Сотрудник автосервиса погиб при атаке украинского дрона в Курске

Tекст: Алексей Дегтярёв

В результате сброса взрывного устройства на территории автосервиса погиб 25-летний сотрудник, пояснил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Молодой человек получил несовместимые с жизнью травмы непосредственно на рабочем месте.

Семье погибшего окажут всю необходимую поддержку.

Осколочные ранения получили еще трое мужчин, двое из которых находились в мастерской как клиенты. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в областную больницу, где врачи делают все необходимое для их выздоровления.

На месте происшествия работают представители оперативных служб. Для координации действий туда выехали руководители городской администрации и исполняющий обязанности губернатора Александр Чепик.

Ранее в результате атаки беспилотников в Курской области пострадали три человека. В декабре обломки сбитых БПЛА повредили частные дома и автомобиль в Курске. До этого украинские дроны атаковали слободу Белую Беловского района.