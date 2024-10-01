Южная Корея пригрозила КНДР концом режима в случае использования ядерного оружия

Tекст: Денис Тельманов

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что применение ядерного оружия КНДР приведет к ее «концу режима», передает ТАСС. Это заявление прозвучало на торжественном мероприятии в честь Дня вооруженных сил на аэродроме в Соннаме.

Юн Сок Ель подчеркнул, что в случае ядерной угрозы Южная Корея и США дадут «подавляющий и решительный ответ».



Президент также отметил, что Северной Корее следует отказаться от иллюзий о защите ядерным оружием, и подчеркнул важность Вашингтонской декларации, которая укрепила альянс между Южной Кореей и США как «основанный на ядерном». Он также добавил, что трехстороннее сотрудничество с Японией будет укреплено.

Юн Сок Ель объявил, что стратегическое командование Республики Корея, которое начнет работу во вторник, станет ключевым в защите от ядерной угрозы и другого оружия массового поражения КНДР.

Также он подчеркнул важность сотрудничества этого командования с Стратегическим командованием ВС США, которое отвечает за американский ядерный арсенал. Ожидается, что представители Южной Кореи и США будут обсуждать совместные операции с участием американских стратегических средств.

Ранее КНДР заявила о праве на стратегические меры из-за американского военного присутствия