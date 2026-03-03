  • Новость часаИзраиль заявил о новой волне ударов по Тегерану
    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива
    В ФРГ после удара по Ирану появились очереди на АЗС из-за скачка цен на бензин
    В атаке на НПЗ Saudi Aramco обвинили Израиль
    F-16 ВСУ сел на аэродроме в Харьковской области в 60 км от границы с Россией
    США заявили о полном уничтожении кораблей Ирана в Оманском заливе
    Рубио назвал приоритетные цели для ударов США в Иране без наземной операции
    При ударе дрона по отелю в Бахрейне ранены два сотрудника Пентагона
    Экс-глава МИ-6 назвал фантастическими ожидания смены власти в Иране
    Венесуэла выразила солидарность Катару на фоне эскалации вокруг Ирана
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    3 марта 2026, 05:41 • Новости дня

    Мелания Трамп поблагодарила СБ ООН за теплый прием

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Первая леди США Мелания Трамп выступила с речью в Совбезе ООН, посвященной безопасности несовершеннолетних в зонах военных конфликтов.

    «Спасибо за теплый прием», – сказала Мелания Трамп, обращаясь к членам Совета безопасности ООН, передает ТАСС.

    Главной темой обсуждения стала проблема обеспечения безопасности детей и доступности образования в условиях вооруженных противостояний.

    В состав Совета Безопасности входят пять постоянных участников, включая Россию, Британию, Китай, США и Францию.

    Также в структуре присутствуют десять непостоянных членов, сменяющихся ежегодно в порядке ротации.

    Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что Мелания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности.

    2 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели

    Американист Дудаков: Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели из-за американского законодательства

    Эксперт объяснил, почему Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Планы главы Белого дома Дональда Трампа закончить иранскую кампанию за четыре недели объясняются ограничениями американского законодательства, а также истощением запасов противоракет у Пентагона. Также президент США пытается достичь своих целей с помощью раскола в иранских элитах, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Планы главы Белого дома Дональда Трампа закончить кампанию против Ирана в течение четырех недель объясняются в первую очередь американским законодательством. Согласно «Резолюции о военных полномочиях», президент имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса около двух месяцев», – напомнил американист Малек Дудаков.

    «Впрочем, думаю, кампания не продлится и этот срок. США уже сейчас начинают испытывать ощутимый дефицит боеприпасов для систем ПРО. Они использовали более 150 ракет для систем THAAD в ходе прошлогодней кампании против Ирана, а всего их производится около 30 штук ежегодно», – отметил он.

    «Истощаются и запасы ракет SM-3 морского базирования, которые тоже используются для защиты объектов от атак Ирана. Если нынешняя кампания продлится даже шесть недель, то будет уничтожено огромное количество американских военных объектов, кораблей, которые находятся в регионе. Большие потери среди военных обрушат рейтинги Трампа. И в Белом доме это прекрасно понимают», – заметил спикер.

    «Таким образом, нынешние заявления Трампа, касающиеся Ирана – это элемент давления на оппонентов и попытка заставить их сесть за стол переговоров. Вашингтон убил часть иранского военно-политического руководства и теперь пытается говорить с Тегераном с позиции силы», – продолжил аналитик.

    «Сюда же относятся и слова Трампа о том, что Тегеран должен был пытаться договориться с Вашингтоном «на прошлой неделе». Это выраженная в трамповском стиле готовность к переговорам с предупреждением о том, что условия потенциального соглашения для Ирана неотвратимо ухудшаются», – пояснил политолог.

    «Призыв же Трампа к иранским военным «сдаваться или умереть» означает попытку сыграть на расколе иранских элит. Возможно, Белый дом также намекает, что в Иране есть ряд приемлемых для Вашингтона кандидатов на пост Хаменеи. Но, опять же, я бы не стал воспринимать эти заявления буквально. Это больше напоминает элемент политической риторики со стороны президента США», – резюмировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью Daily Mail, что война с Ираном продлится не более месяца. «Несмотря на всю нашу мощь, это займет четыре недели или меньше», – сказал он. По словам главы Белого дома, операция «идет по плану».

