  • Новость часаМинобороны сообщило о сбитии 97 украинских беспилотников за ночь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина хочет заставить Европу мерзнуть за компанию
    Венгрия и Сербия объявили о создании нефтепродуктопровода в обход Украины
    Сооснователь «Яндекса» Волож отказался от гражданства России
    Назван заболевший астронавт, из-за которого впервые эвакуировали экипаж с МКС
    Дмитриев: Зеленского пришлось прервать во время заявления о ядерном оружии
    Глава Минобороны Нидерландов допустила отправку войск на Украину
    Бывшая «Криворожсталь» объявила о закрытии завода из-за нехватки электричества
    Трамп заявил о возможности «дружественного захвата Кубы»
    В районе штаба Пентагона зафиксировали резкий скачок заказов пиццы
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    32 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    15 комментариев
    28 февраля 2026, 08:15 • Новости дня

    Группировка войск «Север» продвинулась в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовые подразделения группировки «Север» закрепились на новых позициях, продвигаясь до 900 метров на ряде направлений в Сумской области.

    Группировка войск «Север» продолжает создавать полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает MAX-канал «Северный ветер». На Сумском направлении штурмовые подразделения с тяжелыми боями продвигаются вглубь области, используя авиацию и БпЛА «Герань-2» для точечных ударов по скоплениям живой силы и техники противника. Украинские войска оказывают ожесточенное сопротивление и активно перегруппировываются.

    Штурмовые группы «Севера» за сутки продвинулись на девяти участках в Сумском районе, на трех – в Краснопольском и на двух – в Глуховском, общее продвижение составило до 900 метров. Родственники бойцов 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ жалуются на массовые потери – по их словам, мобилизованных отправляют на передовую без подготовки, после чего многие считаются пропавшими без вести.

    На Теткинском и Глушковском направлениях ситуация остается без изменений, артиллерия и FPV-дроны наносят удары по позициям противника в Рыжевке. На Харьковском направлении российская авиация и расчеты «Гераней» усилили удары южнее Волчанска, что обеспечило продвижение штурмовых групп. Тактические успехи отмечены на Хатненском участке, противник усиливает оборону.

    В окрестностях Зеленого штурмовые группы выбили украинскую пехоту с четырех позиций. Попытки укрепить оборону за счет переброски националистов 13-й оброн НГУ были сорваны комплексным огневым поражением в районе села Нескучное. В Волчанских Хуторах «Северяне» зачистили более десяти домовладений, продвинувшись на 350 метров, а расчеты ТОС-1А наносили удары по позициям 113-й территориальной обороны в лесах.

    На Хатненском участке штурмовые группы проводили зачистку лесных массивов в районе Чугуновки и Двуречанского, авиация поразила позиции ГПСУ в районе Ольховатки. На Липцовском участке артиллерия и FPV-дроны уничтожили средства РЭБ и артиллерию в Липцах и окрестностях.

    За сутки потери противника составили свыше 220 человек, из них более 140 в Сумской и более 80 в Харьковской области. В Сумской области уничтожены противотанковая пушка МТ-12, три миномета, станция РЭБ «Дамба», техника и склады, а также 81 БпЛА самолетного типа и семь дронов «Баба Яга». На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены гаубица, три миномета, станции связи и 58 БпЛА самолетного типа. На Великобурлукском направлении уничтожены внедорожник, ПУ БпЛА и НРТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения «Северяне» заняли новые позиции вблизи Волчанска и Константиновки. Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях. Командиры ВСУ обманывали собственных штурмовиков, чтобы не допустить их бегства.

    27 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс

    Зеленский: Россия не сможет добиться победы на поле боя

    Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News выразил готовность к личным переговорам с президентом России Владимиром Путиным о мире, но исключил территориальные уступки. Зеленский потребовал от США усилить давление на Москву и пожаловался на 40-градусный мороз на Украине.

    Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что Киев не намерен уступать территории и готов вести переговоры о мире только при жестком давлении на Москву.

    «Украине вернуть потерянные территории будет очень трудно. Что хорошо – Россия тоже не может этого сделать на поле боя. Поэтому они не побеждают и мы не проигрываем», – отметил украинский лидер.

    Зеленский подчеркнул, что США способны остановить конфликт, если ужесточат санкции против семей российского руководства и предоставят Киеву современные вооружения. Он указал, что шанс на установление мира возможен до осенних выборов в США, и назвал эти месяцы «окном возможностей» для окончания боевых действий.

    «Соединенные Штаты даже сильнее, чем они думают о себе... У них действительно есть рычаги давления на Путина. Они могут остановить эту войну», – заявил украинский лидер.

