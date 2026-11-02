Умер британский музыкант Стив Эллис

Умер солист британской группы Love Affair Стив Эллис

Tекст: Мария Иванова

«Я с грустью сообщаю, что мой давнишний друг Стив Эллис покинул нас», – написал Кортни в соцсетях, передает ТАСС со ссылкой на The Sun.

Музыкант скончался 30 октября.

Самым известным хитом группы Love Affair стала композиция Everlasting Love, выпущенная в 1967 году. Песня помогла коллективу возглавить британский хит-парад, потеснив с первой строчки композицию The Beatles Hello Goodbye.

После этого Love Affair выпустила еще несколько коммерчески успешных песен, в том числе A Day Without Love и Rainbow Valley. Группа просуществовала до начала 1970-х годов, однако позже ее участники вместе собирались для выступлений, а сам Эллис продолжил музыкальную карьеру, основав еще несколько групп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американская певица и автор песни I Will Always Love You Долли Партон умерла в возрасте 80 лет.