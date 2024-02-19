Tекст: Вера Басилая

По данным газеты ABC, тело с несколькими пулевыми ранениями 33-летнего мужчины было найдено на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса. Предположительно убитым оказался летчик-предатель Максим Кузьминов. Издание Eureka news со ссылкой на источники в Гражданской гвардии Испании пишет, что упогибшего были проблемы с алкоголем и наркотиками, передает ТАСС.

Соседи рассказывали, что иностранец вел себя неадекватно, часто кричал, рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни.

Как сообщает Daily Information, труп был обнаружен соседом в прошлый вторник, а в соседнем городе Эль-Кампельо была найдена сгоревшая машина, куда, возможно, скрылся предполагаемый убийца.

В августе прошлого года стало известно, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлился на нем в Харьковской области – на территории, подконтрольной ВСУ. Позже пилот заявил, что угнал вертолет для Вооруженных сил Украины. На борту угнанного Ми-8, помимо Кузьминова, находились двое военнослужащих, которые погибли.