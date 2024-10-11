В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.6 комментариев
КНДР объявила ультиматум Южной Корее из-за беспилотников
КНДР потребовала от Южной Кореи прекратить засылать беспилотники на Север
КНДР предъявила ультиматум Южной Корее с требованием прекратить использование беспилотников для агитации, угрожая привести в полную готовность военные силы на границе, заявили в МИД КНДР.
Министерство иностранных дел КНДР заявило, что если Южная Корея не перестанет засылать свои беспилотники с агитационными листовками на Север, то «все наступательные средства, предназначенные для разрушения военной структуры Республики Корея, перейдут в состояние готовности», передает ТАСС.
В то же время военные Южной Кореи категорически отрицают обвинения, заявляя, что «армия не отправляла беспилотники с листовками на Север».
Ранее Ким Чен Ын предупредил о готовности КНДР использовать ядерное оружие в случае нападения на страну со стороны Южной Кореи и США. В свою очередь президент Южной Кореи Юн Сок Ель подчеркнул, что применение ядерного оружия КНДР приведет к концу ее режима.
Между тем КНДР оставила за собой право на неожиданные стратегические действия в ответ на развертывание США своих стратегических средств на Корейском полуострове, включая появление новых подводных лодок и бомбардировщиков.