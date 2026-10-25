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Время для голосования завершилось на выборах президента Бразилии
Завершилось время работы избирательных участков в Бразилии, где проходит второй тур выборов главы государства, в нем участвуют действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва и сын предыдущего президента Флавиу Болсонару, сообщают информационные агентства.
Избирательные участки на президентских выборах в Бразилии работают до 17.00 по местному времени (23.00 мск), после чего Высший избирательный суд страны, выполняющий функции ЦИК, приступает к подсчету голосов, передает ТАСС.
Благодаря полностью электронной системе голосования, исключающей использование бумажных бюллетеней, первые предварительные итоги обещают публиковать незамедлительно, а окончательный результат и имя нового президента традиционно станут известны через несколько часов после закрытия участков.
День голосования в ряде регионов, включая ключевые штаты густонаселенного юго-востока, прошел в условиях проливных дождей, однако аналитики считают, что решающими факторами станут итоговая явка и способность кандидатов мобилизовать воздержавшихся в первом туре избирателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно социологическим опросам, разрыв между конкурентами – действующим президентом Лулой да Сильвой и сыном предыдущего президента Флавио Болсонару – составляет всего один процентный пункт.
В понедельник Федеральная полиция Бразилии начала расследование в отношении сенатора Флавиу Болсонару по подозрению в причастности к схеме отмывания денег.