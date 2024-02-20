Запад поставил летчика-предателя Кузьминова в один ряд со Скрипалем и Литвиненко

Запад использовал «убийство» летчика-предателя Кузьминова для пропаганды против России

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Около гаража в испанском городе Ла-Вильяхойоса найдено тело с несколькими пулевыми ранениями. Предположительно, убитым мог оказаться летчик-предатель Максим Кузьминов, ранее угнавший российский вертолет на Украину.

Вскоре смерть перебежчика подтвердил официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в свою очередь отметил, что Кузьминову предлагали остаться в стране. По мнению чиновника, это позволило бы обеспечить безопасность летчика, но тот отказался.

Однако в версии с убийством Кузьминова обнаружили ряд несостыковок. В частности, издание El Observador отмечает, что погибший был старше Кузьминова. Российскому пилоту на данный момент было 28 лет, а убитому по документам 33 года.

Власти Испании сначала не могли подтвердить смерть Кузьминова. Сотрудница Гражданской гвардии, комментируя сообщения об этом убийстве, отметила, что на данный момент у Мадрида нет подтверждения информации. Позднее правоохранительные органы страны отметили, что, несмотря на все несостыковки, найденное тело могло принадлежать перебежчику. В МВД заявили, что первоначально личность умершего мужчины могла быть установлена неверно.

Между тем испанское агентство EFE, ссылаясь на источники, близкие к расследованию, также сообщает, что хотя документы, найденные на теле в Ла-Вильяхойосе, принадлежат 33-летнему гражданину Украины, на самом деле был убит именно Кузьминов.

Газета The Guardian уже отмечает, что если факт смерти летчика подтвердится, то виновата в убийстве будет Россия. Кроме того, издание проводит параллели с кончиной Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), Александра Литвиненко, а также отравлением Сергея Скрипаля.

В настоящий момент Кремль не располагает информацией о якобы убийстве перебежчика, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мне не известно, были ли какие-то сообщения по дипломатическим каналам», – цитирует его ТАСС. Он также отметил, что данный вопрос не входит в «повестку дня».

Угнавший в 2023 году российский военный вертолет летчик стал моральным трупом, когда только планировал это грязное и страшное преступление, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Он напомнил, что в России «принято о покойнике или хорошо, или ничего», тем не менее он назвал Кузьминова предателем и преступником.

Напомним, в августе минувшего года стало известно, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлился на нем в Харьковской области – на территории, подконтрольной ВСУ. Позже пилот заявил, что украл машину для вооруженных сил Украины. На борту, помимо перебежчика, находились двое военнослужащих, которые были убиты.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты считают, что вся история с якобы убийством Кузьминова выглядит сомнительно. В ней прослеживается ряд несостыковок, которые указывают на то, что сценарий был хорошо срежиссирован и выгоден офису Зеленского.

«Я допускаю, что убийство перебежчика Кузьминова – это постановка, за которой стоят западные или украинские спецслужбы. Это могло потребоваться для сокрытия предателя от российских правоохранительных органов», – говорит политолог Лариса Шеслер.

«Дело в том, что Кузьминов может понадобиться Украине для того, чтобы через него попробовать выйти на других наших летчиков и также склонить их к предательству. Кроме того, операция по имитации убийства и смене личности будет стоить дешевле, чем охрана», – подчеркивает она.

«Не исключено, что его реально могли попытаться устранить. Если Украина получила от Кузьминова все, что могла, то он больше не нужен Киеву. Зачем тратить деньги на содержание перебежчика, когда выгоднее его просто ликвидировать?»

– отмечает политолог. «Кроме того, убийство летчика помогло бы Киеву скрыть информацию, которой он владел: место допроса, а также люди на Украине и Западе, которые курировали этот процесс. В случае если Москва сможет поймать предателя, все эти данные окажутся у нас, и в офисе Зеленского этого могут опасаться», – указала Шеслер.

«Западные страны и Украина неспроста максимально раскачивают информацию о якобы смерти предателя Кузьминова. Алгоритм отработанный – сначала распустить слухи, затем вывести человека из информационного поля, выдать ему новые документы и вывезти в третью страну», – сказал Александр Михайлов, член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе.

«Для уверенности можно еще сделать пластическую операцию, чтобы случайно не попасть в руки полиции. Логика проста: если объект мертв, отслеживать его деятельность больше не надо. Видимо, наши оппоненты попытались просто спрятать Кузьминова от российских правоохранителей», – подчеркивает собеседник.

«Но дело в том, что нашей разведке просто незачем устраивать «охоту» на Кузьминова. Для проведения операции по убийству перебежчика в другой стране потребовалось бы затратить немало усилий. Речь идет о привлечении агентурных кадров, а также о немалых расходах на проведение самой операции по устранению», – уточняет он.

«Обычный предатель не стоит такого внимания. Тем не менее западные СМИ продолжают информационную кампанию, бесстыдно обманывая свою аудиторию и уверяя, что к событию причастна Россия. Мы помним истории с отравлением Скрипалей. Ситуация полностью повторяется: ноль доказательств, но обилие эмоциональных комментариев», – подчеркнул Михайлов.

«Западные СМИ в очередной раз показывают, что их материалам не может доверять ни один думающий человек.

Британские и американские медиагиганты наперебой начали выпускать статьи о том, что до летчика-перебежчика дотянулись именно российские спецслужбы. Причем никаких доказательств этой версии представлено не было», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Интересно, что в своих публикациях они проводят параллели с делом Скрипалей. Видимо, по замыслу авторов, читатель должен поверить в вину России на основании того, что несколько лет назад происходил схожий случай. Однако западные публицисты загнали в яму сами себя: оправдывать фейк фейком – это путь в никуда», – подчеркивает он.

«Мы имеем дело с новой информационной кампанией против Москвы. Запад пытается перебить общественный резонанс от интервью Владимира Путина и Такера Карлсона. Кроме того, местным журналистам нужно отвлечь население от провала ВСУ в Авдеевке», – считает собеседник.

«Разумеется, в будущем нас ждут и другие обвинения. За последние два года Россия успела убедиться в том, что западные страны в своем стремлении дискредитировать Москву не остановятся ни перед чем. Однако истина рано или поздно вскроется, и тогда западным публицистам придется поспешно писать опровержения их лживых материалов и заявлений», – резюмирует Долгов.