается, что поправка даст возможность использовать «смертную казнь для террористов в Иудее и Самарии в соответствии с положениями закона», передает РИА «Новости».

    В министерстве подчеркнули, что внедрение этого закона отражает четкое и однозначное изменение государственной политики после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта парламент Израиля принял закон о введении смертной казни для террористов. Позже министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир продемонстрировал виселицу для исполнения подобных приговоров.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    18 мая 2026, 16:14 • Новости дня
    У Ормузского пролива в ожидании разрешения пройти скопились около 1,5 тыс. судов
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Около полутора тысяч танкеров и сухогрузов вынуждены ожидать специального разрешения от иранских военных для прохода через стратегически важную водную артерию.

    В настоящее время 1,5 тыс. коммерческих кораблей ожидают допуска от Корпуса стражей исламской революции, передает ТАСС. Танкеры и сухогрузы не могут пересечь Ормузский пролив без официального разрешения элитных частей иранской армии.

    Военно-морские силы страны сейчас переведены в состояние повышенной готовности. Иранский флот продолжает непрерывно контролировать всю зону Персидского залива для надежной защиты акватории региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции в десять раз расширил зону своих операций в Ормузском проливе.

    Иранское военное формирование пригрозило уничтожить все американские базы на юге Персидского залива.

    Вице-спикер парламента исламской республики назвал контроль над данной акваторией суверенной привилегией страны.

    18 мая 2026, 14:04 • Новости дня
    Лавров исключил участие третьих стран в проекте АЭС «Бушер»
    Лавров исключил участие третьих стран в проекте АЭС «Бушер»
    @ Majid Asgaripour/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие ирано-российского атомного объекта АЭС «Бушер» продолжается в штатном режиме, включая строительство дополнительных энергоблоков и возвращение профильных специалистов на рабочие места, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Сотрудничество по атомной электростанции «Бушер» затрагивает исключительно интересы Москвы и Тегерана, передает РИА «Новости».

    Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.

    «Этот объект никогда не был ни под какими санкциями. Он был выведен за скобки договоренности об иранской ядерной программе в 2015 году. Это не касается никого, кроме Российской Федерации и Исламской республики Иран», – подчеркнул дипломат.

    Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на успешную реализацию проекта. По его словам, на станции активно возводятся новые энергоблоки, а эвакуированный ранее персонал возвращается к выполнению своих обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Росатом вывез более 600 российских специалистов с площадки станции из-за нестабильной обстановки.

    В начале мая на строительную площадку вернулись около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций.

    Накануне глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о возобновлении работ по возведению второго энергоблока.

    18 мая 2026, 00:58 • Новости дня
    В Ираке нашли вторую секретную израильскую базу

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Ирака выявили вторую израильскую военную базу, пишет New York Times со ссылкой на региональных чиновников.

    О появлении второго засекреченного лагеря The New York Times рассказали региональные чиновники. Военный объект Израиля обнаружил пастух Авад аль-Шаммари. Его семья считает, что именно это привело к его гибели. По словам свидетелей, его пикап подвергся обстрелу со стороны вертолета.

    По данным служб безопасности, эта площадка была создана до начала текущего конфликта между США, Израилем и Ираном. Ее использовали в ходе 12-дневного противостояния с Тегераном в июне 2025 года.

    Подготовка к возведению временного объекта началась еще в конце 2024 года. Израильские военные искали отдаленные участки для действий в будущих конфликтах. При этом израильское командование отказалось комментировать информацию о найденных позициях. Вашингтон знал о существовании как минимум одной такой базы с июня 2025 года. Это означает, что американская сторона скрыла от Багдада присутствие враждебных сил.

    Во время короткой войны в прошлом году и текущего кризиса Соединенные Штаты заставляли Ирак отключать радары для защиты американской авиации. В результате Багдад стал сильнее зависеть от союзников в вопросах обнаружения угроз. Ситуация подчеркивает неспособность страны полностью контролировать собственную территорию, пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal со ссылкой на источники, в том числе среди американских чиновников сообщала, что власти Израиля разместили на иракской территории тайную военную базу для воздушных атак против Ирана.

