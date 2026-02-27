  • Новость часаАфганистан и Пакистан заявили о большом числе погибших военных с обеих сторон
    США копируют российский подход к тяжелым БПЛА
    Скачко: Зеленский способен на силовую провокацию против Венгрии
    У экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилова нашли богатства на 533 млн рублей
    Дмитриев обвинил Клинтон во лжи о встречах с Эпштейном
    Российские войска подошли к Краматорску
    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану
    Иран отказался уничтожать ядерные объекты по требованию США
    Партия Стармера потерпела поражение на выборах в Манчестере
    Путин поручил организовать продажу лекарств через «Почту России»
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    27 февраля 2026, 11:30 • Новости дня

    Путин поручил привлечь бойцов СВО к разработке беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам привлекать участников спецоперации к созданию беспилотников и ускорить принятие закона о беспилотных транспортных средствах.

    Правительство России совместно с фондом «Защитники Отечества» и Минобороны займется интеграцией ветеранов в индустрию дронов, сообщается на сайте Кремля. Ответственным ведомствам предстоит наладить системную работу в этом направлении.

    В опубликованном перечне поручений четко обозначена задача для чиновников. «Принять меры по активному привлечению участников специальной военной операции к разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию автономных систем», – говорится в документе.

    Президент ожидает первый доклад о результатах уже в апреле, а затем отчеты будут поступать раз в полгода. Кроме того, Владимир Путин поручил принять федеральный закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах до первого августа.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мероприятий для внедрения беспилотных систем в приоритетных секторах экономики.

    26 февраля 2026, 14:48 • Новости дня
    Ковальчук раскрыл, почему Путин назвал его «страшным человеком»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук поделился подробностями шутливого диалога с президентом России Владимиром Путиным на Форуме будущих технологий.

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук поделился подробностями своего недавнего диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

    На пленарном заседании IV Форума будущих технологий Ковальчук рассказал, что Путин в шутку назвал его «страшным человеком» за то, что он обстоятельно отвечает на вопросы. «[Вчера] президент спрашивает: «Как быстро вы можете это сделать?» Я говорю: «Вот, в советское время…» Он говорит: «Михаил Валентинович, вы – страшный человек. Вы не отвечаете прямо на поставленный вопрос», – передал Ковальчук слова президента на мероприятии.

    IV Форум будущих технологий проходит в Центре международной торговли в Москве 25–26 февраля. В этом году форум посвящён вопросам развития биоэкономики и внедрения биотехнологий в различные секторы экономики. Во вторник Владимир Путин посетил форум, выступил на пленарном заседании, ознакомился с инновационными разработками и провёл отдельную встречу с российскими учёными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил о разработке Россией уникальной атомной станции для Луны.

    26 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть господдержку фильмов о бойцах СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительству России поручено главой государства рассмотреть меры поддержки киноиндустрии для создания и проката фильмов о бойцах, участвующих в спецоперации на Украине.

    Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность оказания господдержки созданию и распространению фильмов о бойцах СВО. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам пресс-конференции президента, прошедшей 19 декабря 2025 года.

    В документе говорится: «Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о государственной поддержке производства, проката и показа фильмов, посвященных участникам специальной военной операции». Это первый случай, когда на столь высоком уровне затрагивается тема поддержки кино о СВО.

    Срок, установленный для исполнения поручения, 1 августа 2026 года.

    Ранее Владимир Путин поручил правительству разработать Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века и создать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий. Также Путин создал президентскую комиссию по развитию искусственного интеллекта в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне художественный руководитель Театра сатиры, народный артист России Евгений Герасимов рассказал о планах поставить спектакль о событиях спецоперации на Украине.


    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    27 февраля 2026, 10:15 • Новости дня
    Путин поручил организовать продажу лекарств через «Почту России»

    Путин поручил предусмотреть продажу лекарств через «Почту России»

    Путин поручил организовать продажу лекарств через «Почту России»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил до 1 марта 2026 года предусмотреть в законах возможность продажи лекарств через «Почту России».