    Трамп добавил, что по-прежнему открыт для дальнейших переговоров с Ираном, но не смог сказать, состоятся ли они «в ближайшее время». «Они хотят диалога, но я ответил: «вам следовало говорить на прошлой неделе, а не на этой», – сказал Трамп.

    Кроме того, на своей странице в соцсети Truth Social он обратился к иранским военным с призывом «сложить оружие и получить полную неприкосновенность». В противном случае глава Белого дома пообещал им «неминуемую гибель».

    Напомним, новый этап американо-израильской операции против Ирана начался с «превентивного», как его назвали в Вашингтоне и Тель-Авиве, обезглавливающего удара. 28 февраля Израиль и США нанесли комбинированный ракетно-бомбовый удар по Тегерану и другим городам. Иранские силы нанесли ответные удары по Израилю, а также американским базам в других ближневосточных странах.

    2 марта 2026, 16:56 • Новости дня
    Эксперт: Иран заставил монархии Персидского залива дорого платить за атаки США и Израиля

    Эксперт Рожин: Уроки прошлогоднего конфликта с США помогают Ирану выстоять сейчас

    Эксперт: Иран заставил монархии Персидского залива дорого платить за атаки США и Израиля
    @ Vahid Salemi/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Единственный шанс Ирана выйти «живым» из войны с США и Израилем – затягивать конфликт. Так Тегеран сможет сделать экономические потери монархий Персидского залива недопустимыми. Ущерб заставит страны обратиться к Вашингтону с просьбой перейти к деэскалации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил об убийстве 48 иранских лидеров.

    «Ирану удается проявлять стойкость при противостоянии с Израилем и США благодаря учтенным урокам прошлогодней кампании. В некотором роде Тегерану удается сводить конфликт в ничью за счет накопленных ракет, а не флота или авиации», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «За последние полгода иранское руководство отдало в ВПК приоритет наращиванию производства ракет и БПЛА. Тегеран не сомневался, что в ближайшее время конфликт повторится и не питал иллюзий относительно своих вооруженных сил в сравнении с американо-израильской коалицией», – заметил собеседник.

    «Кроме того, Иран создал определенную систему управления вооруженными силами. Это позволило обеспечить функционирование обороны даже при частичном выпадения командного состава. И как мы видим, это работает: иранские силы сохраняют боеспособность. Они проводят скоординированные атаки по множеству объектов ближневосточного региона, прорывая узлы ПВО противника», – указал он.

    «Также ряд экспертов высказывают предположения, что Тегеран получает разведывательную информацию с китайских спутников. Возможно, в течение последнего полугода в страну шли также поставки техники из ряда других стран. В итоге, сейчас Иран готов к противостоянию лучше, чем в июне 2025 года», – полагает аналитик.

    «Что касается флота, то здесь главная задача Ирана состоит в блокаде Ормузского пролива, с чем он, предварительно, справляется. Очевидно, иранское командование даже не попытается вступать в прямые бои с американским судами ввиду отсутствия шансов на успех», – продолжил эксперт.

    «Думаю, конфликт развивается примерно в соответствии с ожиданиями Тегерана. И сейчас он занимается системным повышением издержек для всех участников войны – даже ценой собственных потерь. Иран заставляет США и Израиль платить высокую цены за атаки. Но больше всего на себе это ощущают монархии Персидского залива», – подчеркнул спикер.

    «Затягивание конфликта даже на несколько дней будет создавать ОАЭ, Кувейту, Катару, Саудовской Аравии недопустимые экономические издержки. Каждые новые сутки войны скажутся на мировых финансовых, фондовых и сырьевых рынках. Тегеран ждет, что уже на следующей неделе Абу-Даби, Эль-Кувейт, Доха и Эр-Рияд начнут обращаться к Вашингтону с просьбами перейти к деэскалации», – пояснил он.

