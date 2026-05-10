КНДР узаконила автоматический ядерный удар в случае смерти лидера

Пхеньян принял решение об автоматическом применении ядерного оружия в случае гибели Ким Чен Ына или уничтожения системы управления стратегическими силами, передает «Царьград». Южнокорейская разведка выяснила, что новые положения конституции КНДР предусматривают ответный удар без дополнительных согласований.

Согласно документу, оружие массового поражения будет применено «автоматически и без задержек» при нападении враждебных сил на командование. В обновленном законодательстве лидеру КНДР предоставляется «монолитное командование» и «все решающие полномочия в отношении ядерного оружия».

Поводом для радикальных изменений в оборонной доктрине могла стать недавняя гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его советников. Власти КНДР опасаются повторения подобного сценария в отношении собственного руководства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, северокорейский лидер Ким Чен Ын предупредил о готовности применить ядерное оружие при нападении на страну.

Ранее Пхеньян предъявил Сеулу ультиматум из-за запуска агитационных беспилотников.

Глава государства также поручил закрепить в конституции статус Южной Кореи в качестве главного противника.