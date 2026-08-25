Прокуратура в Турции начала расследование из-за новости о «смерти Эрдогана»

Tекст: Антон Антонов

Сообщение появилось в соцсетях газеты Denge 25 августа под заголовком «Эрдоган умер», при этом имя умершего человека изначально не уточнялось, передает ТАСС со ссылкой на Odatv.

Позже на сайте издания появилось уточнение: речь шла о смерти женщины по имени Гюльшен Эрдоган, не имеющей отношения к главе государства. Прокуратура города Айдын расценила первоначальную публикацию как введение общественности в заблуждение и начала расследование.

Правоохранители выдали ордера на арест редактора газеты, руководителя ее офиса и автора материала. Дело возбуждено по статье 217 турецкого уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за публичное распространение заведомо ложной информации в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью в интернете появились слухи о плохом состоянии здоровья Тайипа Эрдогана.

В апреле 2023 года сообщалось, что у Эрдогана якобы произошел инфаркт, но член совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что эта информация не соответствует действительности, и у главы государства желудочный грипп.