    «Кроме того, у самих США начинают истощаться запасы снарядов ПРО. Таким образом, главной переменной в прогнозировании нынешнего конфликта является количество ракет и дронов у Ирана. Единственная тактика, при которой Тегеран будет иметь шанс выйти живым из нынешней войны – это ее затягивание и повышение ставок для всех участников», – резюмировал Рожин.

    Ранее Иран сообщил об ударах сотнями ракет и беспилотников по американским базам в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Кувейте. Центральное командование вооруженных сил США доложило о гибели трех военнослужащих. Еще пятеро получили серьезные ранения. Кроме того, иранские вооруженные силы сбили американский истребитель F-15 над ирано-кувейтской границей, передает агентство Tasnim.

    Министерство обороны Кувейта подтвердило крушение самолета. Последний подобный инцидент фиксировался в 1995 году во время конфликта в Косово, когда югославские войска сбили американский истребитель-невидимку F-117. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран сам решит, «как и когда закончится эта война».

    «У нас было два десятилетия, чтобы изучить поражения американских военных на востоке и западе. Мы извлекли соответствующие уроки», – заявил он, имея в виду американские военные вторжения в Ирак и Афганистан в начале 2000-х годов. «Бомбардировки в нашей столице никак не влияют на нашу способность вести войну», – добавил дипломат.

    В то же время Центральное командование США заявило, что Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за инцидент.

    В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что в ходе атак по Ирану были убиты 48 лидеров страны. Также, по его словам, американские военные уничтожили девять иранских военных кораблей и «преследуют остальные», передает Reuters.

    Всего за двое суток операции американские самолеты и корабли нанесли удары по более чем тысячи иранских целей. Сообщалось о сбросах 900- килограммовых бомб с самолетов-невидимок B-2 на укрепленные подземные ракетные базы Ирана. Американист Малек Дудаков объяснял газете ВЗГЛЯД, с чем связаны планы Трампа закончить иранскую кампанию именно за четыре недели.

    2 марта 2026, 21:08 • Видео
    В чем тактика Ирана в войне с США

    Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    2 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    В Израиле назвали три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке

    Политолог Ципис: У конфликта на Ближнем Востоке есть три пути развития

    В Израиле назвали три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Первый вариант завершения конфликта на Ближнем Востоке предполагает свержение политического и военного руководства Ирана и приход к власти, например, Резы Пехлеви. Второй – разрушение Исламской республики и воцарение там хаоса. При третьем сценарии режим устоит, и в этом случае США придется сворачивать операцию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис.

    «С каждым днем прямых ударов по Израилю становится все больше. Пока обстановка терпимая, паники в стране нет. Объясняется это тем, что израильтяне привыкли: абсолютно та же ситуация была во время 12-дневной войны с Ираном», – рассказал Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    Впрочем, несколько отличий нынешних событий от прошлогодних все же есть. Одно из них состоит в том, что «Хезболла» вступила в военный конфликт на стороне Тегерана. В этой связи еврейское государство вынуждено открыть второй фронт в Ливане.

    Политолог напомнил, что Бейрут и Тель-Авив ранее достигли договоренностей о прекращении огня, в результате этого «Хезболла» должна была отказаться от своего вооружения и передать его ливанской армии, выполняющей роль контролера. «Судя по всему, власти Ливана мало что сделали на этом направлении», – указал Ципис.

    «Теперь Израиль в ответ на атаку наносит удары по складам группировки и ставит своей целью обезглавить «Хезболлу», – добавил он. Собеседник допускает несколько сценариев окончания конфликта на Ближнем Востоке. «Первый – режим в Иране получится свергнуть. К власти тогда приведут, возможно, сына бывшего иранского шаха Резу Пехлеви, который сейчас находится в США», – рассуждает эксперт.

    «Второй вариант развития событий предполагает разрушение Исламской республики, как это было с Ираком, Сирией и Ливией, и превращение ее в падшее государство: там воцарится хаос», – продолжил спикер. Наконец, при третьем сценарии режим устоит. В этом случае США будут вынуждены думать, как свернуть операцию без репутационных потерь, добавил Ципис.

