Опустевшие хранилища заставили Европу рекордно закупиться сжиженным газом

Суточный импорт сжиженного газа в ЕС впервые превысил 500 млн кубометров

Tекст: Мария Иванова

Потоки с терминалов в газотранспортную систему 25 февраля пробили отметку в 500 млн кубометров, передает ТАСС. Это стало наивысшим показателем за всю историю наблюдений, побив предыдущий рекорд января 2026 года. Данные предоставила ассоциация Gas Infrastructure Europe.

Несмотря на февральское потепление и снижение темпов отбора, запасы в хранилищах упали до критически низкого уровня. Общий объем топлива сейчас составляет около 33,4 млрд кубометров. Страны ЕС уже потратили весь закачанный летом газ и используют старые резервы.

Сейчас резервуары заполнены лишь на 30,19%, что на 16,49 п. п. ниже среднего значения для этой даты за пять лет. Абсолютный минимум фиксировался в марте 2018 года на уровне 17,7%.

С начала отопительного сезона из хранилищ подняли около 64 млрд кубометров газа. Нетто-отбор достиг 58 млрд кубометров, превысив летнюю закачку на четыре млрд. Текущий расход топлива на 6% выше средних показателей прошлых лет.

