  • Новость часаОчередь выстроилась на въезде в Россию со стороны Эстонии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский раскрыл реакцию США на его письмо о ракетах для ПВО
    Лукашенко уличил Пашиняна во вранье о газе и дал совет армянам
    Морпех ВС РФ со знанием «мовы» пленил трех бойцов ВСУ
    Оверчук предупредил Армению об «очень сложной ситуации»
    В ДНР ответили на вопрос о запасах топлива
    Лукашенко напомнил Зеленскому о военной цели «недалеко от Беларуси»
    СМИ указали на особенность фото Путина и Трампа в Белом доме
    WSJ: В США нашли способ сбивать дроны без дорогостоящих ракет
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    15 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    12 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    11 комментариев
    31 мая 2026, 21:45 • Общество

    Украина провоцирует второй Чернобыль

    Украина провоцирует второй Чернобыль
    @ Пресс-служба ЗАЭС

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ впервые целенаправленно атаковали ключевые объекты Запорожской АЭС. По мнению экспертов, это не просто военная акция, а сознательный шантаж: Киев хочет вынудить Москву к уступкам под страхом ядерного инцидента и заодно напомнить о себе западным спонсорам. Какие риски сопровождают этот сценарий и чем на него может ответить Россия?

    Днем в субботу БПЛА ВСУ атаковал здание машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Это происшествие стало первой целенаправленной атакой на ключевые объекты атомной станции, сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

    «В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра», – сказал Лихачев, отметив, что украинский беспилотник управлялся с помощью оптоволокна. Это, подчеркнул он, полностью исключает вероятность случайного попадания.

    Глава «Росатома» заявил, что украинские военные регулярно переходят границы здравого смысла. Он задался вопросом о том, чего стоит ожидать в будущем, предположив возможные удары непосредственно по турбине, реакторному залу или системам безопасности станции.

    «Кажется, многие всерьез не воспринимают атаки на АЭС. Но сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины и до сих пор думают, что они-то в полной безопасности», – уточнил Лихачев.

    В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал, атаки ВСУ на российские АЭС могут спровоцировать симметричные ответные удары по аналогичным ядерным объектам Украины и стран НАТО. Он также добавил, что «в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль», а это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия.

    «Атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться для предотвращения вполне реального риска ядерной аварии, которая никому не принесет пользы», – сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он также отметил, что субботний удар поставил под угрозу базовые принципы безопасности станций.

    Уже в воскресенье специалисты МАГАТЭ обследовали объект. Они подтвердили, что уровень радиации на ЗАЭС после удара беспилотником остается в норме. МАГАТЭ также сообщило, что во время обхода территории группа специалистов нашла повреждения металлического люка, расположенного на нескольких этажах выше в здании, несколько обломков и обгоревшие остатки оптического кабеля на земле.

    Напомним, только в мае 2026 года ВСУ совершили десятки атак на Запорожскую АЭС и город-спутник Энергодар. Украинские БПЛА били по машинному залу энергоблока № 6, несколько раз – по транспортному цеху, лаборатории внешнего радиационного контроля, трубопроводу у машинных залов, подстанции «Радуга» и зданию городской администрации.

    Также фиксировались удары по жилой застройке и обрывы линий электроснабжения. Из-за атак ВСУ Энергодар неоднократно оставался без света, персонал ЗАЭС переведен на 12-часовые смены, а дети сотрудников вывезены на летний отдых. Кроме того, атаки противника становятся все более дерзкими, целенаправленными и не прекращаются уже несколько лет.

    Только реальная угроза зеркального удара способна заставить противника дважды подумать перед новыми провокациями, пишут в этой связи авторы канала «Военная хроника». По их словам, у каждой украинской АЭС в непосредственной близости находится открытое распределительное устройство (ОРУ). С технической точки зрения его поражение не затрагивает реакторы и не ведет к радиационному заражению – это чисто инфраструктурный объект в рамках конвенциональной логики.

    Однако вывод ОРУ из строя ставит станцию в критический режим работы на собственные нужды или вынуждает аварийно глушить блоки, что мгновенно погружает целые промышленные регионы в блэкаут. Эксперты считают: в условиях, когда ВСУ системно атакуют ЗАЭС, рассчитывая на неприкосновенность своих ядерных объектов, демонстрационное «обнуление» одного из украинских ОРУ может и должно привести противника в чувства.

    «В целом украинское правительство прибегло к весьма авантюрным действиям.

