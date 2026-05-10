    Как выглядит будущее после ОПЕК
    10 мая 2026, 14:35 Мнение

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Баррель Brent, пробивший психологическую отметку в 140 долларов – столько нефть стоила летом 2008 года и весной 2022-го – и упорно карабкающийся к 160-ти, ведёт себя так, будто им управляет не фундаментальный баланс спроса и предложения, а логика ценообразования криптовалют.

    Амплитуда движений, ещё пять лет назад считавшаяся аномалией, стала новой нормой. Самый ликвидный товарный рынок планеты по уровню волатильности догоняет биткоин – и это говорит о нефти куда больше, чем любые отчёты Международного энергетического агентства.

    Больше полувека ритм нефтяным ценам задавала ОПЕК. Картель, созданный в 1960 году как ответ небогатых сырьевых стран на диктат англосаксонских мейджоров, десятилетиями работал метрономом мировой экономики. Сначала – чистый ОПЕК, затем его расширенная версия ОПЕК+ с участием России, Казахстана и ряда других независимых производителей. Формула была проста: согласованное ограничение добычи в обмен на приемлемый уровень цен. Эта формула перестала работать не вчера, но именно сейчас мы наблюдаем её окончательный демонтаж.

    Выход Объединённых Арабских Эмиратов из организации – событие знаковое. Абу-Даби годами публично тяготился квотами, считая, что его производственные мощности – а это без малого пять миллионов баррелей в сутки – недооценены, а нефтедобыча искусственно сдерживается. Но в действительности Эмираты, по сути, признали то, о чём дипломатично молчат в Эр-Рияде и Москве: картель в его нынешнем виде приносит дисциплинированным участникам убытки, а недисциплинированным – сверхприбыли. Пока ОПЕК+ методично сокращал добычу, американские сланцевики, бразильские шельфовики и гайанские новички забирали освободившуюся рыночную долю. Самопожертвование ради цены превратилось в подарок конкурентам.

    Ответ ОАЭ на закономерный вопрос «что дальше?» прозвучал почти мгновенно. Инвестиционная структура ADNOC под названием XRG заявила о готовности вложиться в создание крупного газового бизнеса на территории Соединённых Штатов – сейчас анализируется около трёх десятков потенциальных приобретений. Это не просто диверсификация портфеля. Это политический жест: Эмираты встраиваются в американскую энергетическую архитектуру, делая ставку на взрывной рост внутреннего потребления газа в США – от центров обработки данных под нужды искусственного интеллекта до реиндустриализации.

    Сценариев дальнейшего развития событий просматривается три, и ни один из них не возвращает рынок к благостной предсказуемости десятых годов. Сценарий первый, относительно мягкий: после деэскалации на Ближнем Востоке и разблокировки Ормузского пролива все участники альянса начнут тихо, но систематически превышать согласованные квоты. Предложение вырастет, цены поползут вниз – возможно, к диапазону 70-80 долларов.

    Сценарий второй: примеру ОАЭ последуют Ирак и, не исключено, Казахстан – страны, также недовольные тем, что их сдержанность монетизируется американскими и латиноамериканскими конкурентами. Сценарий третий, катастрофический для картеля: полный распад ОПЕК+ и возвращение рынка в состояние свободной конкуренции всех против всех – чего не было со времён нефтяного бума 1986 года.

    Парадокс сегодняшнего дня в том, что даже новость о выходе Эмиратов не сумела сбить геополитическую премию. Баррель штурмует четырёхлетние максимумы, российский Urals перешагнул отметку в сто долларов, прибавив за одну только неделю двенадцать с половиной долларов. Как только геополитический спазм блокады Ормузского пролива пройдёт, обнажится новая реальность: ОПЕК ослаб, дисциплина разрушена, а запертые сейчас в регионе объёмы хлынут на мировой рынок одномоментно.

    Для России эта трансформация – повод для переосмысления своей роли на нефтяном рынке. Решение о присоединении к ОПЕК+ в 2016 году принималось в логике стратегического партнёрства с Саудовской Аравией и стабилизации рынка после сланцевого обвала. За прошедшие годы Россия не раз сокращала добычу, теряла рыночную долю и несла издержки координации картеля. Выгоды от высоких цен, безусловно, были – доходы бюджета позволяли длительное время удерживать рубль крепким, несмотря на санкции и эмиссию новых денег. Но это спокойное время, похоже, подходит к концу.

    В этой новой конфигурации у России обнаруживается неожиданно выгодная позиция – при условии, что она сумеет её прочитать и разыграть. Фактический контроль Ирана над Ормузским проливом, оформившийся после серии региональных сдвигов, превращает Тегеран в держателя «рубильника» примерно пятой части мировой морской нефтеторговли. А Москва – один из немногих игроков, имеющих с Ираном рабочие отношения и технологическую кооперацию. Это даёт России то, чего у неё не было десятилетиями: опосредованное влияние на ключевую точку глобальной логистики углеводородов, причём без прямых издержек присутствия.

    Вторая линия – потенциальные нефтегазовые проекты с США как элемент будущей мирной сделки. Если предположить, что переговорный трек выйдет на стадию размена активами и доступами, то Россия может оказаться в уникальном положении: страна с крупнейшими доказанными запасами газа, с готовой инфраструктурой СПГ-проектов, нуждающихся как минимум в снятии санкций, а как максимум – в технологиях сжижения, и с арктическим шельфом, который без американских сервисных компаний, конечно, будут развиваться, но медленнее, чем хотелось бы.

    Для американского капитала это возможность зайти в активы на входе нового цикла, а не на его пике – что для нефтянки классически означает лучшую доходность. Для России – возвращение технологического контура и легализация экспортных потоков.

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Сначала – бунт производителей. Затем – институционализация этого бунта в форме картеля. Потом – расширение картеля до ОПЕК+ ради противостояния сланцевой революции. И теперь – распад коалиции под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как они будут реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план по развитию промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Двухпартийная система разочаровала британцев

    «Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Чем объясняются такие результаты, и что они сулят действующему премьеру Киру Стармеру? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Автомобильные коды регионов России 2026: таблица номеров, расшифровка и актуальные данные

      Автомобильный регистрационный номер в России содержит двух- или трёхзначный цифровой код, идентифицирующий субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство. По состоянию на 2026 год система охватывает 89 субъектов и использует более 140 уникальных кодовых комбинаций.

    Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

