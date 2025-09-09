В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Мещанский суд Москвы арестовал предпринимателя Деревянко за госизмену
Владелец бизнеса по оптовой торговле ювелирными изделиями и фермерству Сергей Деревянко арестован в Москве по обвинению в государственной измене. Суд отправил его в СИЗО, обжаловать решение бизнесмен не стал.
«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ИП Деревянко С. И. по ст. 275 УК РФ (госизмена). Решение вступило в силу», – приводит ТАСС данные из судебной картотеки.
Детали уголовного дела и обстоятельства задержания не раскрываются, поскольку рассмотрение подобных дел проходит в закрытом режиме, и суд воздерживается от комментариев. Обвиняемому грозит до пожизненного лишения свободы.
Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, в Москве был арестован второй за неделю гражданин России по обвинению в государственной измене, следует из электронной базы данных Мещанского суда.
Севастопольский горсуд признал местного жителя Сергея Боднарашика виновным в передаче разведданных о военной технике и объектах российских военных киевскому режиму.
Запорожский облсуд признал 36-летнего владельца популярного Telegram-канала из Мелитополя виновным