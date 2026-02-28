Российский боец «Дюш» сообщил о минировании трупов животных ВСУ на Донбассе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские военные начали использовать новые методы минирования на константиновском направлении, сообщает РИА «Новости». «Дюш» сообщил, что бойцы ВСУ извлекают внутренние органы из мертвых животных, таких как кошки, собаки и крысы, и помещают внутрь взрывчатку.

«Убирают внутренние органы, закладывают туда взрывчатку. Когда задеваешь ногой – происходит взрыв», – рассказал военнослужащий. Он отметил, что такие мины особенно опасны, так как выглядят как безвредные останки животных.

По словам стрелка, украинские подразделения используют и другие виды самодельных мин. К взрывчатке приспосабливаются различные предметы: деревянные палки, пеналы, пачки сигарет и даже обычные деревяшки. Цель такой тактики – не допустить продвижения российских солдат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой по завышенной цене. ВСУ продолжают получать тысячи бракованных мин от Минстратегпрома. На Украине изъяли бракованные мины после жалоб ВСУ.