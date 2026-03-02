Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.2 комментария
США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск в Иране
Истребители США и Израиля нанесли авиаудар по рыболовецкому причалу в порту Джаск, сообщает иранское агентство ISNA.
США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск на юге Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство ISNA. По информации местных властей, атака была совершена американскими и израильскими истребителями.
Сообщается, что загорелись более 100 рыбацких барж, также есть пострадавшие.
Ранее американские военные обнародовали видеозапись ночного взлета самолетов B-1 стратегической авиации, направленной для удара по ракетному потенциалу Ирана.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что военная операция против Ирана может продолжаться столько, сколько потребуется.
Трамп также заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели.
Иран в рамках 12-го этапа операции «Правдивое обещание – 4» поразил военные объекты США и Израиля в странах Персидского залива.