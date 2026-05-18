Трамп отказался идти на уступки в переговорах с Ираном
Президент США заявил о неготовности идти на какие-либо уступки ради сделки с Тегераном на фоне тупика в переговорах между странами, передает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон занимает жесткую позицию в диалоге с иранской стороной.
В интервью изданию New York Post политик отметил, что он «не готов» к каким-либо уступкам Тегерану. Это заявление прозвучало после получения очередного якобы разочаровывающего ответа от иранских властей по мирному соглашению.
Американский лидер также добавил, что Иран осведомлен о последствиях отказа от договоренностей. По его словам, Тегеран якобы в курсе того, что произойдет в ближайшее время, если не пойдет на сделку с Вашингтоном.
Накануне американский лидер пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за срыва мирного соглашения. Ранее глава Белого дома счел неприемлемым последний план Тегерана по урегулированию двустороннего конфликта. Президент США также допустил возможность повторных бомбардировок иранских ядерных объектов.