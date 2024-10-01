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Южная Корея пригрозила КНДР концом режима в случае использования ядерного оружия
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что применение ядерного оружия КНДР приведет к концу ее режима, подчеркнув усиление альянса с США и стратегическое командование.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что применение ядерного оружия КНДР приведет к ее «концу режима», передает ТАСС. Это заявление прозвучало на торжественном мероприятии в честь Дня вооруженных сил на аэродроме в Соннаме.
Юн Сок Ель подчеркнул, что в случае ядерной угрозы Южная Корея и США дадут «подавляющий и решительный ответ».
Президент также отметил, что Северной Корее следует отказаться от иллюзий о защите ядерным оружием, и подчеркнул важность Вашингтонской декларации, которая укрепила альянс между Южной Кореей и США как «основанный на ядерном». Он также добавил, что трехстороннее сотрудничество с Японией будет укреплено.
Юн Сок Ель объявил, что стратегическое командование Республики Корея, которое начнет работу во вторник, станет ключевым в защите от ядерной угрозы и другого оружия массового поражения КНДР.
Также он подчеркнул важность сотрудничества этого командования с Стратегическим командованием ВС США, которое отвечает за американский ядерный арсенал. Ожидается, что представители Южной Кореи и США будут обсуждать совместные операции с участием американских стратегических средств.
Ранее КНДР заявила о праве на стратегические меры из-за американского военного присутствия