Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.0 комментариев
СМИ: В Испании найден мертвым, предположительно, угнавший российский вертолет летчик
В Испании найдено тело, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину. Его застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте, сообщили испанские СМИ.
По данным газеты ABC, тело с несколькими пулевыми ранениями 33-летнего мужчины было найдено на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса. Предположительно убитым оказался летчик-предатель Максим Кузьминов. Издание Eureka news со ссылкой на источники в Гражданской гвардии Испании пишет, что упогибшего были проблемы с алкоголем и наркотиками, передает ТАСС.
Соседи рассказывали, что иностранец вел себя неадекватно, часто кричал, рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни.
Как сообщает Daily Information, труп был обнаружен соседом в прошлый вторник, а в соседнем городе Эль-Кампельо была найдена сгоревшая машина, куда, возможно, скрылся предполагаемый убийца.
В августе прошлого года стало известно, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлился на нем в Харьковской области – на территории, подконтрольной ВСУ. Позже пилот заявил, что угнал вертолет для Вооруженных сил Украины. На борту угнанного Ми-8, помимо Кузьминова, находились двое военнослужащих, которые погибли.