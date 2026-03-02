Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.2 комментария
Израильские ВВС нанесли удары по по десяткам штабов в Тегеране
Военные самолеты Израиля атаковали десятки объектов служб безопасности и разведки в столице Ирана, включая штабы сил «Аль-Кудс», сообщает ЦАХАЛ.
Израильские ВВС нанесли удары по десяткам объектов в Тегеране. Согласно сообщению пресс-службы израильской армии, основной целью атаки стали штабы, базы и командные центры служб внутренней безопасности Ирана, передает ТАСС.
Также были атакованы более десяти штабов министерства разведки и несколько объектов спецподразделения «Аль-Кудс», входящего в Корпус стражей исламской революции. Подчеркивается, что удары были частью новой волны авиационных рейдов.
США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск в Иране. Американские военные показали видеозапись ночного взлета стратегических бомбардировщиков B-1, предназначенных для удара по ракетному потенциалу Ирана.
В ответ Иран начал одиннадцатую волну операции «Правдивое обещание – 4» и запустил баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты по целям в городе Беэр-Шева в Израиле.