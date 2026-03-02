Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.2 комментария
Трамп сообщил о готовности США продолжать операцию против Ирана
Президент США Дональд Трамп сообщил, что военная операция против Ирана может продолжаться столько, сколько потребуется, и выразил готовность к такому сценарию.
США готовы проводить военную операцию против Ирана столько, сколько потребуется, заявил президент Дональд Трамп, передает ТАСС.
По его словам, продолжительность операции не имеет значения, и он поддерживает любое развитие событий. «Но сколько бы времени ни потребовалось, это нормально. Сколько бы ни потребовалось», – отметил американский лидер во время выступления в Белом доме.
Он добавил: «Это совсем нескучно», комментируя возможную длительность военных действий.
Ранее Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше.
Военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы.
Он добавил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.