Посол США сообщил о передаче израильского «Железного купола» Эмиратам
На фоне вооруженного конфликта с Ираном израильская сторона передала Объединенным Арабским Эмиратам передовые системы противоракетной обороны и специалистов для их обслуживания.
Власти Израиля приняли решение усилить противовоздушную оборону Объединенных Арабских Эмиратов на фоне напряженности в регионе, передает ТАСС.
Информацию об отправке военной техники подтвердил американский дипломат Майк Хакаби.
«Израиль только что направил им батареи «Железный купол» и персонал для оказания содействия в их эксплуатации», – заявил посол Соединенных Штатов в Израиле.
Переброска систем перехвата ракет и квалифицированных инженеров происходит из-за продолжающегося противостояния с иранской стороной. Изначально эти сведения распространило информационное агентство Associated Press.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские власти тайно перебросили в Объединенные Арабские Эмираты батарею ПВО для защиты от ракетных ударов.
Позже лидеры двух стран обсудили укрепление двустороннего сотрудничества на фоне напряженности с Ираном.
Вскоре средства противовоздушной обороны ОАЭ перехватили выпущенные с иранской территории баллистические ракеты и беспилотники.