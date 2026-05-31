Жертвами аварии с грузовиком на пермской трассе стали четыре человека

Tекст: Ольга Иванова

Страшная авария произошла вечером в воскресенье на трассе Пермь – Екатеринбург, передает РИА «Новости». Грузовой автомобиль MAN под управлением водителя 1977 года рождения двигался со стороны краевой столицы.

По предварительным данным, на 113-м километре дороги шофер большегруза не справился с управлением из-за сложных метеоусловий. Полуприцеп занесло на встречную полосу, где он врезался в «Ладу Ларгус».

«В результате ДТП погибли трое несовершеннолетних и водитель легкового автомобиля, женщина», – сообщили в краевом главке МВД. За рулем отечественного автомобиля находилась местная жительница 1982 года рождения.

Трагедия случилась недалеко от поселка Суксун, расположенного примерно в 160 километрах от Перми. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее в массовом ДТП под Екатеринбургом погибли четверо детей.

В апреле при столкновении с грузовиком в Пензенской области скончались женщина и трое несовершеннолетних.

В январе жертвами автомобильной аварии в Пермском крае стали ребенок и двое взрослых.