    18 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    Риттер заявил о разном отношении Китая к Путину и Трампу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Пекине всегда с воодушевлением ожидают приезда президента России Владимира Путина, что резко контрастирует с недавним визитом президента США Дональда Трампа, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с британским политиком Джорджем Гэллоуэем.

    «Видеть, как Дональд Трамп садится в самолет и улетает, было самым сильным облегчением. Потому что теперь можно приступить к обсуждению вопросов мирового масштаба. Это, кстати, начнется через несколько дней, когда другой мировой лидер, Владимир Путин, приедет в Китай», – сказал Риттер, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, лидеры России и Китая испытывают взаимное уважение и работают над общими целями. При этом Соединенные Штаты, как считает Риттер, способны лишь разрушать глобальный порядок и использовать своих союзников в собственных интересах.

    Он добавил, что Москва и Пекин продолжат сотрудничество, несмотря на попытки Вашингтона внести раскол в их отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп побывал в Китае в середине мая. Глава Белого дома провел с государственным визитом в КНР три дня. Испанская газета El Mundo отметила разницу в целях поездок американского и российского лидеров.

    18 мая 2026, 05:58 • Новости дня
    Financial Times заявила о переходе энергетического кризиса в новую фазу

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал новый этап мирового энергетического кризиса, пишет Financial Times.

    В преддверии летнего сезона ожидается значительный рост спроса на туристические поездки и использование кондиционеров. Это создаст дополнительную нагрузку на мировые запасы топлива, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «В настоящее время почти 80 стран ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик, поскольку мир вступает в новую, более опасную фазу энергетического кризиса, вызванного войной с Ираном», – отмечает газета.

    Главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл предупредил о возможных крайне негативных последствиях. Его команда сейчас детально изучает сценарий, при котором стоимость нефти марки Brent достигнет 180 долларов за баррель.

    Подобный скачок котировок неминуемо вызовет резкий рост инфляции. В конечном итоге многие европейские и азиатские государства могут столкнуться с тяжелой экономической рецессией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Bild спрогнозировало рост стоимости нефти до 200 долларов за баррель. Власти Ирака зафиксировали падение апрельского экспорта сырья почти в девять раз из-за перекрытия Ормузского пролива. Мировые запасы нефти на фоне эскалации конфликта сократились на рекордные 200 млн баррелей.

    18 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    США получили пересмотренный план Ирана по Ближнему Востоку

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран через пакистанских посредников направил американскому руководству скорректированные инициативы, направленные на скорейшее завершение затяжного вооруженного конфликта в ближневосточном регионе.

    Представители Исламабада вручили делегатам из Соединенных Штатов пересмотренный проект иранского соглашения по мирному урегулированию, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    «У нас время на исходе», – подчеркнул осведомленный пакистанский источник. При этом собеседник журналистов обратил внимание на то, что участники переговорного процесса постоянно меняют свои цели.

    Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи подтвердил факт непрямых контактов. Политик уточнил, что два государства продолжают активно обмениваться замечаниями по корректировке текущего плана через Пакистан.

    Днем ранее агентство Fars сообщило о выдвижении Вашингтоном пяти ответных требований. Американская администрация называет их выполнение строго необходимым для продолжения диалога по урегулированию разногласий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона.

    Исламская республика потребовала разблокировки своих финансовых средств за рубежом.

    Иранская сторона выдвинула пять предварительных условий для начала переговоров с Соединенными Штатами.

    18 мая 2026, 09:09 • Новости дня
    Экс-конгрессвумен Грин предрекла США политическую революцию из-за Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная отправка американских солдат на иранскую территорию спровоцирует масштабный политический переворот и формирование новой коалиции для отстранения действующего руководства от власти, заявила бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    Соединенные Штаты столкнутся с серьезными внутренними потрясениями, если президент США примет решение направить армию на Ближний Восток, передает РИА «Новости».

