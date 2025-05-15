Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.19 комментариев
Российскую ученую арестовали в США за контрабанду эмбрионов лягушки
Ученая из России Петрова арестована в США за контрабанду эмбрионов лягушки
Сотрудники таможни на территории аэропорта Бостона задержали прибывшую из России Ксению Петрову после обнаружения у нее биологического материала в виде эмбрионов лягушки, сообщило Министерство юстиции США.
Министерство юстиции США подтвердило арест россиянки Ксении Петровой, которую задержали сотрудники таможенной и пограничной службы после прилета в аэропорт Бостона, передает ТАСС.
Во время досмотра ее багажа была найдена коробка с эмбрионами когтистых лягушек. По словам следователей, на допросе Петрова заявила, что не была уверена, что биологический материал при въезде нужно декларировать.
Ученой предъявлено обвинение в контрабанде товаров, за которую ей грозит до 20 лет лишения свободы по американскому законодательству.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в стамбульском аэропорту сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина России и гражданина Белоруссии с крупной партией смартфонов, техники, табака и меха.