  • Новость часаВСУ под Авдеевкой потеряли за сутки до 425 военных и танк
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мадуро поддержал президента Бразилии, сравнившего власти Израиля с Гитлером
    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
    Политолог оценил блокировку польскими фермерами грузовиков с техникой для ВСУ
    В Испании официально не подтвердили смерть перебежчика Кузьминова
    Песков: Россия не воспринимает требования по Навальному, тем более от Борреля
    Зеленский назвал тяжелой обстановку на Харьковском направлении
    ВСУ вывели из Работино около половины военнослужащих
    Для сжегшего Коран Журавеля попросили три года колонии
    Мнения
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

    5 комментариев
    20 февраля 2024, 15:00 • Политика

    Запад поставил летчика-предателя Кузьминова в один ряд со Скрипалем и Литвиненко

    Запад использовал «убийство» летчика-предателя Кузьминова для пропаганды против России

    Запад поставил летчика-предателя Кузьминова в один ряд со Скрипалем и Литвиненко
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Илья Абрамов

    Западные и украинские СМИ обвиняют Россию в причастности к якобы убийству в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова. В Британии проводят параллели с другими громкими обвинениями в адрес российских спецслужб, такими как отравления Навального, Скрипалей и убийства Литвиненко. При этом информация о смерти предателя Кузьминова до сих пор не подтверждена, а в самой версии найдено много несостыковок.

    Около гаража в испанском городе Ла-Вильяхойоса найдено тело с несколькими пулевыми ранениями. Предположительно, убитым мог оказаться летчик-предатель Максим Кузьминов, ранее угнавший российский вертолет на Украину.

    Вскоре смерть перебежчика подтвердил официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в свою очередь отметил, что Кузьминову предлагали остаться в стране. По мнению чиновника, это позволило бы обеспечить безопасность летчика, но тот отказался.

    Однако в версии с убийством Кузьминова обнаружили ряд несостыковок. В частности, издание El Observador отмечает, что погибший был старше Кузьминова. Российскому пилоту на данный момент было 28 лет, а убитому по документам 33 года.

    Власти Испании сначала не могли подтвердить смерть Кузьминова. Сотрудница Гражданской гвардии, комментируя сообщения об этом убийстве, отметила, что на данный момент у Мадрида нет подтверждения информации. Позднее правоохранительные органы страны отметили, что, несмотря на все несостыковки, найденное тело могло принадлежать перебежчику. В МВД заявили, что первоначально личность умершего мужчины могла быть установлена неверно.

    Между тем испанское агентство EFE, ссылаясь на источники, близкие к расследованию, также сообщает, что хотя документы, найденные на теле в Ла-Вильяхойосе, принадлежат 33-летнему гражданину Украины, на самом деле был убит именно Кузьминов.

    Газета The Guardian уже отмечает, что если факт смерти летчика подтвердится, то виновата в убийстве будет Россия. Кроме того, издание проводит параллели с кончиной Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), Александра Литвиненко, а также отравлением Сергея Скрипаля.

    В настоящий момент Кремль не располагает информацией о якобы убийстве перебежчика, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мне не известно, были ли какие-то сообщения по дипломатическим каналам», – цитирует его ТАСС. Он также отметил, что данный вопрос не входит в «повестку дня».

    Угнавший в 2023 году российский военный вертолет летчик стал моральным трупом, когда только планировал это грязное и страшное преступление, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Он напомнил, что в России «принято о покойнике или хорошо, или ничего», тем не менее он назвал Кузьминова предателем и преступником.

    Напомним, в августе минувшего года стало известно, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлился на нем в Харьковской области – на территории, подконтрольной ВСУ. Позже пилот заявил, что украл машину для вооруженных сил Украины. На борту, помимо перебежчика, находились двое военнослужащих, которые были убиты.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты считают, что вся история с якобы убийством Кузьминова выглядит сомнительно. В ней прослеживается ряд несостыковок, которые указывают на то, что сценарий был хорошо срежиссирован и выгоден офису Зеленского.

    «Я допускаю, что убийство перебежчика Кузьминова – это постановка, за которой стоят западные или украинские спецслужбы. Это могло потребоваться для сокрытия предателя от российских правоохранительных органов», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    «Дело в том, что Кузьминов может понадобиться Украине для того, чтобы через него попробовать выйти на других наших летчиков и также склонить их к предательству. Кроме того, операция по имитации убийства и смене личности будет стоить дешевле, чем охрана», – подчеркивает она.

    «Не исключено, что его реально могли попытаться устранить. Если Украина получила от Кузьминова все, что могла, то он больше не нужен Киеву. Зачем тратить деньги на содержание перебежчика, когда выгоднее его просто ликвидировать?»

    – отмечает политолог. «Кроме того, убийство летчика помогло бы Киеву скрыть информацию, которой он владел: место допроса, а также люди на Украине и Западе, которые курировали этот процесс. В случае если Москва сможет поймать предателя, все эти данные окажутся у нас, и в офисе Зеленского этого могут опасаться», – указала Шеслер.