    «Дело в том, что у Штатов ресурсы весьма ограничены. Они пока ведут войну с моря. В нынешних условиях довольно быстро иссякают запасы топлива, вооружения, пропитания. Если Иран выдержит месяц, то американцам придется либо высаживать десант на территорию Ирана, либо сворачивать военно-морскую операцию, эвакуировать группировку из региона и возобновлять переговоры с Тегераном», – заключил политолог.

    Ранее начальник генштаба армии Израиля Эяль Замир объявил о наступательной операции против ливанского движения «Хезболла». «Мы не только в обороне, мы сейчас хотим перейти в наступление. Нужно готовиться ко многим суткам боев», – сказал он. Тель-Авив не исключает наземного вторжения, сообщил AlHadath израильский источник в службах безопасности.

    В ночь на 2 марта пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о ракетной атаке со стороны Ливана, совершенной «Хезболлой». В движении отметили, что целью был объект противоракетной обороны к югу от Хайфы. Согласно заявлению, эти меры стали местью за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и за «неоднократные акты агрессии Израиля».

    Армия обороны еврейского государства в ответ нанесла серию ударов по целям в Бейруте. «Подразделения ЦАХАЛ готовились к такому сценарию в рамках стандартной боевой подготовки к операции «Рычащий лев». Любой враг, угрожающий нашей безопасности, заплатит высокую цену», – заявил Замир.

    Al-Arabiya и Al-Hadath со ссылкой на источники сообщили, что в результате израильского удара по Ливану погиб глава политического крыла «Хезболлы» «Верность сопротивлению» в парламенте Мохаммед Раад. Жертвами действий израильской армии стали 31 человек, ранения получили 149 граждан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные центра экстренных ситуаций при ливанском Минздраве.

    «Хезболла» заплатит высокую цену за обстрел Израиля, и (генеральный секретарь ливанской шиитской организации) Наим Касем, решивший стрелять под давлением Ирана, теперь является мишенью для уничтожения», – заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    Напомним, в субботу утром Израиль и США начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. Погиб верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

    В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке. Кроме того, иранский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Рас-Тануре в Саудовской Аравии, там начался пожар. По информации Reuters, компания остановила работу НПЗ. Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия выигрывает от конфликта США и Ирана.

    В понедельник утром Исламская республика нанесла удар по офису израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, его судьба остается неизвестной, сообщает иранская телерадиокомпания IRIB. КСИР также поразили месторасположение командующего ВВС Израиля.

    2 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    Bloomberg: Военная мощь США дала Трампу безграничную власть
    Bloomberg: Военная мощь США дала Трампу безграничную власть
    @ Luis M. Alvarez/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп санкционировал ликвидацию верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи, что спровоцировало резкий скачок нефтяных котировок и рост геополитической напряженности во всем мире.

    Американские военные нанесли удары по Ирану, в результате которых погиб аятолла Али Хаменеи, передает Bloomberg.

    До этого американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что ознаменовало резкий переход Вашингтона к тактике открытого физического устранения противников. Эти действия демонстрируют отказ от прежних дипломатических ограничений в пользу прямого силового давления.

    Эскалация конфликта моментально ударила по мировым рынкам: нефть марки Brent подскочила в цене до 82 долларов за баррель. Экономисты прогнозируют, что полное перекрытие стратегически важного Ормузского пролива может взвинтить котировки до 108 долларов. Крупнейшие судоходные компании экстренно приостанавливают транзит, а международные авиаперевозчики отменяют рейсы в ближневосточном регионе.

    «Трамп, похоже, стал тревожно готов использовать огромную военную мощь США без каких-либо ограничений, руководствуясь только тем, что он считает интересами Америки в данный конкретный момент», – заявил бывший советник по нацбезопасности Британии Питер Рикеттс.

    Москва и Пекин жестко осудили действия Вашингтона, назвав их циничным нарушением международных норм, однако Трамп пообещал продолжать операцию до полного достижения целей.

    Союзники США в Европе выражают глубокую обеспокоенность тем, что агрессивный и непредсказуемый подход нынешнего хозяина Белого дома становится новой нормой глобальной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о планах сменить власть в Иране. Позже президент США сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей руководства Исламской республики. Аятолла Макарем Ширази провозгласил джихад против Вашингтона после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

    2 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Politico: Гибель Хаменеи и удары по Ирану раскололи Евросоюз

    Politico: В странах ЕС произошли разногласия на фоне кризиса вокруг Ирана

    Politico: Гибель Хаменеи и удары по Ирану раскололи Евросоюз
    @ Wolfgang Maria Weber/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне эскалации конфликта с Ираном Еврокомиссия соберет чрезвычайное совещание, а страны ЕС продолжают расходиться в оценках ситуации, сообщает Politico.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен созовет в понедельник экстренное совещание Европейской комиссии по вопросам безопасности в связи с ростом напряженности вокруг Ирана, передает Politico.

    Решение принято после того, как министры иностранных дел 27 стран ЕС не смогли выработать единую позицию по совместному заявлению относительно событий на Ближнем Востоке.

    В последние дни страны ЕС проводят серию чрезвычайных встреч и обсуждают меры по защите граждан Евросоюза, поддержанию энергетической безопасности и торговых потоков. Особое внимание уделяют Кипру, который оказался под угрозой из-за близости к региону конфликта и сейчас председательствует в Совете ЕС. Кипр инициировал встречу по кризисному реагированию и призвал к координации действий в вопросах безопасности, торговли и энергетики.

    Лидеры Франции, Германии и Британии выступили с более жестким заявлением по сравнению с позицией Евросоюза, заявив о готовности принять меры для защиты интересов своих стран и союзников, в том числе по уничтожению иранских ракетных и беспилотных возможностей. В то же время глава МИД Латвии отметила приоритеты ЕС: защиту граждан, деэскалацию ситуации и поддержку фундаментальных свобод для народа Ирана при сохранении давления на Россию.

    Разногласия между странами ЕС проявились и в обсуждении формулировок по международному праву и поддержке Украины. Венгрия отказалась подписать итоговое заявление, используя обсуждение для выдвижения претензий по вопросу нефтепровода и финансовой поддержки Киева.

    Обострение произошло после двухдневных американско-израильских бомбардировок Ирана, в результате которых был убит аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. В ответ Иран нанес удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и по гражданской инфраструктуре, что привело к гибели трех американских военных и пожарам в Дубае и Манаме.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о появлении новой надежды для иранского народа после смерти Али Хаменеи.

    Лидеры Франции, Германии и Великобритании призвали к возобновлению переговоров по ядерной программе Тегерана.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас охарактеризовала военные разработки исламской республики как угрозу мировой безопасности.

    Газета Financial Times пишет, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту,

    2 марта 2026, 09:54 • Новости дня
    Иран отказался от переговоров с США

    Лариджани заявил о нежелании Ирана вести переговоры с США

    Иран отказался от переговоров с США
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани опроверг сообщения о готовности к диалогу с Вашингтоном и отверг возможность переговоров.

    Иран не намерен возобновлять переговоры с Соединенными Штатами, передает «Газета.Ru». Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на своей странице в социальной сети.

    «Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами», – подчеркнул Лариджани.

    Заявление прозвучало на фоне публикации в The Wall Street Journal, где сообщалось, что Лариджани якобы через Оман передал сигнал Вашингтону о возможном возобновлении дипломатических консультаций. Политик опроверг эти данные, дав понять, что Тегеран не планирует менять свою позицию по отношению к США.

    Дональд Трамп заявил о планах вести войну с Ираном на протяжении четырех недель.

    Трамп выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население страны к протестам против нынешнего руководства после завершения военных ударов.

    Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по Ирану, назвав их заранее спланированной агрессией.

    2 марта 2026, 10:03 • Новости дня
    США впервые применили дроны-камикадзе LUCAS против Ирана
    США впервые применили дроны-камикадзе LUCAS против Ирана
    @ United States Central Command

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные впервые задействовали дроны-камикадзе LUCAS, разработанные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке, сообщает The War Zone.