    Поручение о внесении изменений в нормативные правовые акты, предусматривающих возможность реализации зарегистрированных в России лекарственных препаратов через отделения «Почты России», опубликовано на сайте Кремля. В перечне поручений указано, что новая мера должна быть реализована до 1 марта 2026 года.

    В документе отмечено, что правительству поручено подготовить соответствующие поправки в законодательство, которые установят порядок отпуска лекарств через акционерное общество «Почта России». Конкретные детали того, какие препараты и в каком порядке будут отпускаться, пока не раскрываются.

    Поручение выдано по итогам совещания с членами правительства, что свидетельствует о высокой степени внимания к теме доступности лекарственных препаратов для жителей разных регионов страны.

    Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев рассказал о подготовке постановления для продажи лекарств через «Почту России».

    Глава Минздрава Михаил Мурашко анонсировал запуск этого процесса в 2026 году.

    Президент Владимир Путин ранее отметил важность доставки препаратов в труднодоступные районы.

    26 февраля 2026, 19:39 • Новости дня
    Опубликовано меню обеда Путина и Лукашенко в Кремле
    Опубликовано меню обеда Путина и Лукашенко в Кремле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После окончания заседания Высшего госсовета Союзного государства главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили актуальные вопросы за обедом, где подавали оливье с копченым языком и краснодарское вино.

    Меню рабочего обеда, который прошел после заседания Высшего госсовета Союзного государства, опубликовал корреспондент из кремлевского пула, передает Life.ru.

    На закуску президентам предложили оливье с копченым языком. Основное блюдо можно было выбрать: черная треска с овощным тартаром и киноа или медальоны из говядины с кремом из батата.

    На десерт подали морковный пирог с мороженым и вишневый шербет. В качестве напитков предложили вина Краснодарского края – «Вионье» урожая 2021 года и «Коллин» 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    26 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин: Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам России и Белоруссии предоставлены одинаковые возможности для проживания, трудоустройства и доступа к госуслугам на территории обеих стран.

    Граждане России и Белоруссии обладают равными правами на всей территории обеих стран, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС. По его словам, эти права охватывают все сферы жизни, что является одним из главных достижений интеграции между государствами.

    «Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни», – подчеркнул Путин. Он добавил, что жителям Союзного государства предоставлены одинаковые возможности выбора места жительства, трудоустройства, а также доступ к государственным и медицинским услугам без ограничений.

    Путин также отметил, что россияне и белорусы могут участвовать в выборах на местном уровне на равных условиях. Эти меры, по мнению президента, способствуют укреплению интеграции и развитию Союзного государства, отражая высокий уровень взаимного доверия между странами.

    Накануне Кремль анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    26 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин создал президентскую комиссию по развитию ИИ

    Путин создал президентскую комиссию по развитию ИИ в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для координации государственной политики по развитию искусственного интеллекта создана президентская комиссия, в которую вошли представители правительства, администрации и ключевых ведомств, говорится в указе главы государства.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании комиссии при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. В документе, опубликованном на сайте правовой информации, отмечается, что комиссия создана «в целях повышения эффективности формирования и реализации государственной политики в области создания, развития технологий искусственного интеллекта и их внедрения в отраслях экономики, социальной сфере и сфере государственного управления».

    Сопредседателями новой комиссии назначены вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

    Помимо них, в состав комиссии вошли – министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава «Сбера» Герман Греф, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, министр цифрового развития Максут Шадаев, помощник президента Алексей Дюмин, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, советник «Яндекса» Тигран Худавердян и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Ранее Путин инициировал комплексные меры по обучению госслужащих и педагогов современным технологиям и искусственному интеллекту с привлечением ведущих организаций.

    Также президент поручил утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление. Кроме того, Путин призвал объединить усилия государства и бизнеса для создания центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект.


    26 февраля 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин поручил контролировать цены на ЖНВЛП

    Путин поручил усилить контроль за ценами на жизненно важные лекарства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России дал поручение усилить надзор за стоимостью лекарств из перечня жизненно необходимых препаратов, доклад о выполнении планируется представить к апрелю 2026 года.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за ценами на жизненно важные лекарства, сообщается на сайте Кремля. Это решение принято по итогам пресс-конференции, прошедшей 19 декабря 2025 года.

