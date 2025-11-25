В Швеции зафиксировали всплеск притока молодых украинцев

Svenska dagbladet: В Швеции отмечен резкий рост числа молодых мигрантов с Украины

Tекст: Мария Иванова

Количество украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, прибывших в Швецию в 2024 году, достигло 591, передает ТАСС со ссылкой на газету Svenska dagbladet и Миграционное управление.

Всего в этом году в страну прибыло 1042 молодых выходца с Украины, что означает рост более чем на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Резкое увеличение числа молодых украинских мигрантов началось после того, как власти Киева отменили в конце лета ограничения на выезд для мужчин от 18 до 22 лет. В августе статистика фиксировала 74 новых прибывших, в сентябре этот показатель вырос в пять раз и составил 379 человек.

Издание также отмечает, что страны Евросоюза предоставляют временную защиту все большему количеству украинских граждан. В сентябре такую защиту получили более 79 тыс. украинцев, что на 49% превышает августовские значения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе власти ФРГ одобрили законопроект о прекращении выплат части гражданских пособий беженцам с Украины.

Ранее канцлер Фридрих Мерц призвал Владимира Зеленского остановить поток беженцев в Германию.