    «Западные страны и Украина неспроста максимально раскачивают информацию о якобы смерти предателя Кузьминова. Алгоритм отработанный – сначала распустить слухи, затем вывести человека из информационного поля, выдать ему новые документы и вывезти в третью страну», – сказал Александр Михайлов, член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе.

    «Для уверенности можно еще сделать пластическую операцию, чтобы случайно не попасть в руки полиции. Логика проста: если объект мертв, отслеживать его деятельность больше не надо. Видимо, наши оппоненты попытались просто спрятать Кузьминова от российских правоохранителей», – подчеркивает собеседник.

    «Но дело в том, что нашей разведке просто незачем устраивать «охоту» на Кузьминова. Для проведения операции по убийству перебежчика в другой стране потребовалось бы затратить немало усилий. Речь идет о привлечении агентурных кадров, а также о немалых расходах на проведение самой операции по устранению», – уточняет он.

    «Обычный предатель не стоит такого внимания. Тем не менее западные СМИ продолжают информационную кампанию, бесстыдно обманывая свою аудиторию и уверяя, что к событию причастна Россия. Мы помним истории с отравлением Скрипалей. Ситуация полностью повторяется: ноль доказательств, но обилие эмоциональных комментариев», – подчеркнул Михайлов.

    «Западные СМИ в очередной раз показывают, что их материалам не может доверять ни один думающий человек.

    Британские и американские медиагиганты наперебой начали выпускать статьи о том, что до летчика-перебежчика дотянулись именно российские спецслужбы. Причем никаких доказательств этой версии представлено не было», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Интересно, что в своих публикациях они проводят параллели с делом Скрипалей. Видимо, по замыслу авторов, читатель должен поверить в вину России на основании того, что несколько лет назад происходил схожий случай. Однако западные публицисты загнали в яму сами себя: оправдывать фейк фейком – это путь в никуда», – подчеркивает он.

    «Мы имеем дело с новой информационной кампанией против Москвы. Запад пытается перебить общественный резонанс от интервью Владимира Путина и Такера Карлсона. Кроме того, местным журналистам нужно отвлечь население от провала ВСУ в Авдеевке», – считает собеседник.

    «Разумеется, в будущем нас ждут и другие обвинения. За последние два года Россия успела убедиться в том, что западные страны в своем стремлении дискредитировать Москву не остановятся ни перед чем. Однако истина рано или поздно вскроется, и тогда западным публицистам придется поспешно писать опровержения их лживых материалов и заявлений», – резюмирует Долгов.

    Главное
    В Авдеевке обнаружены схроны с вооружением НАТО
    Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета Роскосмоса
    Украинские перевозчики начали акцию протеста на двух КПП на границе с Польшей
    В Казахстане разгромили православное кладбище
    Гражданка России и США арестована в Екатеринбурге по делу о сборе средств для ВСУ
    В Петербурге расстреляли водителя, привезшего детей начальника в школу
    Человек с чипом Neuralink усилием мысли научился управлять мышью

    Противостояние Китая и США изменило мировую торговлю

    Торговля между двумя крупнейшими экономиками мира сильно изменилась за шесть лет торговой войны. Китай целых 16 лет был крупнейшим экспортером в США, но в прошлом году этот титул перешел к Мексике. Как изменилась мировая торговля, кто оказался в выигрыше от этой ссоры? И что ждет мировую торговлю дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад поставил летчика-предателя Кузьминова в один ряд со Скрипалем и Литвиненко

    Западные и украинские СМИ обвиняют Россию в причастности к якобы убийству в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова. В Британии проводят параллели с другими громкими обвинениями в адрес российских спецслужб, такими как отравления Навального, Скрипалей и убийства Литвиненко. При этом информация о смерти предателя Кузьминова до сих пор не подтверждена, а в самой версии найдено много несостыковок. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия сломала моральный дух ВСУ в Авдеевке

    Украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Указывается, что противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен. Что стало причиной такой реакции ВСУ и как это связано с тактикой России, избранной при штурме укрепрайона? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия привела Грузию к необходимости соблюдать «красные линии»

    «Грузия не может позволить себе потерять Россию». Такими словами политологи прогнозируют то, какую политику в отношениях с Москвой может проводить новый грузинский премьер. Тбилиси явно стремится соблюдать ряд ограничений и следовать принципам, успешно примененным российской дипломатией в отношениях с Грузией. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

    • Урсула близка к потере власти

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

    • «Главный по Украине» в США

      Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отправил парламент на каникулы до конца февраля. Это значит, что решение вопроса о выделении денег Киеву опять затянется, хотя ситуация для Украины критическая. Джонсона теперь называют человеком, который принимает главные решения по конфликту. Но эти решения выгодны не ему, а другому политику.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............