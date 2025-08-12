Глава МВД Эстонии отказался упрощать пересечение границы с Россией

Глава МВД Эстонии Таро заявил об отказе упростить пересечение границы с Россией

Tекст: Мария Иванова

Власти Эстонии не планируют смягчать режим пересечения границы с Россией, передает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Таро

Глава МВД подчеркнул: «Не стоит ждать щедрых жестов» по облегчению поездок из Эстонии в Россию, «не надо на это надеяться», пишет портал Delfi.

В настоящее время между двумя странами действуют три пограничных пункта. При этом КПП «Нарва» работает только в дневное время, а «Лухамаа» и «Койдула» функционируют круглосуточно.

В августе 2024 года Эстония ввела полный таможенный контроль на рубеже с Россией. Это решение значительно увеличило время ожидания для пересекающих границу и осложнило перемещения между странами.

В начале августа этого года сообщалось, что эстонские путешественники столкнулись с многочасовыми очередями на границе в Нарве из-за ужесточения ограничений на поездки граждан в Россию.

