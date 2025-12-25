Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса

Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.5 комментариев
Вечером президент России Владимир Путин провел традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса в Кремле, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Сегодня поздно вечером Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Были руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием», – приводит слова Пескова РИА «Новости»
Участие приняли руководители частных и государственных компаний, а также представители экономического и социального блоков правительства, администрации президента, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Песков отметил, что встреча носила исключительно «деловой и прикладной характер», в центре дискуссии оказались вопросы, связанные с демографией, политикой поддержки рождаемости и инвестиционной активностью компаний.
Внимание было уделено вопросам импортозамещения, защите окружающей среды, а также обсуждению ситуации с рублем, ключевой ставкой и механизмами кредитования. Были рассмотрены и другие актуальные темы, касающиеся экономического развития страны, добавил Песков.
Председатель РСПП в ходе беседы пригласил Владимира Путина на 35-й съезд союза, который пройдет весной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин провел встречу с членами правительства. В пятницу в эфире ведущих телеканалов, а также в интернете и на радио прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным».