Минобороны Саудовской Аравии отчиталось о перехвате семи ракет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии в ночь на вторник успешно перехватили семь баллистических ракет вблизи крупных объектов нефтепромышленности в Восточной провинции, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны королевства.

В сообщении военного ведомства говорится: «Семь баллистических ракет, запущенных в направлении Восточной провинции, были перехвачены и уничтожены». Несмотря на успешную работу ПВО, части обломков ракет упали в непосредственной близости от энергетических объектов.

Размер причинённого ущерба в результате падения обломков сейчас уточняется, отметили в министерстве обороны Саудовской Аравии. Помимо этого, за последние часы силы ПВО также перехватили 18 беспилотников, которые были обнаружены над территорией королевства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, саудовские военные уничтожили пять иранских дронов над своей Восточной провинцией.

Ранее минобороны Саудовской Аравии заявило о перехвате шести баллистических ракет, направленных на авиабазу принца Султана, и пяти беспилотников в провинции Эль-Хардж.

Силы ПВО королевства перехватили беспилотник, направлявшийся к крупному нефтяному месторождению Шайба у границы с ОАЭ.