    Подобный шаг вызовет немедленную реакцию общества, заявила в социальной сети X бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    «Если ввести войска в Иран, в Америке произойдет политическая революция. С нас хватит», – написала политик. Она подчеркнула, что действующая американская администрация грубо нарушила собственное обещание избегать новых вооруженных конфликтов.

    Тейлор Грин также пообещала лично поспособствовать созданию мощного объединения граждан. По ее словам, такая коалиция станет неостановимой силой, способной отстранить нынешнее руководство страны от власти и положить конец бессмысленной войне.

    Президент США  рассматривал возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

    Американские сенаторы назвали письмо лидера США об окончании войны уловкой.

    Также американский лидер заявил Ирану об истекающем времени для заключения сделки, допустив возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на ядерные уступки.

    Советники главы Белого дома разработали планы возобновления боевых действий на фоне тупика в мирных переговорах.

    18 мая 2026, 04:02 • Новости дня
    Саудовская Аравия перехватила запущенные из Ирака беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов, вторгшихся в воздушное пространство страны со стороны Ирака, сообщил официальный представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики.

    «В воскресенье утром три беспилотника были перехвачены и уничтожены после входа в воздушное пространство королевства из иракского воздушного пространства», – приводит слова аль-Малики РИА «Новости».

    По словам представителя ведомства, министерство обороны оставляет за собой право на ответные действия. Королевство готово применить все необходимые оперативные меры для защиты суверенитета и обеспечения безопасности своих граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон атаковал электрогенератор атомной электростанции в ОАЭ. В апреле силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили семь баллистических ракет вблизи крупных объектов нефтепромышленности.

    18 мая 2026, 08:08 • Новости дня
    КСИР пригрозил уничтожить все базы США на юге Персидского залива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил о намерении вывести из строя американские военные объекты на фоне блокады Ормузского пролива.

    Иранский Корпус стражей Исламской революции выразил готовность нейтрализовать все военные базы Соединенных Штатов, расположенные на юге Персидского залива, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные средства массовой информации. Подобные меры могут быть приняты из-за продолжающейся американской блокады Ормузского пролива.

    «В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы», – заявил представитель военного формирования Ибрагим Зольфагари.

    Угроза прозвучала вскоре после нападения беспилотных аппаратов на территорию Объединенных Арабских Эмиратов, которое произошло в минувшее воскресенье. В результате атаки один из дронов поразил электрогенератор вблизи атомной электростанции «Барака» в регионе Аль-Дафра, что привело к возгоранию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные нанесли удары по американским объектам на территории Ирака, Кувейта и ОАЭ.

    Корпус стражей исламской революции объявил о полном контроле над Ормузским проливом.

    Руководитель группы советников командования КСИР Али Фадави заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке.

    18 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Лавров признал полное право Ирана на обогащение урана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тегеран может свободно развивать ядерную программу в невоенных целях наравне с другими участниками профильного международного договора, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил позицию Москвы по иранской ядерной программе, передает РИА «Новости».

    «Базовый принцип заключается в том, что Иран, как и любое другое государство-участник Договора о нераспространении ядерного оружия, имеет полное право на обогащение урана в мирных целях», – сказал руководитель ведомства.

    Дипломат также затронул тему двусторонних контактов между Вашингтоном и Тегераном. Он подчеркнул, что российская сторона не пытается вмешиваться в этот переговорный процесс и искренне желает ему успеха.

    Кроме того, Москва готова поддержать любые варианты урегулирования ситуации. Главным условием является взаимное согласие непосредственно договаривающихся сторон, которыми выступают Соединенные Штаты и Исламская республика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана запланировали обсуждение с Москвой передачи своего обогащенного урана.

    Президент США обдумывает возобновление военных ударов по Исламской республике на фоне тупика в мирных переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы принять излишки этого радиоактивного материала.

    18 мая 2026, 11:14 • Новости дня
    МИД Ирана сообщил о подаче иска против США

    Tекст: Ольга Иванова

    Исламская республика обратилась в международный арбитраж с требованием привлечь Вашингтон к ответственности за атаки на ядерные объекты и вмешательство во внутренние дела.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи подтвердил факт судебного разбирательства, передает РИА «Новости».