    Впервые применение американских дронов LUCAS в бою подтвердило командование Центрального командования США, передает The War Zone.

    Беспилотники были запущены с земли подразделением Task Force Scorpion Strike в рамках операции Epic Fury совместно с Израилем по целям на территории Ирана.

    Дроны LUCAS представляют собой дешевое ударное средство, стоимость одного – около 35 тыс. долларов, что значительно ниже цены традиционных дальнобойных ракет. Они обладают возможностями автономной координации и подходят для применения в роевых атаках, а также могут быть оснащены терминалами Starlink для сетевых операций. Дальность полета и способность работать за пределами прямой видимости делают их эффективными в обширной зоне ответственности CENTCOM.

    По заявлению представителя Пентагона, дроны созданы на основе иранского Shahed-136, который ранее был получен и изучен американцами. LUCAS также способны запускаться с различных платформ, включая катапульты, ракеты и мобильные наземные системы. Впервые один из этих дронов был испытан с корабля USS Santa Barbara в Персидском заливе.

    Конкретное число использованных дронов, пораженные цели и результаты ударов пока не раскрываются. Однако отмечается, что это первый случай применения таких беспилотников американцами именно против страны-изготовителя исходного прототипа.

    Вашингтон задействовал новейшие барражирующие боеприпасы для уничтожения стратегически важных целей и подавления системы ПВО исламской республики.

    Телеканал NBC сообщил об использовании Вашингтоном ракет Tomahawk и истребителей для атак с воздуха и моря.

    Армия Ирана в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» запустила десятки беспилотников по целям на израильских территориях.

    2 марта 2026, 10:26 • Новости дня
    NYT: Трамп начал операцию против Ирана без согласования с Конгрессом

    NYT: Трамп начал крупнейшую военную операцию против Ирана без согласования с Конгрессом

    Tекст: Ольга Иванова

    Одностороннее решение Дональда Трампа нанести крупный удар по Ирану привело к острой дискуссии в Конгрессе о необходимости голосования по вопросу о начале конфликта, сообщают СМИ.

    Президент Дональд Трамп в одностороннем порядке отдал приказ о нанесении крупного удара по Ирану, что вызвало широкий резонанс и новую волну споров о том, кто вправе принимать решения о начале военных действий в США, пишет The New York Times.

    Демократы и как минимум два республиканца в Конгрессе настаивают, что подобные шаги требуют одобрения законодательного органа. Сам Трамп назвал операцию «крупными боевыми действиями» и признал риск гибели американцев, подчеркнув: «Это часто случается на войне».

    Критики президента обвиняют его в нарушении Конституции, поскольку объявление войны или начало боевых операций требуют одобрения Конгресса в соответствии с Военной резолюцией 1973 года. Этот закон был принят после войны во Вьетнаме, чтобы ограничить полномочия президента, однако все президенты с тех пор так или иначе выходили за его рамки, используя регулярную армию для ведения боевых действий без разрешения законодателей.

    Военная резолюция предписывает, что любые несанкционированные развертывания американских войск должны быть прекращены через 60 дней, если Конгресс не даст на это согласие. Однако президенты, включая Барака Обаму и Дональда Трампа, утверждали, что эти ограничения не распространяются на воздушные операции, где американским военнослужащим не угрожает непосредственная опасность.

    Ранее президенты получали одобрение Конгресса для масштабных наземных войн, таких как операции в Персидском заливе, Афганистане и Ираке. Однако в последние годы они всё чаще ссылаются на свои полномочия для проведения ограниченных интервенций, считая, что их характер не требует отдельного согласования.

    Трамп уже проводил ряд подобных операций, включая убийство генерала Касема Сулеймани, удары по иранским ядерным объектам и вторжение в Венесуэлу для ареста Николаса Мадуро, при этом американские потери отсутствовали. Но нынешний удар по Ирану, по мнению наблюдателей, является самой значимой односторонней военной акцией Трампа и может стать поводом для разбирательства в Конгрессе по вопросу военных полномочий президента.

