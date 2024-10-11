КНДР объявила ультиматум Южной Корее из-за беспилотников

КНДР потребовала от Южной Кореи прекратить засылать беспилотники на Север

Tекст: Вера Басилая

Министерство иностранных дел КНДР заявило, что если Южная Корея не перестанет засылать свои беспилотники с агитационными листовками на Север, то «все наступательные средства, предназначенные для разрушения военной структуры Республики Корея, перейдут в состояние готовности», передает ТАСС.

В то же время военные Южной Кореи категорически отрицают обвинения, заявляя, что «армия не отправляла беспилотники с листовками на Север».

Ранее Ким Чен Ын предупредил о готовности КНДР использовать ядерное оружие в случае нападения на страну со стороны Южной Кореи и США. В свою очередь президент Южной Кореи Юн Сок Ель подчеркнул, что применение ядерного оружия КНДР приведет к концу ее режима.

Между тем КНДР оставила за собой право на неожиданные стратегические действия в ответ на развертывание США своих стратегических средств на Корейском полуострове, включая появление новых подводных лодок и бомбардировщиков.

