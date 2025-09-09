Власти Белоруссии включили контент канала «Двач» в экстремистский список

В Белоруссии признали экстремистской продукцию Telegram-канала «Двач»

Tекст: Мария Иванова

Информационная продукция Telegram-канала «Двач» признана экстремистской и внесена в соответствующий перечень в Белоруссии, передает ТАСС. Об этом говорится в обновленном списке экстремистских материалов, который размещtн на сайте министерства информации страны.

Решение о признании канала экстремистским принял 2 сентября суд Борисовского района Минской области. Согласно законодательству Белоруссии, решение вступает в силу немедленно, что предусмотрено статьей 314 Гражданского процессуального кодекса республики.

В сентябре в список экстремистских материалов оказались также другие Telegram-каналы и страницы сообществ в соцсетях.

Напомним, в мае министерство информации Белоруссии запретило распространение на территории страны более 30 печатных изданий с материалами, которые признали опасными для национальных интересов.

Ранее специалисты определили тройку платформ Рунета с наибольшим количеством агрессивного контента. В этот список также вошел «Двач».



