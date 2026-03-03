Захарова обвинила США и Израиль во лжи о правах человека после ударов по Ирану

Tекст: Тимур Шайдуллин

США и Израиль нанесли удары по Ирану, что продемонстрировало ложность западной риторики о защите прав человека, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке показала несостоятельность публичной и непубличной политики коллективного Запада в вопросах прав человека и демократических ценностей, передает ТАСС.

«Эта ситуация, которая сейчас разворачивается на Ближнем Востоке, она еще раз подтвердила, что вся публичная политика, риторика и не публичная политика в том числе, которая выстраивалась опять же коллективным Западом в сфере прав человека, свободы слова, якобы демократических ценностей, – это все оказалось ложным», – заявила Захарова. По словам дипломата, действия западных стран противоречат декларируемым принципам свободы и демократии.

Ранее Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД Германии по ударам США и Израиля по Ирануо том, что Берлин не располагает всей необходимой информацией для оценки законности ударов США и Израиля.

Также она выступила с критикой в адрес Урсулы фон дер Ляйен, назвав ее слова о «новой надежде» для иранцев проявлением сатанизма. А Кремль указал на несоответствие действий США нормам международного права.