    На вопрос о возможности уступить города Славянск и Краматорск Зеленский ответил, что это «красная линия» для Украины, поскольку «это наша территория, и звучит невероятно странно, почему мы должны покидать нашу землю». Он выразил уверенность, что сдача этих городов приведет к тяжелым последствиям для жителей.

    Зеленский также описал отношения с Дональдом Трампом как «непростые», но подчеркнул, что судьба Украины не зависит от личностей, а только от поддержки Запада.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблематика территорий остается главным и наиболее чувствительным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Президент Владимир Путин заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России достигли рекордных темпов наступления в 2025 году.

    Комментарии (67)
    27 февраля 2026, 09:34 • Новости дня
    Расстояние от позиций ВС России до Краматорска сократилось до 15 км

    Tекст: Вера Басилая

    Расстояние между российскими позициями и Краматорском на отдельных участках составляет не более 15 км, сообщили в российских силовых структурах.

    Дистанция между передовыми отрядами армии России и городом Краматорском на ряде направлений составляет не более 15 км. Об этом сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

    Представитель ведомства отметил: «Если оценивать расстояние от российских позиций до Краматорска, то на некоторых участках оно не превышает 15 км».

    Согласно полученным данным, украинская группировка, дислоцированная в населенном пункте, находится под плотным огнем. По объектам противника работают расчеты реактивной и ствольной артиллерии.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о сокращении расстояния до Краматорска после освобождения села Миньковка.

    Украина прекратила движение поездов до Славянска и Краматорска.

    Комментарии (8)
    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    #{vote}
    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Дмитриев: Журналисту пришлось прервать Зеленского во время заявления о ядерном оружии

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимиру Зеленскому не дали договорить о возможности получения ядерного оружия, когда его срочно прервал британский журналист во время интервью, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Как передает РИА «Новости», спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на эпизод из интервью Владимира Зеленского Sky News. Дмитриев отметил в соцсети X, что британский репортер срочно прервал президента Украины, чтобы тот не сделал заявление о готовности принять ядерное или «грязное» оружие.

    В интервью Зеленский заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Британии. По мнению Дмитриева, прерывание интервью связано с тем, что репортер попытался не дать Зеленскому полностью озвучить опасную инициативу.

    Дмитриев подчеркнул, что подобные заявления могут привести к серьезным международным последствиям и требуют внимания мирового сообщества.

    Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция собираются передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. При этом все должно выглядеть так, как будто Украина сама разработала ядерное оружие.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала возможность европейских стран передать Украине готовый ядерный боезаряд и связанные с этим последствия.

    Комментарии (5)
    27 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»

    Снявшаяся в кино снайперша ВСУ Васильченко уничтожена российскими военными в зоне СВО

    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские бойцы уничтожили 31-летнюю снайпершу ВСУ Ангелину Васильченко, известную по съемкам в пропагандистском кино об «амазонках».

    О гибели 31-летней военнослужащей снайперского батальона противника сообщает канал 360 со ссылкой на Military Theme Z. Ангелина Васильченко была ликвидирована при выполнении боевого задания 20 февраля.

    Уроженка Луганска принимала участие в боевых действиях на стороне украинской армии с 2021 года. Похороны уничтоженной снайперши уже состоялись в селе Чумаки Днепропетровской области.

    Васильченко получила медийную известность как одна из героинь пропагандистского фильма, повествующего об «украинских амазонках».

    Ранее снайперша-наемник была ликвидирована при штурме Дзержинска в ДНР.

    До этого ВС России ликвидировали снайпера ВСУ Екатерину Шинкаренко с позывным «Виски».

    Под Волчанском российские военные уничтожили шестнадцатилетнюю девушку-снайпера украинской армии.

    Комментарии (11)
    27 февраля 2026, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, освободив Краснознаменку в Днепропетровской области. Всего же за неделю российские войска освободили четыре села.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.

    За последнюю неделю на этом направлении потери противника составили свыше 2480 военнослужащих, 45 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в результате активных наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух мотопехотных, десантно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1485 военнослужащих, пять бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии, включая две американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены три машины РСЗО, 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада боеприпасов и матсредств.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» освободили Карповку в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригад охраны генштаба ВСУ и нацгвардии.

    Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили свыше 1260 военнослужащих, 20 бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожено шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 18 складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Риздвянку в Запорожской области.