    Доклад о выполнении указанных мер должен быть представлен президенту до 1 апреля 2026 года. За реализацию поручения отвечают председатель правительства Михаил Мишустин, генеральный прокурор Александр Гуцан и глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века.

    Также Путин выступил против легкомысленного использования антибиотиков россиянами и отметил, что Россия занимает ведущие позиции в борьбе с бактериальными инфекциями.

    26 февраля 2026, 13:17 • Новости дня
    Песков: Социальные обязательства перед гражданами исполняются

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское руководство обеспечивает устойчивость экономики страны, исполняются все социальные обязательства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «В целом устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается. Обеспечивается возможность государства выполнять все социальные обязательства и также формировать повестку дня экономического развития», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что есть сложности, но от них никто не застрахован.

    Так Песков прокомментировал падение нефтегазовых доходов бюджета страны и рост бюджетного дефицита.

    Представитель Кремля добавил, что президент Владимир Путин проводит частые встречи с экономическим блоком, иногда они проходят ежедневно.

    «Они относятся к категории тех самых встреч и совещаний, которые проходят в закрытом формате», – заключил он.

    Ранее президент поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века, создать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий.

    До этого премьер Михаил Мишустин сообщал, что глава государства на этой неделе проводил продолжительное совещание, посвященное экономическим вопросам.

    26 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Кремль анонсировал рабочий завтрак Путина и Лукашенко после заседания совета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко сегодня проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проведут сегодня рабочий завтрак с делегациями после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства, сообщает ТАСС.

    Песков уточнил, что заседание состоится в Большом Кремлевском дворце, а после него запланирован совместный завтрак.

    «Сначала будет непосредственно заседание в Кремле, в Большом Кремлевском дворце. И потом будет рабочий завтрак», – заявил Песков, комментируя повестку дня встречи. По его словам, российскую делегацию, кроме Путина, представят премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Песков отметил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства традиционно считается важным событием с насыщенной повесткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал проведение заседания Высшего госсовета Союзного государства. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили подготовку к этому мероприятию.

    27 февраля 2026, 00:06 • Новости дня
    Путин поздравил бойцов Сил спецопераций с профессиональным праздником

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России выразил благодарность бойцам и ветеранам Сил специальных операций, отметив их мужество и вклад в безопасность страны.

    Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником, передает РИА «Новости».

    «Уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сил специальных операций», – сказал Путин в видеообращении.

    Президент выразил признательность личному составу и ветеранам подразделений Сил специальных операций за их боевую работу и личное мужество.

    Путин подчеркнул, что подразделения ССО заняли достойное место в авангарде российской армии и укрепили боевой потенциал Вооруженных сил. Президент подчеркнул, что бойцы могут гордиться успехами, достигнутыми за короткое время, а также эффективным выполнением сложных задач.

    Особо глава государства поблагодарил тех, кто выполняет боевые задачи в зоне СВО на Украине, отметив их отвагу и дерзость при действиях в тылу врага и уничтожении диверсионных групп на приграничных территориях.

    По данным газеты ВС РФ «Красная Звезда», более 4 тыс. военнослужащих ССО удостоены государственных наград, в том числе 26 носят звание Героя России. Трем воинским частям ССО присвоено почетное наименование гвардейских, что подтверждает их высокие заслуги перед страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.

    Глава государства назвал военнослужащих, участвующих в спецоперации, настоящими патриотами России.

    Владимир Путин выразил благодарность военным за службу и подчеркнул важность ответственности командиров перед подчиненными.

    27 февраля 2026, 10:32 • Новости дня
    Путин поручил проработать продление времени работы детских садов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил к 1 декабря провести мониторинг мер, касающихся продления времени работы детсадов, следует из поручений на сайте Кремля.

    Президент Владимир Путин распорядился изучить возможность изменения режима работы дошкольных учреждений с учетом реальной занятости матерей и отцов, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами кабмина, опубликованного на сайте Кремля. Владимир Путин ждет доклад по этому вопросу к 1 декабря 2026 года.