    Поводом для обращения стали американские санкции и прошлогодний конфликт, в ходе которого пострадали ядерные объекты страны.

    «Думаю, что за день-два до начала новой войны мы зарегистрировали иск в арбитражном суде Иран-США, в соответствии с первым пунктом Алжирских соглашений (1981 года), из-за вмешательства США во внутренние дела Ирана, навязанной войны и санкций», – заявил дипломат.

    Багаи также отметил, что власти продолжают фиксировать нарушения Вашингтоном гуманитарного права в рамках текущего противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд в Гааге зарегистрировал иск Ирана к США из-за атак на ядерные объекты.

    Американские чиновники разработали планы возобновления военных ударов по исламской республике.

    Пентагон начал расследование ракетного удара по иранской школе.

    18 мая 2026, 21:15 • Новости дня
    США перебросили в Израиль из Германии боеприпасы для войны с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    В Тель-Авив переброшены военные грузы с американских баз в Германии на фоне возможного возобновления активных боевых действий с Ираном, сообщил телеканал «Аль-Джазира».

    Десятки тяжелых военно-транспортных самолетов ВВС США доставили в Израиль грузы с боеприпасами, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира». Военные грузы перебрасываются с американских баз, расположенных на территории Германии.

    Израильские военные активно готовятся к возобновлению военной операции против Ирана. Общественная телекомпания «Кан» приводит слова неназванного представителя службы безопасности: «Израиль присоединится к любым новым ударам США по Ирану и будет нацеливаться на иранскую энергетическую инфраструктуру».

    США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак. Как ранее сообщала газета The New York Times со ссылкой на ближневосточные источники, совместные удары по иранским объектам могут начаться уже на этой неделе.

    В начале мая Соединенные Штаты перебросили в Израиль тысячи тонн боеприпасов. Глава Пентагона Пит Хегсет допустил возобновление крупномасштабных военных операций против Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал противостояние с Ираном незавершенным.

    18 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии успешно отразили утреннюю атаку, сбив три дрона после их вторжения в воздушное пространство страны.

    Инцидент произошел в воскресенье, передает РИА «Новости». Официальный представитель министерства обороны Турки аль-Малики подтвердил в соцсети факт перехвата беспилотных аппаратов.

    «В воскресенье утром три беспилотника были перехвачены и уничтожены после входа в воздушное пространство королевства из иракского воздушного пространства», – отметил военный.

    Представитель ведомства подчеркнул готовность принять все необходимые оперативные меры для защиты жителей. По его словам, страна оставляет за собой право на ответные действия в подходящее время и в нужном месте ради сохранения суверенитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле силы противовоздушной обороны королевства перехватили семь баллистических ракет и восемнадцать беспилотников.

    Месяцем ранее саудовские военные сбили три дрона к востоку от Эр-Рияда.

    За несколько дней до этого системы защиты уничтожили девять вражеских аппаратов.

    Захарова объяснила влиянием «европейских ценностей» накричавшего на женщину Пашиняна
    США перебросили в Израиль боеприпасы для войны с Ираном
    Экс-канцлер ФРГ Меркель предостерегла Европу от недооценки Путина
    Аукцион по продаже небоскреба РЖД в Москва-Сити сорвался из-за отсутствия заявок
    Мошенники обманули экс-премьера Украины на 158 тыс. долларов
    В России предложили снизить возраст вступления в брак
    Против лидера группы «Ляпис Трубецкой» в Белоруссии возбудили дело по двум статьям

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Израиль тайно создал зарубежную военную базу по вине США

    Израиль создал секретные военные объекты на территории государства, которое не является ни союзником, ни противником – Ирака. Причем сами иракские военные узнали о наличии чужих военных на своей территории совершенно случайно. Почему перед нами пример крайней политической самоуверенности Израиля и кто помог в реализации такой политики Тель-Авиву? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

