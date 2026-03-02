Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.2 комментария
ДТП в Кабардино-Балкарии унесло жизни пяти человек
Коков: ДТП в Кабардино-Балкарии унесло жизни пяти человек
В результате аварии с участием двух легковых автомобилей в Кабардино-Балкарии пять человек погибли, сообщил глава региона Казбек Коков.
По информации из Telegram-канала Кокова, ДТП произошло в Прохладненском районе республики.
Региональное МВД в своем Telegram-канале уточнило, что вечером на автодороге «Баксан-Карагач» столкнулись автомобили «Лада Приора» и «ВАЗ 2114». Пять человек погибли, один пострадал и был госпитализирован.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа МО МВД России «Прохладненский», добавили в ведомстве.
Ранее в результате ДТП в Амурской области погибли четыре человека. До этого четыре человека погибли в ДТП на трассе в Оренбуржье. В начале февраля ДТП на трассе в Рязанской области унесло жизни четырех человек.