    Конечно, работа станции сегодня приостановлена, однако в нее все еще загружено большое количество облученного ядерного топлива. В связи с этим саму ЗАЭС необходимо регулярно охлаждать с помощью главных циркуляционных насосов», – сказал Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики.

    Проблема, однако, в том, что эти насосы нуждаются в электричестве. «Берется оно за счет работы одного из энергоблоков, который находится в режиме «горячего останова». Как следствие, любой удар по машинному залу является крайне опасным действием, поскольку защищен он слабее, чем ядро», – добавляет он.

    Почему машзал так уязвим? «В этом цеху нет гермооболочки – прочной железобетонной конструкции. Соответственно, пробить стены помещения достаточно просто: мы уже знаем, что дрон сумел сделать дыру в стене пострадавшего цеха. Таким образом ВСУ рискуют оставить без питания охлаждающие топливо мощности», – поясняет собеседник.

    И это не единственная угроза. «Разумеется, на ЗАЭС расположены дополнительные системы генерации. Однако по ним противник также неоднократно наносил удары. То есть Киев перешел к откровенной тактике ядерного шантажа. ВСУ могут устроить мощный тепловой выброс, который будет схож по масштабам с Хиросимой», – продолжает эксперт. Причем последствия такого выброса не будут локальными.

    «Пострадает от этого не только Россия. Урон будет колоссален и для самой Украины. У нас общая атмосфера – границу в ней не проведешь.

    Соответственно, крайне опасно происходящее и для Европы. Фактически Киев ради достижения собственных целей поставил под удар своих же союзников», – уточняет он. По его словам, тем самым «офис Зеленского надеется вынудить Россию прекратить наносить удары по наиболее чувствительным для ВСУ объектам». Параллельно с этим Зеленский пытается вернуть в повестку вопрос о принадлежности АЭС.

    «В текущих обстоятельствах Москве важно продолжать доносить до других стран истину о попытках Киева погрузить континент в ядерный ужас. Помимо этого, необходимо нарастить объем присутствующих в регионе систем ПВО. Однако главное – добиться осуждения деятельности ВСУ на международном уровне», – считает Анпилогов.

    Украина сознательно пытается вынудить Россию нанести удары по ее атомным объектам, предполагает политолог Иван Лизан: «То есть Киев идет по пути эскалации, пытаясь навязать ее же Москве.

    Логика Зеленского подчиняется простому утверждению: чем больше урона нанесено Украине – тем лучше для него в финансовом и военном плане».

    По его словам, так Киев напоминает о себе западным спонсорам. «Европа даст больше денег, Америка будет вынуждена реагировать. То есть Украине необходимо раз в месяц крупно напоминать о себе, чтобы на Западе не усомнились: Киев – это важнейший антироссийский таран. И ради поддержания этого имиджа Зеленский готов положить десятки тысяч собственных граждан», – акцентирует собеседник.

    Но насколько далеко он готов зайти в ситуации с АЭС – непонятно, рассуждает эксперт. Вероятно, Зеленский рассчитывает «выпить максимум крови российского руководства» до тех пор, пока Москва не решится на соразмерный ответ. Поэтому станцию будут атаковать еще очень и очень долго, считает Лизан.

    Как действовать Москве в сложившихся обстоятельствах – вопрос непростой, говорит политолог. Идти на поводу у противника – не вариант. Однако, возможно, России стоит дать Киеву то, чего он добивается, но в расширенном масштабе – например, ударить по всем ранее нетронутым объектам электрогенерации. Лизан допускает, что именно такой шаг способен остановить Украину от будущих провокаций. Однако окончательный выбор вариантов ответа – за российским военно-политическим руководством.

    Главное
    СМИ: ООН оказалась на грани банкротства
    Bloomberg: ЕС рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть
    Здание «Новой почты» полностью сгорело после удара по Днепропетровску
    Дмитриев объяснил массовые погромы в Париже
    Песков раскрыл секрет идеального перекуса при напряженной работе
    Политолог: Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули
    Российские гимнастки завоевали максимум медалей на чемпионате Европы

    Армения начала терять российский рынок и деньги

    С 30 мая Россия останавливает ввоз из Армении ряда овощей, ягод и зелени, а также поставки минеральной воды «Джермук». Это совпало с рядом недружественных по отношению к России шагов команды армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными: выпадающие объемы легко компенсируют отечественные производители и другие страны-экспортеры. Однако для Армении потеря российского рынка может стать серьезным ударом, поскольку именно Россия является главным покупателем армянской продукции. Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Перейти в раздел

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации