Власти Белоруссии включили контент канала «Двач» в экстремистский список

В Белоруссии информационная продукция Telegram-канала «Двач» официально включена в перечень экстремистских материалов по решению суда Борисовского района.
Информационная продукция Telegram-канала «Двач» признана экстремистской и внесена в соответствующий перечень в Белоруссии, передает ТАСС. Об этом говорится в обновленном списке экстремистских материалов, который размещtн на сайте министерства информации страны.
Решение о признании канала экстремистским принял 2 сентября суд Борисовского района Минской области. Согласно законодательству Белоруссии, решение вступает в силу немедленно, что предусмотрено статьей 314 Гражданского процессуального кодекса республики.
В сентябре в список экстремистских материалов оказались также другие Telegram-каналы и страницы сообществ в соцсетях.
Напомним, в мае министерство информации Белоруссии запретило распространение на территории страны более 30 печатных изданий с материалами, которые признали опасными для национальных интересов.
Ранее специалисты определили тройку платформ Рунета с наибольшим количеством агрессивного контента. В этот список также вошел «Двач».