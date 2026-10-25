Время для голосования завершилось на выборах президента Бразилии

Tекст: Антон Антонов

Избирательные участки на президентских выборах в Бразилии работают до 17.00 по местному времени (23.00 мск), после чего Высший избирательный суд страны, выполняющий функции ЦИК, приступает к подсчету голосов, передает ТАСС.

Благодаря полностью электронной системе голосования, исключающей использование бумажных бюллетеней, первые предварительные итоги обещают публиковать незамедлительно, а окончательный результат и имя нового президента традиционно станут известны через несколько часов после закрытия участков.

День голосования в ряде регионов, включая ключевые штаты густонаселенного юго-востока, прошел в условиях проливных дождей, однако аналитики считают, что решающими факторами станут итоговая явка и способность кандидатов мобилизовать воздержавшихся в первом туре избирателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно социологическим опросам, разрыв между конкурентами – действующим президентом Лулой да Сильвой и сыном предыдущего президента Флавио Болсонару – составляет всего один процентный пункт.

В понедельник Федеральная полиция Бразилии начала расследование в отношении сенатора Флавиу Болсонару по подозрению в причастности к схеме отмывания денег.