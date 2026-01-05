Tекст: Ольга Иванова

Украинское командование объявляет убитых бойцов ВСУ пропавшими без вести, чтобы не выплачивать компенсацию их семьям, заявил пленный военнослужащий ВСУ Владимир Литкин, передает РИА «Новости». По его словам, тела погибших остаются в лесопосадках, которые постоянно обстреливаются, из-за чего их не забирают.

Литкин рассказал: «У нас много убитых, но их объявляют пропавшими без вести, чтобы не выплачивать компенсацию. Трупами все посадки завалены, мне уже сниться начали. Но кто их заберет, там везде прилеты идут, посадки обстреливают».

В российском Минобороны пояснили, что Литкин с сослуживцами был направлен в лесопосадку, чтобы оборудовать блиндаж и огневые позиции после того, как их вывел туда дрон. Уже на следующее утро военнослужащие попали в плен к российской разведгруппе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Харьковская тюрьма практически опустела после массового набора заключенных в ряды Вооруженных сил Украины для отправки на фронт. Бывший украинский заключенный Роман Дубовик рассказал, что большая часть заключенных была вынуждена согласиться на участие в боевых действиях.