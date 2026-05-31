Украина провоцирует второй Чернобыль

Tекст: Евгений Поздняков

Днем в субботу БПЛА ВСУ атаковал здание машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Это происшествие стало первой целенаправленной атакой на ключевые объекты атомной станции, сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра», – сказал Лихачев, отметив, что украинский беспилотник управлялся с помощью оптоволокна. Это, подчеркнул он, полностью исключает вероятность случайного попадания.

Глава «Росатома» заявил, что украинские военные регулярно переходят границы здравого смысла. Он задался вопросом о том, чего стоит ожидать в будущем, предположив возможные удары непосредственно по турбине, реакторному залу или системам безопасности станции.

«Кажется, многие всерьез не воспринимают атаки на АЭС. Но сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины и до сих пор думают, что они-то в полной безопасности», – уточнил Лихачев.

В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал, атаки ВСУ на российские АЭС могут спровоцировать симметричные ответные удары по аналогичным ядерным объектам Украины и стран НАТО. Он также добавил, что «в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль», а это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия.

«Атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться для предотвращения вполне реального риска ядерной аварии, которая никому не принесет пользы», – сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он также отметил, что субботний удар поставил под угрозу базовые принципы безопасности станций.

Уже в воскресенье специалисты МАГАТЭ обследовали объект. Они подтвердили, что уровень радиации на ЗАЭС после удара беспилотником остается в норме. МАГАТЭ также сообщило, что во время обхода территории группа специалистов нашла повреждения металлического люка, расположенного на нескольких этажах выше в здании, несколько обломков и обгоревшие остатки оптического кабеля на земле.

Напомним, только в мае 2026 года ВСУ совершили десятки атак на Запорожскую АЭС и город-спутник Энергодар. Украинские БПЛА били по машинному залу энергоблока № 6, несколько раз – по транспортному цеху, лаборатории внешнего радиационного контроля, трубопроводу у машинных залов, подстанции «Радуга» и зданию городской администрации.

Также фиксировались удары по жилой застройке и обрывы линий электроснабжения. Из-за атак ВСУ Энергодар неоднократно оставался без света, персонал ЗАЭС переведен на 12-часовые смены, а дети сотрудников вывезены на летний отдых. Кроме того, атаки противника становятся все более дерзкими, целенаправленными и не прекращаются уже несколько лет.

Только реальная угроза зеркального удара способна заставить противника дважды подумать перед новыми провокациями, пишут в этой связи авторы канала «Военная хроника». По их словам, у каждой украинской АЭС в непосредственной близости находится открытое распределительное устройство (ОРУ). С технической точки зрения его поражение не затрагивает реакторы и не ведет к радиационному заражению – это чисто инфраструктурный объект в рамках конвенциональной логики.

Однако вывод ОРУ из строя ставит станцию в критический режим работы на собственные нужды или вынуждает аварийно глушить блоки, что мгновенно погружает целые промышленные регионы в блэкаут. Эксперты считают: в условиях, когда ВСУ системно атакуют ЗАЭС, рассчитывая на неприкосновенность своих ядерных объектов, демонстрационное «обнуление» одного из украинских ОРУ может и должно привести противника в чувства.

«В целом украинское правительство прибегло к весьма авантюрным действиям.

Конечно, работа станции сегодня приостановлена, однако в нее все еще загружено большое количество облученного ядерного топлива. В связи с этим саму ЗАЭС необходимо регулярно охлаждать с помощью главных циркуляционных насосов», – сказал Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики.

Проблема, однако, в том, что эти насосы нуждаются в электричестве. «Берется оно за счет работы одного из энергоблоков, который находится в режиме «горячего останова». Как следствие, любой удар по машинному залу является крайне опасным действием, поскольку защищен он слабее, чем ядро», – добавляет он.

Почему машзал так уязвим? «В этом цеху нет гермооболочки – прочной железобетонной конструкции. Соответственно, пробить стены помещения достаточно просто: мы уже знаем, что дрон сумел сделать дыру в стене пострадавшего цеха. Таким образом ВСУ рискуют оставить без питания охлаждающие топливо мощности», – поясняет собеседник.

И это не единственная угроза. «Разумеется, на ЗАЭС расположены дополнительные системы генерации. Однако по ним противник также неоднократно наносил удары. То есть Киев перешел к откровенной тактике ядерного шантажа. ВСУ могут устроить мощный тепловой выброс, который будет схож по масштабам с Хиросимой», – продолжает эксперт. Причем последствия такого выброса не будут локальными.

«Пострадает от этого не только Россия. Урон будет колоссален и для самой Украины. У нас общая атмосфера – границу в ней не проведешь.

Соответственно, крайне опасно происходящее и для Европы. Фактически Киев ради достижения собственных целей поставил под удар своих же союзников», – уточняет он. По его словам, тем самым «офис Зеленского надеется вынудить Россию прекратить наносить удары по наиболее чувствительным для ВСУ объектам». Параллельно с этим Зеленский пытается вернуть в повестку вопрос о принадлежности АЭС.

«В текущих обстоятельствах Москве важно продолжать доносить до других стран истину о попытках Киева погрузить континент в ядерный ужас. Помимо этого, необходимо нарастить объем присутствующих в регионе систем ПВО. Однако главное – добиться осуждения деятельности ВСУ на международном уровне», – считает Анпилогов.

Украина сознательно пытается вынудить Россию нанести удары по ее атомным объектам, предполагает политолог Иван Лизан: «То есть Киев идет по пути эскалации, пытаясь навязать ее же Москве.

Логика Зеленского подчиняется простому утверждению: чем больше урона нанесено Украине – тем лучше для него в финансовом и военном плане».

По его словам, так Киев напоминает о себе западным спонсорам. «Европа даст больше денег, Америка будет вынуждена реагировать. То есть Украине необходимо раз в месяц крупно напоминать о себе, чтобы на Западе не усомнились: Киев – это важнейший антироссийский таран. И ради поддержания этого имиджа Зеленский готов положить десятки тысяч собственных граждан», – акцентирует собеседник.

Но насколько далеко он готов зайти в ситуации с АЭС – непонятно, рассуждает эксперт. Вероятно, Зеленский рассчитывает «выпить максимум крови российского руководства» до тех пор, пока Москва не решится на соразмерный ответ. Поэтому станцию будут атаковать еще очень и очень долго, считает Лизан.

Как действовать Москве в сложившихся обстоятельствах – вопрос непростой, говорит политолог. Идти на поводу у противника – не вариант. Однако, возможно, России стоит дать Киеву то, чего он добивается, но в расширенном масштабе – например, ударить по всем ранее нетронутым объектам электрогенерации. Лизан допускает, что именно такой шаг способен остановить Украину от будущих провокаций. Однако окончательный выбор вариантов ответа – за российским военно-политическим руководством.