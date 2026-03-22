Силы ПВО ОАЭ перехватили четыре иранские ракеты и 25 беспилотников
Системы противовоздушной обороны ОАЭ успешно перехватили четыре баллистические ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана, говорится в ежедневной сводке Министерства обороны.
«22 марта 2026 года системы ПВО ОАЭ перехватили 4 баллистические ракеты и 25 беспилотников, запущенных из Ирана», – отмечается в официальном сообщении, передает ТАСС.
Всего с начала эскалации были нейтрализованы 345 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1 773 беспилотника. В результате атак погибли восемь человек, среди которых двое военнослужащих вооружённых сил ОАЭ и шесть мирных жителей. Среди погибших оказались граждане Бангладеш, Непала, Пакистана и Палестины.
Общее число раненых составляет 160, среди них представители почти трех десятков стран. По информации Минобороны ОАЭ, россиян среди пострадавших нет.
Накануне в результате массированной атаки на ОАЭ были перехвачены три баллистические ракеты и восемь беспилотников, общее число пострадавших достигло 160 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО ОАЭ 18 марта перехватили 13 баллистических ракет и 27 беспилотников из Ирана.