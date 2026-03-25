ОАЭ перехватили девять иранских беспилотников над своей территорией
Системы противовоздушной обороны Объединённых Арабских Эмиратов перехватили девять беспилотников, запущенных с территории Ирана, об этом сообщило министерство обороны ОАЭ, передаёт ТАСС.
В ведомстве уточнили, что информации об атаках с использованием ракет 25 марта не поступало. Это уже не первый подобный случай: с начала нынешней эскалации эмиратские военные сбили в общей сложности 357 баллистических и 15 крылатых ракет, а также 1 815 беспилотников.
Власти ОАЭ пока не прокомментировали, был ли нанесён ущерб или есть пострадавшие в результате перехвата последних дронов.
Ранее в среду саудовские военные также уничтожили пять иранских дронов над своей Восточной провинцией. До этого в воскресенье системы противовоздушной обороны ОАЭ перехватили четыре баллистические ракеты и 25 беспилотников, запущенных с территории Ирана.
А в субботу в ходе массированной атаки на ОАЭ были перехвачены три баллистические ракеты и восемь беспилотников, а число пострадавших достигло 160 человек.