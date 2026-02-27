Роман Пелевина признали угрозой нацинтересам Белоруссии

Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.0 комментариев
Книга Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» попала в белорусский список литературы, признанной опасной для национальных интересов.
Министерство информации республики обновило перечень изданий, распространение которых ограничено на территории страны.
Министерство информации республики обновило перечень изданий, распространение которых ограничено на территории страны.
«Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами. Виктор Пелевин», – указано в реестре материалов, способных нанести вред национальным интересам Белоруссии. Всего данный список сейчас насчитывает 241 позицию.
Данный роман был впервые опубликован в 2016 году. В конце декабря 2025 года ведомство также запретило 52 издания, включая книги Владимира Сорокина, Филипа Дика и Уильяма Берроуза. Соответствующее решение приняла профильная республиканская комиссия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство информации Белоруссии внесло в список запрещенных изданий книги Чака Паланика и Рю Мураками. Позднее власти республики признали экстремистской информационную продукцию Telegram-канала «Двач».