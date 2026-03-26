В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?
Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) подчеркнул важность тесного сотрудничества государства и бизнеса в текущих условиях.
Он отметил, что мировые рынки испытывают резкий рост неопределенности и стресса, передает ТАСС.
«Доверительное, обстоятельное сотрудничество государства и бизнеса особенно значимо сегодня, когда во всем мире на глобальных рынках резко вырос уровень неопределенности и даже стресса», – заявил президент в ходе своего выступления.
Ранее Путин указал на нарастание бюрократических барьеров для бизнеса.
В декабре президент провел в Кремле встречу с представителями бизнеса.