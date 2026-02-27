Путин поручил привлечь бойцов СВО к разработке беспилотников

Tекст: Вера Басилая

Правительство России совместно с фондом «Защитники Отечества» и Минобороны займется интеграцией ветеранов в индустрию дронов, сообщается на сайте Кремля. Ответственным ведомствам предстоит наладить системную работу в этом направлении.

В опубликованном перечне поручений четко обозначена задача для чиновников. «Принять меры по активному привлечению участников специальной военной операции к разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию автономных систем», – говорится в документе.

Президент ожидает первый доклад о результатах уже в апреле, а затем отчеты будут поступать раз в полгода. Кроме того, Владимир Путин поручил принять федеральный закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах до первого августа.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мероприятий для внедрения беспилотных систем в приоритетных секторах экономики.