    «Правительству Российской Федерации обеспечить проведение мониторинга реализации мер и региональных механизмов, касающихся продления времени работы дошкольных образовательных организаций с учетом графиков занятости родителей», – отмечается в документе.

    Власти также должны представить предложения по учету мнения семей о качестве условий обучения. Ответственным за выполнение задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

    Минпросвещения разъяснило право дошкольных учреждений самостоятельно корректировать график работы по запросам семей.

    В Общественной палате предложили продлить время пребывания детей в садах до восьми часов вечера.

    Ранее президент Владимир Путин указал на необходимость увеличения срока нахождения ребенка в яслях и детских садах.

    27 февраля 2026, 10:51 • Новости дня
    Путин поручил завершить восстановление тепло- и электросетей к марту

    Путин поручил Минэнерго завершить восстановление энергосистем в регионах к марту

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил завершить все работы по восстановлению систем тепло- и электроснабжения в регионах не позднее марта.

    Владимир Путин поручил Министерству энергетики России совместно с региональными властями завершить восстановление тепло- и электросетей в субъектах страны в кратчайшие сроки, следует из перечня поручений на сайте Кремля.

    Согласно поручению, все необходимые мероприятия должны быть реализованы не позднее марта текущего года.

    Данное распоряжение было озвучено по итогам совещания с членами правительства, прошедшего в конце января.

    Ранее после обстрела ВСУ около 60 тыс. жителей Белгорода остались без света.

    27 февраля 2026, 10:23 • Новости дня
    Путин поручил включить в белые списки интернет-сервисы для диабетиков

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил до апреля 2026 года включить интернет-сервисы для непрерывного мониторинга глюкозы в крови в перечень социально значимых.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ включить в белые списки интернет-сервисы для мониторинга глюкозы в крови, следует из поручений на сайте Кремля. Исполнить это поручение необходимо до апреля 2026 года. Решение было принято по итогам январского совещания президента с членами правительства.

    Включение в белые списки означает, что при возможных перебоях мобильной связи такие сервисы останутся доступными для пользователей. В первую очередь речь идет о сервисах, которые обеспечивают работу систем непрерывного контроля уровня глюкозы в крови для диабетиков.

    В поручении подчеркивается, что все такие интернет-сервисы должны хранить персональные данные россиян исключительно на территории России.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил организовать продажу лекарств через «Почту России».

    27 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    Путин поручил упростить выбор налогового режима для малого бизнеса

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить бизнесу специальный временной интервал для плавного перехода на оптимальную фискальную нагрузку.

    Президент России Владимир Путин поручил обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих переходный период для малого бизнеса в 2026 году.

    Согласно опубликованному перечню поручений, опубликованному на сайте Кремля, правительство должно рассмотреть возможность предоставления малым и микропредприятиям права выбора оптимального налогового режима.

    «Правительству обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, оптимального режима налогообложения», – гласит текст документа.

    Ранее Владимир Путин утвердил снижение порога для уплаты НДС малым бизнесом с 2026 года.

    Путин подписал закон об установлении основной ставки налога на добавленную стоимость на уровне 22%.

    27 февраля 2026, 10:43 • Новости дня
    Путин поручил включить параметры отделки в проекты новостроек

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по внесению изменений в российское законодательство, предусматривающих включение параметров отделки квартир в проектную документацию новостроек.

    Владимир Путин поставил задачу перед кабинетом министров проработать вопрос включения характеристик ремонта в документы на строительство, следует из перечня поручений на сайте Кремля. Новые требования коснутся объектов, которые возводятся с привлечением денежных средств граждан.

    В опубликованном документе сказано: «Правительству представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, предусматривающих включение параметров отделки жилых помещений в проектную документацию многоквартирных домов».

    Такая мера необходима в тех случаях, когда застройщик планирует передавать покупателям помещения с уже готовой отделкой. Для регулирования качества работ требуется утвердить специальный национальный стандарт, а срок исполнения задачи установлен до первого июля.

    Росстандарт утвердил национальный стандарт качества отделки квартир в новостройках.

    Ранее президент Владимир Путин поднял вопрос о необходимости заранее учитывать параметры отделки при проектировании домов.

    Путин потребовал от застройщиков вовремя передавать ключи покупателям жилья.

