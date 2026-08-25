Умерла первая исполнительница песни I Will Always Love You

Умерла певица Долли Партон, первая исполнительница песни I Will Always Love You

Tекст: Вера Басилая

Легендарная исполнительница кантри-музыки Долли Партон ушла из жизни в возрасте 80 лет. Информацию о смерти легенды кантри-музыки подтвердил ее племянник Брайан Сивер, отметив, что артистка заранее попросила его сделать это заявление, сообщает «Газета.Ru».

«Я был главой ее службы безопасности более двух десятилетий, до меня эту должность занимал мой отец Ларри. И я представлял себе тяжесть этого момента, но по-настоящему не ощущал ее до сих пор», – рассказал Сивер.

Проблемы со здоровьем у исполнительницы обострились весной 2025 года после потери супруга Карла Дина. Осенью того же года Партон была вынуждена отменить концерт из-за инфекции, а весной 2026 года отказалась от резиденции в Лас-Вегасе.

Незадолго до кончины певица признавалась, что долгое время игнорировала собственное самочувствие, ухаживая за мужем. Долли Партон вошла в историю как самая продаваемая кантри-исполнительница, реализовав свыше 160 млн альбомов по всему миру.

В июле в Португалии скончалась британская певица Бонни Тайлер.