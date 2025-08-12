Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».0 комментариев
Эстонские власти не планируют смягчать пропускной режим на российской границе, несмотря на рост времени ожидания после введения полного контроля, заявил министр внутренних дел балтийской республики Игорь Таро.
Глава МВД подчеркнул: «Не стоит ждать щедрых жестов» по облегчению поездок из Эстонии в Россию, «не надо на это надеяться», пишет портал Delfi.
В настоящее время между двумя странами действуют три пограничных пункта. При этом КПП «Нарва» работает только в дневное время, а «Лухамаа» и «Койдула» функционируют круглосуточно.
В августе 2024 года Эстония ввела полный таможенный контроль на рубеже с Россией. Это решение значительно увеличило время ожидания для пересекающих границу и осложнило перемещения между странами.
В начале августа этого года сообщалось, что эстонские путешественники столкнулись с многочасовыми очередями на границе в Нарве из-за ужесточения ограничений на поездки граждан в Россию.
