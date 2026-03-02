Трамп сообщил о готовности США продолжать операцию против Ирана

Tекст: Елизавета Шишкова

США готовы проводить военную операцию против Ирана столько, сколько потребуется, заявил президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

По его словам, продолжительность операции не имеет значения, и он поддерживает любое развитие событий. «Но сколько бы времени ни потребовалось, это нормально. Сколько бы ни потребовалось», – отметил американский лидер во время выступления в Белом доме.

Он добавил: «Это совсем нескучно», комментируя возможную длительность военных действий.

На ваш взгляд Чем закончится операция США и Израиля против Ирана? Военным поражением и капитуляцией Ирана

Сменой власти в Иране изнутри

Заморозкой конфликта

Затяжной войной с втягиванием других государств

Иран сумеет выстоять и сохранить прежний курс

Затрудняюсь ответить

Ранее Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше.

Военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы.

Он добавил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.