    За неделю было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Всего же в зоне ответственности группировки противник потерял более 2205 военнослужащих, 25 бронемашин, девять артиллерийских орудий.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    В зоне ответственности группировки ВСУ за неделю потеряли более 940 военнослужащих, 37 бронемашин. Уничтожены 15 артиллерийских орудий, 14 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 355 военнослужащих, 15 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска освободили Графское в Харьковской области. До этого они освободили Риздвянку в Запорожской области.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике.

    Комментарии (2)
    28 февраля 2026, 01:57 • Новости дня
    Бывшая «Криворожсталь» объявила о закрытии завода из-за нехватки электричества

    «АрселорМиттал Кривой Рог» из-за нехватки электричества закрыла Литейно-механический завод

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупнейшее металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывшая «Криворожсталь») объявило о приостановке работы одного из своих объектов из-за нехватки электроэнергии.

    О закрытии Литейно-механического завода на фоне энергодефицита сообщила компания «АрселорМиттал Кривой Рог», передает ТАСС. Производство выполняло роль ремонтно-сервисной базы комбината и осуществляло изготовление отливок из чугуна, стали и цветных сплавов, а также обработку деталей для металлургических агрегатов.

    В компании пояснили, что причиной остановки ЛМЗ стал серьезный дефицит электроэнергии на Украине, который негативно повлиял на деятельность всего комплекса. Прекращение работы завода рассматривается как вынужденная мера для сохранения основных производственных процессов в условиях ограниченных энергетических ресурсов.

    Ранее предприятие уже сокращало объемы производства по той же причине, однако теперь речь идет о полном закрытии одного из ключевых подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Словакии приостановили поставки электричества на Украину после прекращения транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    На начало февраля после ударов по объектам генерации и распределения дефицит электроэнергии на Украине достигал от 7 до 8 ГВт или 50% расчетного потребления страны.

    Комментарии (2)
    27 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    Умер пробывший три года в украинском плену доброволец ДНР Алексей Седиков

    Tекст: Вера Басилая

    Ветеран и доброволец Донецкой народной республики Алексей Седиков скончался после более чем трех лет, проведенных в украинском плену, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    О кончине военного и добровольца сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. Омбудсмен не привела подробностей об обстоятельствах трагедии, но тепло отозвалась об усопшем.

    «С глубоким прискорбием узнала, что не стало моего друга, настоящего защитника Отечества – Алексея Седикова. Вечная память Герою! Царствие Небесное!» – написала Москалькова.

    Седиков носил звание старшего лейтенанта и проходил службу в седьмой бригаде армии ДНР. Военнослужащий находился в украинском плену более трех лет.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнослужащих в украинском плену.

    Ранее при участии омбудсмена в Россию вернулся моряк Денис Елетин после трех лет заключения на Украине.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 23:15 • Новости дня
    Трамп назвал безумием слова Зеленского о продолжение войны в Донбассе

    Трамп назвал безумием отказ Зеленского выводить войска ВСУ из Донбасса

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на отказ Владимира Зеленского выводить украинские войска из Донбасса, назвав продолжение войны безумием.

    Дональд Трамп выступил с критикой в адрес украинских властей после заявления Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения ВСУ с территории Донбасса, передает РИА «Новости». Трамп назвал безумным сам факт того, что конфликт продолжается, подчеркнув, что война не должна тянуться дальше.

    Ранее Зеленский в резкой форме отказался выводить украинские войска с Донбасса, заявив, что считает такие предложения «чушью собачьей». Это заявление прозвучало на фоне обсуждения путей урегулирования ситуации на Украине.

    В Женеве 17-18 февраля прошел очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о проведении новой встречи в ближайшее время. Украинская сторона также отметила, что на переговорах был достигнут определенный прогресс.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал готовность Москвы искать переговорное решение по украинскому кризису, ссылаясь на договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время саммита на Аляске.

    Комментарии (3)
    27 февраля 2026, 09:15 • Новости дня
    После обстрела ВСУ около 60 тыс. жителей Белгорода остались без света

    Гладков: Почти 60 тыс. жителей Белгорода остались без света после обстрела ВСУ

    После обстрела ВСУ около 60 тыс. жителей Белгорода остались без света
    @ vvgladkov

    Tекст: Вера Басилая

    После ракетного удара по энергетической инфраструктуре Белгорода около 60 тыс. жителей остались без электричества, а светофоры вышли из строя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Около 60 тыс. жителей Белгорода остаются без электроснабжения после очередного массированного ракетного обстрела объектов энергетики, сообщил в Telegram-канале Гладков.

    По его словам, детские сады и школы продолжают работать, так как переведены на резервное энергоснабжение.

