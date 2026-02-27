Turkish Airlines не стала отменять рейсы между Стамбулом и Тегераном

Tекст: Денис Тельманов

Turkish Airlines не отменяла рейсы между Стамбулом и Тегераном, передает РИА «Новости». Представитель авиакомпании сообщил, что все рейсы в пятницу осуществлялись по привычному расписанию.

В компании уточнили: «Наша компания не отменяла никакие рейсы в пятницу между Стамбулом и Тегераном, они осуществляются в обычном режиме».

Официальный представитель Turkish Airlines Яхъя Устюн в соцсети X также опроверг сообщения СМИ о якобы отмененных рейсах.

В стамбульском аэропорту отметили, что и иранские авиакомпании продолжили отправлять рейсы в Тегеран в пятницу вечером. Ранее ряд СМИ распространил информацию о возможных отменах авиарейсов из-за эскалации ситуации вокруг Ирана.

По данным турецкого агентства Anadolu, более 300 военных самолетов США находились на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации.

Президент США Дональд Трамп заявил о рассмотрении возможности нанесения ограниченных ударов по Ирану, а официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что республика расценит даже ограниченный удар как акт агрессии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Константин Косачев заявил, что Москва готова поддерживать Тегеран в вопросах суверенитета и развития мирной ядерной программы.

Переговоры США и Ирана в Женеве завершились без результата, так как Тегеран отверг требование уничтожить объекты и вывезти обогащенный уран.

В случае удара иранской ракеты по авианосцу ВМС США военная кампания по подавлению ядерных объектов и ракетной инфраструктуры Ирана будет скорректирована, но не остановлена.