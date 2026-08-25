Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.12 комментариев
Прокуратура в Турции начала расследование из-за новости о «смерти Эрдогана»
Турецкая прокуратура открыла расследование в отношении газеты Denge из-за публикации о «смерти Эрдогана», сообщил портал Odatv.
Сообщение появилось в соцсетях газеты Denge 25 августа под заголовком «Эрдоган умер», при этом имя умершего человека изначально не уточнялось, передает ТАСС со ссылкой на Odatv.
Позже на сайте издания появилось уточнение: речь шла о смерти женщины по имени Гюльшен Эрдоган, не имеющей отношения к главе государства. Прокуратура города Айдын расценила первоначальную публикацию как введение общественности в заблуждение и начала расследование.
Правоохранители выдали ордера на арест редактора газеты, руководителя ее офиса и автора материала. Дело возбуждено по статье 217 турецкого уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за публичное распространение заведомо ложной информации в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью в интернете появились слухи о плохом состоянии здоровья Тайипа Эрдогана.
В апреле 2023 года сообщалось, что у Эрдогана якобы произошел инфаркт, но член совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что эта информация не соответствует действительности, и у главы государства желудочный грипп.