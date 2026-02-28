Tекст: Дмитрий Зубарев

Группировка войск «Север» продолжает создавать полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает MAX-канал «Северный ветер». На Сумском направлении штурмовые подразделения с тяжелыми боями продвигаются вглубь области, используя авиацию и БпЛА «Герань-2» для точечных ударов по скоплениям живой силы и техники противника. Украинские войска оказывают ожесточенное сопротивление и активно перегруппировываются.

Штурмовые группы «Севера» за сутки продвинулись на девяти участках в Сумском районе, на трех – в Краснопольском и на двух – в Глуховском, общее продвижение составило до 900 метров. Родственники бойцов 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ жалуются на массовые потери – по их словам, мобилизованных отправляют на передовую без подготовки, после чего многие считаются пропавшими без вести.

На Теткинском и Глушковском направлениях ситуация остается без изменений, артиллерия и FPV-дроны наносят удары по позициям противника в Рыжевке. На Харьковском направлении российская авиация и расчеты «Гераней» усилили удары южнее Волчанска, что обеспечило продвижение штурмовых групп. Тактические успехи отмечены на Хатненском участке, противник усиливает оборону.

В окрестностях Зеленого штурмовые группы выбили украинскую пехоту с четырех позиций. Попытки укрепить оборону за счет переброски националистов 13-й оброн НГУ были сорваны комплексным огневым поражением в районе села Нескучное. В Волчанских Хуторах «Северяне» зачистили более десяти домовладений, продвинувшись на 350 метров, а расчеты ТОС-1А наносили удары по позициям 113-й территориальной обороны в лесах.

На Хатненском участке штурмовые группы проводили зачистку лесных массивов в районе Чугуновки и Двуречанского, авиация поразила позиции ГПСУ в районе Ольховатки. На Липцовском участке артиллерия и FPV-дроны уничтожили средства РЭБ и артиллерию в Липцах и окрестностях.

За сутки потери противника составили свыше 220 человек, из них более 140 в Сумской и более 80 в Харьковской области. В Сумской области уничтожены противотанковая пушка МТ-12, три миномета, станция РЭБ «Дамба», техника и склады, а также 81 БпЛА самолетного типа и семь дронов «Баба Яга». На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены гаубица, три миномета, станции связи и 58 БпЛА самолетного типа. На Великобурлукском направлении уничтожены внедорожник, ПУ БпЛА и НРТК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения «Северяне» заняли новые позиции вблизи Волчанска и Константиновки. Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях. Командиры ВСУ обманывали собственных штурмовиков, чтобы не допустить их бегства.