Израильские ВВС нанесли удары по по десяткам штабов в Тегеране

Tекст: Вера Басилая

Израильские ВВС нанесли удары по десяткам объектов в Тегеране. Согласно сообщению пресс-службы израильской армии, основной целью атаки стали штабы, базы и командные центры служб внутренней безопасности Ирана, передает ТАСС.

Также были атакованы более десяти штабов министерства разведки и несколько объектов спецподразделения «Аль-Кудс», входящего в Корпус стражей исламской революции. Подчеркивается, что удары были частью новой волны авиационных рейдов.

США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск в Иране. Американские военные показали видеозапись ночного взлета стратегических бомбардировщиков B-1, предназначенных для удара по ракетному потенциалу Ирана.

В ответ Иран начал одиннадцатую волну операции «Правдивое обещание – 4» и запустил баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты по целям в городе Беэр-Шева в Израиле.