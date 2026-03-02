Иранские военные сбили израильский беспилотник Hermes на западе страны

Минобороны Британии подтвердило удар БПЛА Ирана по базе на Кипре

Tекст: Катерина Туманова

«Наши вооруженные силы реагируют на предполагаемый удар беспилотника по авиабазе Королевских ВВС Акротири на Кипре в полночь по местному времени. Наша защита в регионе находится на самом высоком уровне, и база отреагировала, чтобы защитить наших людей»», – сообщил представитель ведомства изданию Independent.

Источник в Минобороны добавил, что ситуация мониторится в режиме реального времени и дополнительная информация по ситуации будет предоставлена «в надлежащее время».

По имеющейся информации, в результате удара иранским дронов по военбазе королевства на Кипре рано утром в понедельник, жертв не было, но был причинен «незначительный ущерб».

Инцидент произошел после того, как премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о разрешении американским войскам использовать британские базы для ударов по Ирану.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле. Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели. Пушков назвал цель «евротройки» вступить в войну с Ираном.