    В субботу Армия обороны Израиля нанесла удар по Ирану. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.


    2 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    Трамп: США планировали уничтожить часть руководства Ирана за две-три недели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Операция по уничтожению части руководства Ирана должна была занять от двух до трех недель, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью газете Telegraph

    По его словам, американская сторона исходила из расчета, что для всей операции потребуется четыре недели, однако ключевая часть задачи была выполнена всего за один день, передает РИА «Новости».

    «Мы всегда рассчитывали на четыре недели для всей операции. Мы также рассчитывали, что на уничтожение части руководства уйдет от двух до трех недель. Но мы уничтожили его целиком за один день», – заявил Трамп.

    Он также отметил, что в условиях продолжающихся массированных ударов по Ирану руководство республики выразило стремление заключить соглашение с Вашингтоном. По его словам, иранская сторона «очень хочет заключить сделку». Президент США добавил, что им следовало сделать это «неделю назад».

    Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани опроверг сообщения о готовности к диалогу с Вашингтоном и отверг возможность переговоров.

    Агентство Bloomberg писало, что военная мощь США дала Трампу безграничную власть.

    Напомним, Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, что привело к гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда военачальников.

    2 марта 2026, 09:21 • Новости дня
    WSJ: Конгресс месяцами добивался от Трампа насильственной смены власти в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Американские законодатели из Республиканской партии и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в течение нескольких месяцев добивались давления на президента США Дональда Трампа с целью попытки насильственной смены власти в Иране, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    По данным WSJ, Нетаньяху и республиканцы заявляли, что правительство Ирана сейчас слабее, чем когда-либо, и настойчиво призывали Трампа воспользоваться моментом. Они предлагали обезглавить иранское руководство, считая, что это не приведет к повторению событий, подобных вторжению в Ирак, передает ТАСС.

    Источники издания отмечают, что уверенность в успешности подобного сценария у Трампа и его команды появилась после военной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, проведенной в начале января. Администрация США не исключала возможность аналогичных действий и в отношении Ирана.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах вести войну с Ираном в течение четырех недель.

    США и Израиль провели совместные атаки по Ирану, в результате которых был убит верховный лидер республики Али Хаменеи.

    Американским силам удалось уничтожить практически все военно-политическое руководство Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    2 марта 2026, 09:30 • Новости дня
    Вашингтон допустил операцию против Кубы по примеру Венесуэлы и Ирана

    Atlantic: США могут атаковать Кубу после операций в Венесуэле и Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация обсуждает вариант военного вмешательства на Кубе, учитывая опыт действий против Венесуэлы и Ирана и стремление усилить влияние в регионе, сообщил журнал The Atlantic.

    По данным источников издания, руководство США вдохновлено результатами операций против Венесуэлы и Ирана и считает, что способно реализовать вопросы, до которых не доходили предыдущие президенты, передает ТАСС.

    Источники журнала отмечают, что Трамп стремится оставить наследие, превосходящее достижения Никсона, Картера и Рейгана. В администрации США считают, что смена руководства Кубы необходима для обеспечения полного доминирования в Западном полушарии.

    В то же время в качестве основного сценария Белый дом сейчас предпочитает переговоры с Кубой и ужесточение экономического давления. Решение о военной операции будет зависеть от итогов действий США в отношении Венесуэлы и Ирана.

    Часть чиновников в Вашингтоне выражает сомнения в успехе возможной военной кампании против Кубы, опасаясь, в частности, массового притока беженцев в США.

    Ранее Дональд Трамп допустил возможность «дружественного захвата Кубы».

    Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус спрогнозировал тяжелое будущее Гаваны из-за ситуации с Венесуэлой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    2 марта 2026, 09:39 • Новости дня
    В Вашингтоне признали отсутствие данных о подготовке атаки Ираном

    Reuters: США не имели разведданных о планах атаки Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Во время закрытых брифингов представители администрации Дональда Трампа сообщили, что разведка не фиксировала планов Ирана атаковать американские силы первой, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, у США не было разведывательной информации о том, что Иран намеревался первым нанести удар по американским силам, передает РИА «Новости». Об этом представители администрации Дональда Трампа заявили в ходе закрытых брифингов для Конгресса, указав на отсутствие таких данных.

    По словам источников, обсуждавших этот вопрос, на встречах с представителями профильных комитетов сената и палаты представителей подчеркивалось, что иранские баллистические ракеты и поддерживаемые Тегераном силы в регионе представляют собой «непосредственную угрозу» интересам США. Однако, как уточнили участники обсуждения, «разведывательных данных о том, что Тегеран планировал первым атаковать американские силы, не было».

    Ранее представители администрации заявляли журналистам, что решение Трампа о нанесении ударов по Ирану было связано, в том числе, с признаками возможной подготовки упреждающего удара со стороны Тегерана на Ближнем Востоке.

    Дональд Трамп заявил о намерениях вести войну с Ираном в течение четырех недель.

    Иранские ВВСв ответ на атаки США и Израиля по Тегерану нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    Вооруженные силы Ирана также атаковали базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

    Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил высокую точность ударов США и Израиля по Ирану.

    2 марта 2026, 21:08 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Стармера за отказ предоставить базу Диего-Гарсия для ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство первоначальным отказом британского премьера Кира Стармера предоставить аэродром американским военным на острове Диего-Гарсия для военных операций против Ирана.

    Вашингтон крайне разочарован нежеланием Стармера сразу разрешить использование совместной базы, сказал Трамп в интервью Daily Telegraph, передает ТАСС. Президент США отметил, что подобное напряжение между странами возникло, возможно, впервые.

    «Выглядит так, словно он переживал из-за юридической стороны», – подчеркнул глава Белого дома.

    Речь идет о соглашении между Лондоном и Маврикием по передаче суверенитета над архипелагом Чагос. Изначально британские власти опасались нарушить международное право и блокировали доступ к объекту на острове Диего-Гарсия. Однако в воскресенье вечером глава правительства изменил позицию и одобрил запрос союзников.

    Трамп выразил мнение, что Стармер напрасно согласился вернуть эти территории. По мнению Трампа, Лондону следовало сохранить права собственности, а не передавать их «сомнительным владельцам». Он добавил, что хотя итоговое решение полезно, на согласование ушло слишком много времени.

    Напомним, Стармер сообщил о готовности Британии предоставить США военные базы для подготовки ударов по Ирану. Политик подвергся критике СМИ за неубедительное выступление по поводу этого разрешения. Ранее Дональд Трамп назвал передачу Маврикию архипелага Чагос актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости».

    2 марта 2026, 21:40 • Новости дня
    Трамп сообщил о готовности США продолжать операцию против Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что военная операция против Ирана может продолжаться столько, сколько потребуется, и выразил готовность к такому сценарию.

    США готовы проводить военную операцию против Ирана столько, сколько потребуется, заявил президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

    По его словам, продолжительность операции не имеет значения, и он поддерживает любое развитие событий. «Но сколько бы времени ни потребовалось, это нормально. Сколько бы ни потребовалось», – отметил американский лидер во время выступления в Белом доме.

    Он добавил: «Это совсем нескучно», комментируя возможную длительность военных действий.

    Ранее Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше.

    Военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы.

    Он добавил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    3 марта 2026, 05:10 • Новости дня
    Трамп заявил, что предотвратил получение Ираном ядерного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран три года назад уже получил бы ядерный арсенал, если бы Вашингтон не вышел из многостороннего соглашения – ядерной сделки, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Если бы я не разорвал ужасную ядерную сделку [44-го президента США Барака] Обамы с Ираном (СВПД), у Ирана было бы ядерное оружие три года назад», – заявил Трамп в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что считает расторгнутый договор самым опасным соглашением, в котором когда-либо участвовали Соединенные Штаты.

    Сейчас международные договоренности по контролю иранского атома отсутствуют. Сделка, заключенная в 2015 году Британией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией, прекратила свое действие в октябре 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с лидерами Израиля, Бахрейна и ОАЭ. Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана.