    Он отметил, что полностью обеспечить резервную генерацию для всей белгородской агломерации невозможно, несмотря на наличие значительных запасов оборудования. Власти и профильные службы продолжают работать над восстановлением подачи электричества, тепла и воды в дома жителей.

    Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о сбое в работе светофоров, на перекрестках работают регулировщики.

    Накануне в результате ракетного обстрела в Белгороде произошло технологическое нарушение в электросетях, что привело к отключению около 10 тыс. абонентов и перебоям в водоснабжении в центре города.

    В начале февраля Гладков сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры после ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу.

    В результате атаки ВСУ все городские водозаборы были отключены от электроснабжения, началось подключение к резервным источникам.

    Также Гладков застревал в лифте из-за аварийного отключения электричества.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    Кимаковский спрогнозировал революцию на Украине после раскрытия потерь ВСУ

    Кимаковский спрогнозировал революцию на Украине из-за раскрытия потерь ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское общество может начать революцию, если станет известно о реальных потерях вооруженных сил Украины, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    На Украине может вспыхнуть революция, если население узнает о реальных потерях вооружённых сил страны, передают «Вести».

    Такой прогноз дал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он подчеркнул, что украинский народ не осведомлен о масштабах человеческих потерь на передовой и если эта информация станет общедоступной, это «может просто привести к революции».

    Кимаковский считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его команда относятся к гражданам Украины исключительно как к пушечному мясу. По его словам, военно-политическое руководство сознательно скрывает потери среди бойцов ВСУ, используя население исключительно для реализации своих корыстных интересов. Он также связал подобную политику с недавними коррупционными скандалами и приватизацией имущества на Украине.

    Советник главы ДНР добавил, что западные журналисты начали разрушать миф о минимальных потерях ВСУ для оказания давления на Зеленского. По его мнению, публикации данных о потерях, а также скандалы, связанные с коррупцией и деятельностью украинских спецслужб, контролируемых Западом, – это попытки принудить Киев к заключению мира. Он также отметил, что такие действия могут быть связаны с интересами республиканцев в США.

    Кроме того, ранее сообщалось о находке в районе города Купянска: там были обнаружены тела бразильских наемников, сражавшихся на стороне ВСУ. По данным источника, они погибли от голода и переохлаждения.

    Ранее в российских силовых структурах заявили, что неподготовленные офицеры ВСУ, купившие себе звания и должности, командуют боевыми подразделениями на линии соприкосновения, из-за чего подразделения несут потери.

    Бывший премьер Британии Борис Джонсон отметил, что украинские генералы стремятся как можно скорее закончить войну из-за больших потерь ВСУ.

    Начальник управления Генштаба ВС России Сергей Рудской заявил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 1,5 млн человек.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 09:59 • Новости дня
    Российские военные заманивали ВСУ ложными антеннами Starlink на позициях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные расставляли трофейные антенны Starlink на несуществующих позициях на линии боевого соприкосновения в Харьковской области, по которым ВСУ затем наносили безрезультатные удары, расходуя БПЛА, рассказал РИА «Новости» разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Смоленск».

    По его словам, военнослужащие группировки «Север» размещали трофейные антенны Starlink, найденные на занятых позициях ВСУ в Харьковской и Сумской областях, на фальшивых позициях с целью введения противника в заблуждение, передает РИА «Новости».

    «Смоленск» добавил, что корпуса антенн дополнительно изготавливали на 3D-принтерах для маскировки и дезорганизации украинской разведки.

    Разведчик пояснил, что украинская сторона принимала ложные позиции за реальные и наносила по ним удары артиллерией и беспилотниками, расходуя ресурсы без результата. «Противник думал, что на ложных позициях находятся операторы БПЛА, и наносил по ним безрезультатные удары артиллерией и БПЛА», – рассказал «Смоленск».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ сообщили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта. Командование ВСУ раскритиковало министра обороны Украины за ситуацию с доступом к Starlink. Украинские подразделения столкнулись со сбоями в работе терминалов Starlink.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    В Татарстане объявили режим ракетной опасности

    Tекст: Вера Басилая

    В Татарстане объявили режим ракетной опасности, граждан призвали соблюдать осторожность, а учащихся образовательных учреждений оперативно перевели в безопасные помещения под надзор преподавателей, сообщает мэрия Казани.

    В Татарстане начал действовать сигнал тревоги, требующий от населения строгого соблюдения правил гражданской обороны. Власти рекомендовали жителям не поддаваться панике и выполнять инструкции, сообщает мэрия Казани.

    Особые меры приняты в системе образования для защиты жизни и здоровья несовершеннолетних. Воспитанники детских садов и школьники в сопровождении взрослых спускаются в оборудованные защитные зоны.

    В этих помещениях дети остаются под постоянным присмотром педагогов до нормализации обстановки.

    Ранее правительство Татарстана объявляло угрозу атаки БПЛА на города Набережные Челны и Альметьевск.

    До этого средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над Татарстаном и акваторией Черного моря.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    Доброволец «БАРС-Курска» погиб при атаке дронов ВСУ

    Доброволец «БАРС-Курска» погиб при атаке дронов ВСУ на энергобъект региона

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара по объекту энергетики в Беловском районе Курской области погиб доброволец и пострадали два сотрудника энергослужбы, сообщили местные власти.

    О нападении ВСУ на объект энергетики в Беловском районе сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, при исполнении служебного долга погиб доброволец «БАРС-Курска».

    «Враг атаковал объект энергетики в Беловском районе. При исполнении служебного долга в результате удара погиб доброволец "БАРС-Курска". Также в результате прилета ранены два человека – это энергетики, которые героически работают в приграничье наравне с нашими защитниками», – написал губернатор.

    По предварительным данным, в результате атаки были обесточены 34 населенных пункта района. Власти сообщили, что энергетики в ближайшее время начнут ликвидировать последствия обстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в пятницу при атаке украинского дрона в Сеймском округе Курска погиб сотрудник автосервиса. Осколочные ранения получили еще трое мужчин, двое из которых были клиентами мастерской.

    Ранее в Курской области в результате атаки беспилотников пострадали три человека.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 12:59 • Новости дня
    Мособлсуд приговорил россиянина к 15 годам за службу в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мособлсуд проговорил к 15 годам гражданина РФ по делу о госизмене за совершение боевых действий на стороне ВСУ, сообщили в пресс-службе суда.

    Мособлсуд вынес приговор гражданину России Вакулову, признав его виновным в государственной измене за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе суда сообщили, что Вакулов получил 15 лет лишения свободы, которые он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев.

    Как уточнили в суде, Вакулов, обладая российским гражданством, во время проведения специальной военной операции участвовал в боевых действиях за ВСУ. Приговор был вынесен по статье 275 УК РФ – «госизмена».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала агента Киева, который подорвал машину военного в Наро-Фоминске. Жителя Хабаровского края осудили на 14 лет за государственную измену. Мещанский суд Москвы арестовал предпринимателя Деревянко по обвинению в государственной измене.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 23:51 • Новости дня
    Зеленский заявил о низком боевом духе в ВСУ

    Зеленский признал, что боевой дух в ВСУ снизился

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский отметил, что украинские военные испытывают усталость, а недостаток ротаций приводит к снижению боевого духа.

    Президент Украины Владимир Зеленский признал усталость среди военнослужащих ВСУ и указал на падение их боевого духа, сообщает РИА «Новости».

    В интервью Sky News он заявил: «Конечно, они устали, недостаточно ротаций… когда люди устают, боевой дух снижается».

    В сети активно распространяются видеозаписи, на которых сотрудники украинских военкоматов проводят насильственную мобилизацию, используя силу и забирая мужчин в микроавтобусах.

    Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что число дезертиров из ВСУ может достигать миллиона человек, если учитывать официальные данные о четверти миллиона беглых и принимать во внимание занижение официальной статистики в два-три раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой дух в рядах украинской армии снизился, а многие военные больше не желают воевать за киевский режим.

    Некоторые украинские военнослужащие выбирают службу в Вооруженных силах России после разочарования действиями киевских властей.

    Боевой дух и способность украинских военных держать оборону на краматорско-дружковском направлении ослабли по сравнению с прошлым годом во время боев за Часов Яр.

    Комментарии (2)
    Главное
    Оман сообщил о согласии Ирана отказаться от запасов обогащенного урана
    Суд назначил заседание по делу калининградского министра Анны Мусевич
    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»
    Основателю Readovka Костылеву вменили хищение 1 млрд рублей у Минобороны
    Посол России во Вьетнаме рассказал о гибели россиян от редкой инфекции
    Роман Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи в России
    В Каспийском море нашли тело азербайджанца из Книги рекордов Гиннесса

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Пакистан начал войну с Афганистаном из-за британской линии

    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану. Исламабад обвинил талибов в том, что они «превратились в колонию Индии» и собрали в стране «террористов со всего мира». Российский МИД призвал стороны вернуться за стол переговоров для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем. К чему приведет очередная эскалация в регионе и что она значит для Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для посадки, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации